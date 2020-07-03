陸戰150kg橡皮艇遇大浪易翻覆！專家點出「瞬間打在人身上」的真相

▲特戰突擊橡皮艇遇大浪翻覆，專家點真相。（圖／東森新聞，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

海軍陸戰隊今（3）日執行「聯合登陸作戰」預演時，特戰突擊橡皮艇意外翻覆，造成3名官兵命危。對此，前海軍陸戰隊士官長吳昭毅表示，僅150公斤的戰術小艇，遇到突如其來的大浪其實很容易翻覆，加上船隻打中落水官兵時，那大概就像球棒重擊頭部的感覺，「甚至還要更嚴重」。

海軍陸戰隊99旅步二營3日上午9時於左營桃子園海灘執行「聯合登陸作戰」預演時，因海象突然發生變化，導致特戰突擊橡皮艇翻覆，艇上7名士官兵全數落海，經搶救後有4人受傷，其中道姓男中士、陳姓男上士、以及蔡姓男上兵情況嚴重，目前仍在搶救中。

《東森新聞》報導，戰術小艇空艇本身的重量約120公斤，加上機具也才150公斤。吳昭毅認為，這種重量遇到大浪其實很容易就會打翻，然而官兵們穿的也不是兩棲偵搜部隊的蛙鞋，所以落海後「要游泳並不是那麼容易」。

吳昭毅點出，戰術小艇速度快，翻覆那一刻的重力加速度，若直接打在落海人員的身上，差不多就像是球棒重擊頭部的感覺，甚至於還要更嚴重。

另外，國防安全研究院國防資源與產業研究所所長蘇紫雲接受《中央社》訪問時也說，特戰突擊艇一般較不耐浪，且與兩棲都是屬於風險特別高的操演課目，其他國家也發生過登陸時陷入泥灘、突擊舟艇翻覆等意外，未來國軍可以評估加強操演伴護措施。

事實上，總統蔡英文今天已在臉書發文表示，她第一時間接獲消息後，立刻向國防部下達指示，要求全力救援和救治。接下來的戰訓演習，務必加強注意，在確保安全前提下達成任務。

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