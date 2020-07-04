26歲上兵比同袍晚2小時尋獲！陸戰隊3官兵用葉克膜搶命　漢光演習36次共出事12次

▲「特戰突擊橡皮艇」演訓時因海象不佳翻覆，4人落海、3人搶救中。（圖為同款式橡皮艇／記者黃子倩翻攝）



記者林彥臣／綜合報導

海軍陸戰隊99旅步二營3日上午於左營桃子園海灘執行「聯合登陸作戰」預演時，疑因海象突變，導致「特戰突擊橡皮艇」翻覆，艇上7名士官兵全數落海，經搶救後有4人受傷，其中3人一度命危，總統蔡英文、國防部長嚴德發要求全力搶救。漢光演習已經舉行36次，總計發生過12次重大事故。

▲總統蔡英文第一時間接獲消息，指示國防部，全力救援、救治。（圖／記者林敬旻攝）



海軍陸戰隊99旅步二營3日實施「漢光演習」預演的「聯興操演」，膠舟在左營桃子園外海翻覆，4名人員送醫搶救，包括24歲女中士陳若盈（輕微吸入性肺炎、意識清楚）、36歲上士陳志榮、34歲中士阿瑪勒道卡度以及26歲上兵蔡博宇（失蹤2個多小時），3人一度命危無呼吸心跳，目前都已裝上葉克膜救治，而道姓上士搶救後恢復心跳。

漢光演習至今已經舉行36次，發生過12次重大事故，近年包括：

2018年6月漢光34號演習，一架擔任假想敵的F-16戰機，墜毀新北市瑞芳山區，飛官吳彥霆殉職。

2018年5月漢光34號演習預演，航特部在清泉崗基地進行反空機降預演，上兵秦良丰主、副傘未能打開，從400公尺高空墜落重傷。

2016年8月陸軍564旅進行漢光32號演習預演，CM-11戰車返回部隊時，疑似剎車失靈，翻落網紗溪造成4死1傷。

2007年5月漢光23號演習，空軍F-5F戰機墜毀在新竹湖口，波及地面上的新加坡來台交流星光部隊，造成4死9傷。

▲400公尺墜地的傘兵秦良丰，也是在漢光演習預演時發生意外。（圖／翻攝自蔡英文IG）

對此中華戰略學會研究員、前中權艦長張競強調，軍事行動經常必須承擔風險，以便獲得戰術利基或是戰略優勢。但在過程中不免會有所傷亡，但只要是符合「可承擔之風險」（bearable risk)以及「經計算之風險」(calculated risk)，就算發生危安意外傷亡，國人不宜苛責，要是面對風險就迴避某些戰術課目，將會產生毫無戰力之軍隊。

▲國防部長嚴德發至高雄左營海軍總醫院探視，回應媒體表示會針對陸戰隊科目進行檢討。（圖／記者洪正達攝）



由於漢光演習將於13日開始，此次演訓發生意外事故，後續的演習規劃是否因此改變？嚴德發表示，漢光演習基本上會進行評估，像此次陸戰隊的科目，會做評估後再來進行檢討；嚴德發也強調，此次意外事故「沒有碰撞」，是海象的問題。

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