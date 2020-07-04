台灣列英國首波免隔離名單　陳時中：從科學數據認定「台灣值得信任」





▲陳時中出席第90屆國醫節慶祝大會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

英國公布最新一波入境豁免14天居家檢疫的國家名單，台灣也在解禁之列。中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中今（4）日受訪回應，英國是高度科技國家，相信他們是從各項科學數據認定台灣是值得信任的低風險疫情國家，這樣的開放表達歡迎，也感謝英國注意到台灣的疫情控制。

英國開放入境名單有59個國家與地區，亞洲除了台灣之外，日本、南韓、越南、香港、澳門也都在列，中國則未納入，從7月10日開始實施之後， 台灣民眾或在台灣待滿14天的世界各國旅客，入境英國不需要14天居家檢疫。

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陳時中出席第90屆國醫節慶祝大會時候受訪表示，英國是一個高度科技國家，也是大國，他們有一定對邊境管制標準，相信他們從各樣科學數據來看，台灣是值得信任的低風險疫情國家，這樣開放非常歡迎。

▲英國將台灣列為豁免14天居家檢疫國家之一。（圖／翻攝自gov.uk）

另一方面，越南也傳出解禁名單中包含台灣，陳時中說，持續和越南商討這件事情，當地疫情控制相當好，屬於我們的低風險疫情國家，相信我們雙方互惠往來，對經貿會有所有幫助。

但陳時中也說，目前還是建議「沒有特別必要還是盡量避免出國」，至於因為經貿往來或者科技研究、學術發展、重要國際外交出國，要注意自己健康。

近來也陸續傳出零星境外移入個案，如前兩天分別公布墨西哥、南非返國的國人遭到確診，是否邊境管制會有所改變？陳時中則回應，不會因為單一零星個案而定的更嚴格，基本上還是整體以14天檢疫為最主要的手段。