霍諾德徒手攀101「最近觀賞點」曝光　周邊交管看這裡

記者黃翊婷／綜合報導

美國攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將在台灣時間24日早上9點，挑戰徒手攀登台北101，Netflix將進行全球直播，《ETtoday新媒體》也將全程直播。另外，台北101周圍將自24日上午7時起實施交通管制，民眾若想近距離觀賞挑戰，可以上101觀景台一睹霍諾德的風采。

▲艾力克斯霍諾德挑戰徒手攀爬台北101。（資料照／記者李毓康攝）

直播哪裡看？

艾力克斯霍諾德將在台灣時間24日早上9點（美東時間1月23日）進行徒手攀登台北101，他不僅要克服508公尺的高空恐懼，而且全程不使用任何繩索與防護措施。屆時Netflix將進行全球直播，預計節目長度為2小時。

Netflix頁面：赤手獨攀台北 101：直播

另外，《ETtoday新媒體》也將會進行全程直播。

▲民眾可登上101觀景台近距離觀賞挑戰。（資料照／記者鄭遠龍攝）

現場最近觀賞點在哪？

艾力克斯霍諾德預計早上9點開始攀爬，台北101觀景台將在上午10點開始營業，民眾若想近距離一睹霍諾德的風采，可以買票登上89樓觀景台觀賞。

但要注意的是，民眾需計算購票與排隊時間，或是購買能選擇入場場次的預購票，或快速通關票，以免錯過精彩挑戰。

▲台北101周邊交管列表。（圖／翻攝自Facebook／漫遊信義台北市信義區公所）

交通管制怎麼走？

台北101周邊將實施交通管制，詳細如下：

管制時間

1、1月24日（六）07:00-11:00。

2、台北101周邊管制1月12日（一）-1月25日（日）視現場狀況彈性管制。

汽機車道路管制

時間：1月24日（六）07:00-11:00 （雨備日1月25日）

1、松智路（松廉-信義）雙向封閉禁止車輛通行。松智路（松壽-松廉）雙向管制，並引導松廉路來車右轉往松壽路管制點離開管制範圍。

2、信義路五段（信義廣場停車場出入口前至松智路）封閉西向1線車道，留內側2線車道通行。

3、信義路五段（松智路至101辦公棟前公車站）封閉西向1.5線車道，留內側2.5線車道通行。規劃以松壽路、市府路、松仁路、莊敬路、松智路作為改道替代動線，改道動線分別以南向、北向與西向等受影響方向。

停車管制

1月14日-1月24日（雨備日1月25日）信義廣場停車場丙梯出入口，關閉時間7:00-17:00。

「台北101停車場」松智路出口暫時禁止車輛駛出，改由市府路出口駛出。

行人管制

第一階段：1月21日（三）09:00-13:00、1月23日（五）09:00-13:00

第二階段：1月24日（六）07:00-11:00（雨備日1月25日）

1、松智路（松廉-信義）東側人行道封閉，保留信義廣場通道供行人通行。

2、松智路（松廉-信義）西側人行道封閉至 101辦公棟信義路大門前，保留101辦公棟人行往市府路方向通行。

3、信義路信義廣場旁人行道封閉，改由信義路及松仁路口穿越馬路後往信義路南側方向通行。

4、信義大門側保留人行通道，已進到辦公大樓。

大眾運輸管制

1月24日（六）07:00–11:00大眾運輸管制公車路線改道資訊如下：

28路線：去程改由松高路-松智路-松仁路-信義路五段-市府路。

46路線：返程改由信義路五段-松仁路-松高路-松智路-松壽路-松仁路-信義路五段-松德路。

66路線：去程改由信義路五段-市府路-松壽路-松仁路-忠孝東路五段；返程改由忠孝東路五段-松仁路-信義路五段。

藍5路線：去程改由莊敬路-信義路五段-松仁路-松壽路-松智路-松高路；返程改由松高路-松智路-松廉路-松仁路-松勤街-莊敬路。

市民小巴7路線：去程改由莊敬路325巷-松智路-信義路五段-松仁路-松壽路-松智路-松高路；返程改由松高路-松智路-松壽路-松仁路-松勤街-松智路-莊敬路325巷。

基隆路幹線路線：返程改由松仁路-松壽路-基隆路一段。

台北觀光紅線路線：環線改由信義路四段-基隆路一段-松壽路-松仁路。

669路線：松仁路-信義路五段-市府路-松壽路-松智路。

YouBike暫停服務

時間：1月21日-1月24日（雨備日1月25日）關閉時間9:00-13:00。

信義廣場-狗活動區

時間：1月14日-1月24日（雨備日1月25日）關閉時間7:00-17:00