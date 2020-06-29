林為洲：陳菊任行政院長國民黨不會抗爭　加碼點出轉任一困境

▲林為洲29日早上曾現身受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨黨團總召林為洲、書記長蔣萬安28日與20名立委發動占據立法院議場活動，掀起各界熱議。林為洲29日凌晨2時許在臉書PO文表示，假如陳菊是擔任行政院長，他們不會進行抗爭，但監察院是憲政獨立機關，面對總統府私菸案、高雄氣爆案，陳菊未來在監察院要如何面對處理，「『超出黨派』可能嗎？」

林為洲強調，就像蘇貞昌擔任行政院長一樣，大家頂多就是酸一下「選輸做更大」，如此而已，假如陳菊今天是接任行政院長一職，相信大家不會進行抗爭，然而，監察院是憲政獨立機關，憲法明文規定監委需要「超出黨派，依法行使職權」，同時監察院也是準司法機關，可以進行類似檢察官的工作，調查、糾正、彈劾公務人員，並移送懲戒法院接受審判。

▼▲集結在立法院外的抗議群眾。（圖／記者蔣婕妤攝）

林為洲認為，行政官員轉任監委會面臨一個困境，就是如何面對處理本人或其主管單位、下屬被調查、糾彈的案子，例如高雄市的慶富案、氣爆案，還有總統府的私菸案，陳菊未來在監察院到底要如何面對，是各界相當關注的重點之一。

對於這次的提名爭議，林為洲忍不住在文章最後酸諷，「才宣稱退出政黨的大部分被提名人，『超出黨派』可能嗎？」

▼林為洲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／林為洲）