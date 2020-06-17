幕後／陳其邁辭呈內容曝光　2大理由請蘇貞昌讓他「回家一戰」





▲行政院副院長陳其邁將回家鄉高雄拚補選。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院副院長陳其邁17日下午接受民進黨徵召，正式投入高雄市長補選戰，行政院長蘇貞昌也批准了他的副院長辭呈。陳其邁在與蘇貞昌的請辭信中提到，基於對故鄉的感情與使命感，以及爭取報效高雄服務市民的機會，是他回家一戰的兩大理由。

高雄市長補選戰8月15日要登場，陳其邁在6月17日正式接受黨徵召回家一戰。他在16日先向院長蘇貞昌提出辭呈，信中特別感謝蘇貞昌去年邀請擔任副院長，「過去一年多來獲益良多，向院長表示萬般感謝。」

這次回到家鄉投入補選，陳其邁提到兩大理由，包含對故鄉的感情與使命感，以及爭取報效高雄服務市民的機會。他因此向蘇貞昌請辭，也獲得蘇貞昌的16字祝福，「殊多幫忙，非常感謝。祝福前程，珍重加油。」

陳其邁在請辭信中也向蘇貞昌提到，身為高雄子弟的他，對於高雄市民近日有了第二次選擇的機會，他深刻感受高雄可以更好。有著蘇貞昌帶領行政團隊內的種種歷練，「讓我更有自信能夠完成高雄人的期望，治理我的故鄉高雄，大步邁進。」

陳其邁也在辭呈中細數蘇內閣政績，如上任即展開防治非洲豬瘟守護台灣豬產業，持續推動史上最有感減稅，因應中美貿易戰吸引台商回流外商加碼投資，嚴守財政紀律讓政府22年來首度歲入歲出打平，對抗武漢肺炎成功防疫保護國人為國際稱道等重要施政，「對於能夠參與其中襄助院長，我深感榮幸。」

▼陳其邁向蘇貞昌致謝。（圖／記者李毓康攝）

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