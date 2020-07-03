漢光演習倒數10天！傳共機再闖我北部空域　空軍回應了

▲漢光演習倒數10天，傳出共機再度闖入我北部空域。（圖／國防部提供）



記者林銘翰／台北報導

國軍年度重大演訓「漢光36號」演習將在7月13日登場，陸海空三軍也在全台各地展開預演，不過共機近日卻頻繁擾台，3日再度傳出有共機侵入我國北部的防空識別區（ADIZ）。對此，空軍司令部僅強調，在台灣周邊海空域的中共軍機，國軍都運用聯合情監偵，全程掌握、即時應處。

「漢光36號」演習將於13日登場，國防部日前公布此次漢光演習期程，將在7月13日至17日進行實兵演習，而9月14日至18日電腦兵推。本次特別的是，在實兵部分，將在7月16日於台中甲南海灘實施聯合反登陸實彈射擊。

中共軍機近期頻侵犯台灣西南空域防空識別區，根據國防部對外發布的公開紀錄，共機今年已17度侵入台灣防空識別區（ADIZ），空軍均依照慣例，除了以廣播告警外，空中偵巡戰機亦全程掌握，並積極驅離應處。

有軍事迷3日披露，共機上午再度出沒在北部空域外圍，遭我空軍以廣播警告驅離。對此，空軍司令部僅強調，空軍運用聯合情監偵作為，對於台海周邊海、空域狀況，均能充分掌握，並採積極應處作為，確維國土安全，籲請國人放心。

根據國防部公開訊息，今天是今年以來，共機第17度現蹤台灣鄰近空域，今年1至5月分別為1月23日的空警500、轟6等；2月9日殲11、空警500、轟6等；2月10日轟6等；2月28日轟6等；3月16日空警500、殲11等；4月10日轟6、空警500、殲11等；以及5月9日運8等。

今年6月以來則分別為6月9日蘇愷30等；6月12日運8等；6月16日殲10等；6月17日的運8及殲10等；6月18日的殲10、殲11等；6月19日的殲10等；6月21日的殲10等；6月22日的轟6、殲10等；6月28日的轟6等；最近一次為6月29日。

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