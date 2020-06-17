高雄市補選變數多　民眾黨：最後一刻也可以去登記

記者陳家祥／台北報導

815高雄市長補選登記時間將在6月24日截止，但國民黨、民眾黨至今至今仍未確定人選。民眾黨17日黨政協調會報後，秘書長謝立功受訪表示，經討論後發現仍有很多變數，因此雖然時間壓得很緊，但黨不貿然做決定，會再審慎評估。謝也喊話，盼國民黨早點確認人選，比較好做評估。

民眾黨17日中午舉辦例行政黨協調會報，黨主席、台北市長柯文哲也親自出席，會中針對高雄市補選一事進行討論。秘書長謝立功會後受訪表示，討論後發現很多變數需要更深入評估，一方面徵詢適當人選，一方面也有推薦或有意願人選，因為這次時間壓縮非常緊，距離登記還有幾天時間，此時不需要貿然做決定，「我們還有時間思考，所以今天暫時不做具體決定，會審慎評估」。

至於是否考慮跟其他陣營合作？如藍白合作？謝立功說，只要覺得適當的人都可以評估，「國民黨當然也是合作對象之一，我們也希望早點確定，比如國民黨到底要提出什麼人選，這樣我們也好做評估」。

謝立功說，同額競選也可能是未來的選項之一，不過接下來還有其他政黨，大家可能也都在評估，還需要等個幾天。至於有沒有設最後期限？謝說，「反正6月24日以前都有可能，最後一刻也可以去登記」。

謝立功透露，確實有些人選在思考中，不排斥任何可能，「但如果跟其他黨合作，當然希望用非執政黨大團結的概念，這也是我們思考的方向」。記者追問，親民黨吳益政適合嗎？會不派人選或不跟人合作嗎？謝都說，還是那句話，充滿各種可能，但一定會審慎評估，最重要是什麼人選讓台灣民眾未來可以過好生活，高雄市民也認為適當的人選。

▲民眾黨秘書長謝立功。（圖／記者陳家祥攝）

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