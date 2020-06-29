藍委霸佔議場…孫大千：比起民進黨杯葛的胡作非為　只是剛剛好而已

▲國民黨團號召林為洲、蔣萬安、曾銘宗、鄭麗文、葉毓蘭、林奕華、洪孟楷以及鄭正鈐等近20名立委突襲立法院，拒絕為監察院人事案背書。（圖／國民黨提供）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨立院黨團28日下午發動突襲佔領立法院議場，抗議總統府提名監察院人事名單，總統府對此舉痛批「把台灣的民主當人質」。然而，前立委孫大千則表示，比起民進黨過去在立法院議事杯葛時的胡作非為，國民黨真的是「小巫見大巫」，只是剛剛好而已！

孫大千29日於臉書表示，總統府聲明稿中應該回答的五個問題：第一，監察院長的職位可以拿來做為派系平衡，分贓酬庸的工具嗎？第二，蔡英文為什麼不敢大聲地告訴台灣人民，陳菊過去的施政績效，絕對足以成為全體官員效法的模範呢？第三，民進黨過去在立法院焦土抗爭時的誇張行徑，難道就不是「把台灣的民主當人質」嗎？

孫大千也問，第四，民進黨內部派系的權力分配，可以成為綁架監察院長提名的理由嗎？第五，民進黨的抗爭就是「為民主而堅持」，國民黨的抗爭就是「為反對而反對」，如此的「綠色雙標」，說出來難道不會臉紅嗎？

針對國民黨立法院黨團霸佔立法院議場抗意，總統府發言人張惇涵表示。第一，推動憲政改革需要朝野政黨在國會凝聚共識；第二，在尚未修憲廢除之前，監察權仍是存在的，總統和國會都有義務要遵循憲法來提名和審查，國民黨執政時期的歷任總統也是如此；第三，這是把台灣的民主當人質，囚禁了台灣的進步與發展；第四，「未審議先杯葛」重要法案與人事案舉動，令外界感到不解與錯愕，政黨內部的路線爭議，更不應該成為綁架國會運作的理由。

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