立法院內部照片曝光！藍委攻破議場「霸台」　椅子山塞爆入口

▲立法院椅子山照片曝光。（圖／翻攝陳以信臉書）



記者柯振中／綜合報導

國民黨團不滿監察院人事名單，28日下午突襲立法院，攻破議場大門，占據主席台，並用椅子堵住入口，還打碎玻璃，揚言「不撤換陳菊，國民黨團決不退出議場」，引起外界議論。隨著佔領時間經過，內部的「椅子山」畫面也跟著曝光。

國民黨團28日下午衝進立法院議場，用椅子將出入口堵住，同時在主席台上以綠漆噴下「監委酬庸、拒絕背書」等字樣，還砸了玻璃，現場一片狼藉，引起外界一片議論。

對此，民進黨發言人顏若芳痛批，國民黨荒誕的行為，不但無法讓相關人事同意權公開、理性地討論、審查，更因為不理性的杯葛，導致國家在疫情後重要建設發展需求的可能為之延宕，行為荒腔走板。

▼國民黨團突襲立法院，佔領議場。（圖／國民黨提供）



對於民進黨的回應，國民黨主席江啟臣則說，這份名單內有9成的人都有綠營背景，根本是「史上最爛也最綠」的清單，陳菊在高雄市長任內，又有多少案子被監察院調查，「偉大的蔡總統提名這樣的人當院長，那有太多人都可以當院長。」

江啟臣指出，民進黨批評他們「踐踏國會議員尊嚴」，但「我們不出來才是踐踏國會議員尊嚴」，「我們不是橡皮圖章，今天誰捍衛史上最爛名單，才是踐踏議員尊嚴。」

隨著佔領時間經過，藍營支持者紛紛到場，送上冰塊、便當，聲援佔領國會的人員。國民黨立委陳以信也在臉書上貼出議場的「椅子山」照片，同時附上「這堆椅子擋的不是們，而是獨裁」的文字。

眾多網友看見發文，紛紛在下方留言力挺，「大家辛苦了，加油」、「現場立法院週邊繞了一圈，警察比民眾多」、「辛苦了，裡面還好嗎？ 一定很悶熱，請保重自己」、「奮戰到底！委員加油！」

▼立法院內部照曝光。（圖／立委洪孟楷提供）



對此監察院長提名人陳菊稍早也回應，她從政以來坦蕩磊落，面對無數嚴格檢驗，但除了美麗島事件以外，從未被司法判刑，也沒有遭到彈劾，「然而，將近三年來，為了政治鬥爭、為了政治私利，國民黨不斷以無中生有、片面扭曲的不實指控抹黑我，不但重傷我的名譽，更嚴重撕裂社會、製造衝突對立！」

陳菊提到，國民黨以攻訐她為藉口，攤會臨時會，阻礙國家發展，並非國人樂見，應該適可而止，「不需要為了杯葛陳菊，也杯葛台灣的發展。」

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