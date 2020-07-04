10日起台灣旅客入境英國「免14天隔離」　外交部：誠摯歡迎





▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

記者袁茵／台北報導

英國政府於3日宣布，將台灣納入第一波安全名單，台灣旅客自10日起入境英國英格蘭地區時，可免除隔離14天的檢疫措施，同時將台灣列為安全旅遊地點，彰顯肯定防疫成就，外交部對此表示誠摯歡迎。



英國宣佈已基於科學原則建立一套分類制度，針對個別國家疫情作出調整防疫措施的決定，並依風險程度區別是否納入可直接入境的安全名單，也就是「旅行走廊」（travel corridors）的概念。

外交部表示，台灣在此新公布的分類系統下被納入安全名單，代表台灣防疫成就獲肯定，台旅客入境英國後可免除自主隔離14天的規定，只須填寫個人資料及在英地址等備查，並遵守有關留意手部清潔及保持社交距離等公衛建議。 另英國的蘇格蘭、威爾斯及北愛爾蘭地區將另擇期宣佈執行細節。



外交部表示，目前英國積極採取防疫措施，台英雙方也就相關防疫合作密切交流，樂見英國基於科學原則開放台灣旅客免隔離入境，相關航空業者也陸續規劃增加飛倫敦的班次，由於英國是臺灣在歐洲第三大貿易夥伴，這樣的開放措施將有助台英雙邊經貿投資持續增長，未來將持續與英國合作推動更多的雙邊交流，為後疫情時代的全球經貿發展增加穩定性與持續性。

其他人也看了這些...

►實測／超商預購實體三倍券開跑！「只要45秒」連繳費輕鬆搞定

►尷尬了！蔡英文一早發文推三倍券 超商機台秒當機

►影／超商預購三倍券⋯70歲嬤帶5張健保卡「花8分鐘」崩潰：太不方便！

更多熱門新聞...

►3000元三倍券預購來了！四大超商首波開放只有七天「攻略一次看！」

►影／健保卡一定要帶！4大超商「三倍券預購」教學文先看 20秒輕鬆搞定

►國民黨酸「民眾要當聰明領券人」：早就建議蔡英文參考南韓作法

►振興一下我們的美麗