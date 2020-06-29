葉毓蘭推吳斯懷坐輪椅...支持者狂喊加油　江啟臣再嗆：蔡英文撤回提名！





▲葉毓蘭推吳斯懷出場。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨因不滿監察院人事，在人事案還沒通過前的28日「搶先」闖立院徹夜攻佔、噴漆破壞公物。立法院大門一早七點聚集零星抗議人潮，國民黨主席率黨內立委現身召開記者會，再嗆總統蔡英文，要他撤回陳菊監察院長提名。

國民黨立委吳斯懷因為動手術坐輪椅，一早由同黨立委葉毓蘭推著輪椅現身，受到現場支持者熱烈歡呼加油。江啟臣致詞時表示，昨天是端午連假最後一天，不過國民黨沒有休假，怒嗆全面執政的民進黨協商都只是過水，「這叫尊重少數？尊重在野黨？」

江啟臣批評，「這些提名到底有超出黨派嗎？中國民國監察院院長標準這麼低嗎？你進來是要辦案的，如果這樣的背景，我們非常擔心會吃案，既然這樣監察院存再幹嘛？」他再重申要蔡英文徹回提名。

面對國民黨指控，民進黨發言人顏若芳28日表示，從各方面的經歷來看，陳菊是監察院長最適任人選，「國民黨為了政治鬥爭之目的，不斷透過媒體、網路扭曲陳菊擔任市長時的市政成果。陳菊本人從來不曾被彈劾過，而現在監察院也沒有任何高雄市政府相關的案件正在調查，國民黨一再用張冠李戴的低劣謊言對陳菊進行造謠抹黑，及杯葛立法進程，更凸顯國民黨自私理虧之處。」

顏若芳痛批，國民黨如此毫無正當理由的杯葛行為，絕不會受到輿論認同。相反的，更凸顯國民黨在一連串的改革檢討過後，不但沒有更進步，反而更加極端化，整個政黨的理性被極端意見綁架，把佔領國會當做「自囚」，更是直接把國民黨的民意支持度打入地牢罷了。