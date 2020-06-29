吳斯懷坐輪椅現身立院！　痛批民進黨獨裁：堅決反對陳菊擔任監察院長

▲國民黨團攻占立法院議場現場，吳斯懷腰椎開刀，坐輪椅現身。（圖／記者湯興漢攝）

記者游宗樺、張靖榕／台北連線報導

國民黨團不滿總統蔡英文提名陳菊出任監察院長，20多名藍營立委28日下午佔領立法院，直到今天上午仍「堅守」在內。藍營立委吳斯懷日前腰椎開刀還不能走路，今早由人推著輪椅來到立院外圍接受媒體訪問，並表示「堅決拒絕」陳菊擔任監察院長，批評民進黨酬庸、鴨霸、獨裁。

吳斯懷今早獨坐輪椅現身立法院外，表示自己腰椎開刀尚未復原，因此無法獨立行走，但仍到場力挺議場內的20多名同黨立委。他批評民進黨行為鴨霸，用酬庸的方式，讓有案在身的陳菊擔任監察院長，「是非常惡質的民主惡例」。

吳斯懷表示，黨團因此決定所有委員配合此次行事，「讓所有民眾知道，民主政治不可以用這種獨裁方式來玩弄人民。所以我們全力配合黨團，以及其他在野黨，一起來反對陳菊擔任監察院院長。」





▲吳斯懷表示自己因開刀而無法參與昨晚的行動，但心一直與黨團同在。（圖／記者湯興漢攝）

國民黨團28日下午破壞議場門口大鎖，闖入議場內後用椅子堵住入口，並在主席台上用綠色噴漆噴下「監委酬庸，拒絕背書」8個大字，並打破窗戶、砸扔椅子等公物。國民黨團總召林為洲更提出，佔據議場時間不設限，但要求開燈、開冷氣。

立委賴士葆也在今早6點多的直播表示，場內已用白色繩索和鐵鍊將議場兩側的門綁住，不過此次「抗爭」目前平安，「我們在這裡覺得很有意義。」

吳斯懷表示，雖然因腰椎開刀無法參與議場內的「抗爭」，但心裡當然與他們同在一起。他也說今天稍晚會進入議場，並呼籲民進黨政府正視軍公教警消，以及所有民間團體的訴求。