下週可能「冷氣團」變天！　今西晴東雨北部水氣逐日減少

▲下週冷空氣可能達到大陸冷氣團強度。（圖／記者湯興漢攝）

記者葉國吏／綜合報導

今晨受到輻射冷卻影響，新竹關西12.3度。氣象專家林得恩指出「西晴東雨，北部水氣逐日減少！」下週二變天，強度可能達到大陸冷氣團等級。

林得恩於臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，今日天氣受輻射冷卻影響，台灣各地早晚偏冷，清晨西半部地區最低溫在攝氏12至14度之間，宜花東地區則在攝氏13至15度之間，沿海、空曠及近山區的清晨低溫還會再更低一些，請多加留意安全防範，注意溫度變化趨勢。

▲林得恩「西晴東雨，北部水氣逐日減少！」（圖／翻攝臉書／林老師氣象站）

另一方面，白天溫度將比昨天還要再更高一些，桃園以北、基隆及東半部雲量偏多，高溫可以回升至攝氏18至22度，新竹以南可以曬到陽光，高溫則在攝氏23至27度之間，感受溫暖舒適。至於，降雨的部分，由於環境轉為偏東風，迎風面的基隆北海岸、大台北山區及東半部地區水氣較多，有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率；桃園以南的平地則是多雲到晴的天氣。

預計下一波冷空氣會是在下週二（1/27）抵達台灣附近，評估1/28至1/29日清晨，強度還是有機會達到大陸冷氣團的等級；不過，這波冷空氣影響的時間較短，評估為2至3天。