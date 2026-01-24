　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

霍諾德徒手攀101「最近觀賞點」曝光　周邊交管看這裡

記者黃翊婷／綜合報導

美國攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將在台灣時間24日早上9點，挑戰徒手攀登台北101，Netflix將進行全球直播，《ETtoday新媒體》也將全程直播。另外，台北101周圍將自24日上午7時起實施交通管制，民眾若想近距離觀賞挑戰，可以上101觀景台一睹霍諾德的風采。

▲▼美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）將於台灣時間24日挑戰徒手攀登台北101，霍諾德太太Sanni McCandless一同陪伴來台。（圖／記者李毓康攝）

▲艾力克斯霍諾德挑戰徒手攀爬台北101。（資料照／記者李毓康攝）

直播哪裡看？

[廣告]請繼續往下閱讀...

艾力克斯霍諾德將在台灣時間24日早上9點（美東時間1月23日）進行徒手攀登台北101，他不僅要克服508公尺的高空恐懼，而且全程不使用任何繩索與防護措施。屆時Netflix將進行全球直播，預計節目長度為2小時。

Netflix頁面：赤手獨攀台北 101：直播

另外，《ETtoday新媒體》也將會進行全程直播。

▲台北101觀景台俯瞰圖，101樓打造世界最高空中花園，89樓人氣360度人氣打卡點，5樓售票口觀光人潮、票價、大巨蛋、大台北空景▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲民眾可登上101觀景台近距離觀賞挑戰。（資料照／記者鄭遠龍攝）

現場最近觀賞點在哪？

艾力克斯霍諾德預計早上9點開始攀爬，台北101觀景台將在上午10點開始營業，民眾若想近距離一睹霍諾德的風采，可以買票登上89樓觀景台觀賞。

但要注意的是，民眾需計算購票與排隊時間，或是購買能選擇入場場次的預購票，或快速通關票，以免錯過精彩挑戰。

信義區交管。（圖／翻攝自Facebook／漫遊信義台北市信義區公所）

▲台北101周邊交管列表。（圖／翻攝自Facebook／漫遊信義台北市信義區公所）

交通管制怎麼走？

台北101周邊將實施交通管制，詳細如下：

管制時間

1、1月24日（六）07:00-11:00。

2、台北101周邊管制1月12日（一）-1月25日（日）視現場狀況彈性管制。

汽機車道路管制

時間：1月24日（六）07:00-11:00 （雨備日1月25日）

1、松智路（松廉-信義）雙向封閉禁止車輛通行。松智路（松壽-松廉）雙向管制，並引導松廉路來車右轉往松壽路管制點離開管制範圍。

2、信義路五段（信義廣場停車場出入口前至松智路）封閉西向1線車道，留內側2線車道通行。

3、信義路五段（松智路至101辦公棟前公車站）封閉西向1.5線車道，留內側2.5線車道通行。規劃以松壽路、市府路、松仁路、莊敬路、松智路作為改道替代動線，改道動線分別以南向、北向與西向等受影響方向。

停車管制

1月14日-1月24日（雨備日1月25日）信義廣場停車場丙梯出入口，關閉時間7:00-17:00。

「台北101停車場」松智路出口暫時禁止車輛駛出，改由市府路出口駛出。

行人管制

第一階段：1月21日（三）09:00-13:00、1月23日（五）09:00-13:00
第二階段：1月24日（六）07:00-11:00（雨備日1月25日）

1、松智路（松廉-信義）東側人行道封閉，保留信義廣場通道供行人通行。

2、松智路（松廉-信義）西側人行道封閉至 101辦公棟信義路大門前，保留101辦公棟人行往市府路方向通行。

3、信義路信義廣場旁人行道封閉，改由信義路及松仁路口穿越馬路後往信義路南側方向通行。

4、信義大門側保留人行通道，已進到辦公大樓。

大眾運輸管制

1月24日（六）07:00–11:00大眾運輸管制公車路線改道資訊如下：

28路線：去程改由松高路-松智路-松仁路-信義路五段-市府路。

46路線：返程改由信義路五段-松仁路-松高路-松智路-松壽路-松仁路-信義路五段-松德路。

66路線：去程改由信義路五段-市府路-松壽路-松仁路-忠孝東路五段；返程改由忠孝東路五段-松仁路-信義路五段。

藍5路線：去程改由莊敬路-信義路五段-松仁路-松壽路-松智路-松高路；返程改由松高路-松智路-松廉路-松仁路-松勤街-莊敬路。

市民小巴7路線：去程改由莊敬路325巷-松智路-信義路五段-松仁路-松壽路-松智路-松高路；返程改由松高路-松智路-松壽路-松仁路-松勤街-松智路-莊敬路325巷。

基隆路幹線路線：返程改由松仁路-松壽路-基隆路一段。

台北觀光紅線路線：環線改由信義路四段-基隆路一段-松壽路-松仁路。

669路線：松仁路-信義路五段-市府路-松壽路-松智路。

YouBike暫停服務

時間：1月21日-1月24日（雨備日1月25日）關閉時間9:00-13:00。

信義廣場-狗活動區

時間：1月14日-1月24日（雨備日1月25日）關閉時間7:00-17:00

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 1 7623 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
霍諾德攀「台北101」延期！　國父紀念館小編提醒：別看錯側
快訊／霍諾德攀台北101延期改明天！　Netflix宣布了
霍諾德徒手攀101「最近觀賞點」曝光　周邊交管看這裡
霍諾德9:00開爬101「信義區偏東2級風」　氣象署：降雨機
三星「2奈米良率」看不到台積電車尾燈！　美銀行：英特爾已成威

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

霍諾德攀「台北101」延期！　國父紀念館小編提醒：別看錯側

「霸王寒流」10週年！　氣象署坦言：沒有這個正式名詞

立春不講氣話「1招財運開紅盤」　3生肖穿紅衣最旺

霍諾德9:00開爬101「信義區偏東2級風」　氣象署：降雨機率80%

快訊／霍諾德凌晨發限動！　自曝「爬台北101」亮點

霍諾德徒手攀101「最近觀賞點」曝光　周邊交管看這裡

啦啦隊女神柳柳身邊出現「BMW男」　香閨獨處4小時

霍諾德徒手攀登101　物理老師曝「2大挑戰」：指力多1.3倍

台北101藏「2大魔王」難爬！　霍諾德問鼎全球第三人

美髮店洗頭較持久？她實測「4天不會癢」　內行揭3關鍵

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

周媛46秒原版影片曝光

銀行內撞擊畫面曝

墳場試槍、場勘路線、假衛星電話控局！揭黑幫行兇前的縝密布局｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●下｜《我在案發現場》

劉冠廷初一拜拜「成吉祥物」　遇粉絲要合照...認成張軒睿XD

三立採訪車失控直衝彰銀大廳　驚悚撞擊瞬間畫面曝光

霍諾德攀「台北101」延期！　國父紀念館小編提醒：別看錯側

「霸王寒流」10週年！　氣象署坦言：沒有這個正式名詞

立春不講氣話「1招財運開紅盤」　3生肖穿紅衣最旺

霍諾德9:00開爬101「信義區偏東2級風」　氣象署：降雨機率80%

快訊／霍諾德凌晨發限動！　自曝「爬台北101」亮點

霍諾德徒手攀101「最近觀賞點」曝光　周邊交管看這裡

啦啦隊女神柳柳身邊出現「BMW男」　香閨獨處4小時

霍諾德徒手攀登101　物理老師曝「2大挑戰」：指力多1.3倍

台北101藏「2大魔王」難爬！　霍諾德問鼎全球第三人

美髮店洗頭較持久？她實測「4天不會癢」　內行揭3關鍵

白襪補強不停歇　2年約網羅強力後援多明格斯

霍諾德攀「台北101」延期！　國父紀念館小編提醒：別看錯側

快訊／霍諾德攀台北101延期改明天！　Netflix宣布了

攀岩傳奇婚後變了？霍諾德竟與妻開「地獄梗」玩笑　親曝當爸心聲

朴娜勑暫停演藝活動轉當學生　友人曝現況：這段時間很艱難

「霸王寒流」10週年！　氣象署坦言：沒有這個正式名詞

仲裁談崩就會被賣？　史庫柏案「差太大」反而讓交易更難發生

1月24日星座運勢／射手投資大豐收　雙魚儲蓄飆升

命理師警告有劫難！喪偶男婚頭沖喜　妻討千萬房產撕破臉

AV女優公開家鄉流言纏身！　川越鈴子遭譏「愛上牛郎欠債」才拍片

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

生活熱門新聞

低溫、大雨雙特報齊發！4縣市恐跌破10度

絕不買早去晚回！一票人大推「1時間來回班機」

霍諾德凌晨發限動！　自曝「爬台北101」亮點

蹭「霍諾德爬101」翻車！　攀岩品牌：太離譜了

下週可能「冷氣團」變天！　今西晴東雨北部水氣逐日減少

台人年終領1個月！韓國人：巨大的文化衝擊

北捷禁行動電源　王婉諭：先禁國家心態

「暖暖包用完怎麼丟？」　環保局解答

父親才剛過世！姊姊要求「返還10多年壓歲錢」　他越想越傻眼

建中生「墾丁畢旅」吃冷菜！灌1星負評　業者喊冤

林宸佑非公務員　卻遭辦「貪污罪」！律師解釋

尾牙必學三層轉運法！命理師：打造吸金體質

付錢還要道歉　台人獨有1習慣全場共鳴

霍諾德9:00開爬101「信義區偏東2級風」　氣象署：降雨機率80%

更多熱門

相關新聞

霍諾德攀「台北101」延期　國父紀念館小編發文提醒

霍諾德攀「台北101」延期　國父紀念館小編發文提醒

原訂在今早徒手攀爬台北101的美國攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），後來因天候因素改到明天（25日）早上進行。這項活動引起許多人關注，國立國父紀念館臉書粉專小編幽默提醒，民眾如果想從國父紀念館的方向看霍諾德攀爬台北101，會因為方向錯誤而無法看到，「應該不會有人跨年煙火看錯棟，然後要看霍諾德看錯側吧？」

霍諾德凌晨發限動！　自曝「爬台北101」亮點

霍諾德凌晨發限動！　自曝「爬台北101」亮點

台北101藏「2大魔王」難爬！　霍諾德問鼎全球第三人

台北101藏「2大魔王」難爬！　霍諾德問鼎全球第三人

霍諾德今徒手攀爬　坦言「台北101」非首選

霍諾德今徒手攀爬　坦言「台北101」非首選

蹭「霍諾德爬101」翻車！　攀岩品牌：太離譜了

蹭「霍諾德爬101」翻車！　攀岩品牌：太離譜了

關鍵字：

霍諾德101

讀者迴響

熱門新聞

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒嘴裡多一根

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

低溫、大雨雙特報齊發！4縣市恐跌破10度

色龜師父拐女信徒獻身！完事諷：跟妳X很無聊

工程師撿屍遭判刑妹子自曝「今年第3筆」

採訪車撞銀行「駕駛曝光」　50萬交保

即／桃園回收車追撞釀7傷　78歲婦人身亡

苗栗母女聽尾牙中獎神曲　隔天刮中100萬

快訊／霍諾德攀台北101延期改明天！

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

絕不買早去晚回！一票人大推「1時間來回班機」

攻頂101怎下來？霍諾德：搭電梯

霍諾德凌晨發限動！　自曝「爬台北101」亮點

大樂透貳獎開出2注　獎落北市、新北

蹭「霍諾德爬101」翻車！　攀岩品牌：太離譜了

更多

最夯影音

更多
第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保
洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面