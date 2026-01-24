霍諾德9:00開爬101「信義區偏東2級風」　氣象署：降雨機率80%

▲攀岩家艾力克斯．霍諾德今挑戰徒手攀登「台北101」。（圖／Netflix提供）

記者李姿慧／台北報導

美國傳奇攀岩家艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）今天(24日)上午9時「徒手獨攀」台北101，預計2小時攻頂，根據氣象署預報顯示，信義區今風向偏東風，陣風2級，天氣以多雲到陰天為主，可能飄雨。氣象署預測，該時間點信義區降雨機率80%。

艾力克斯・霍諾德今上午9時起將挑戰無裝備攀爬台北101，氣象署預報顯示，今天9時到11時台北101所處的北市信義區溫度約17度到19度，降雨機率約80%，環境風向偏東風，風級為2級。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮受訪時表示，周六冷氣團減弱，風力也有越來越小的趨勢，由於大樓與周邊地形影響，四個方位的風力條件各不相同，在角隅效應影響下，大樓邊風的風速會增強，台北101高樓的風勢會比平地大一些，目前缺乏相關觀測資料，較難判斷哪個角落風勢較強，但就整體天氣條件而言，干擾並不大，風力基本上不會對攀爬台北101活動造成不利的影響。

中央氣象署預報員鄭傑仁指出，今天冷空氣減弱，不過溫度還是不到20度，台北101附近氣溫約17度到19度，由於高度每100公尺溫度會下降0.6度，台北101總高度509公尺，預估塔頂溫度會再降個2到3度，最低可能低溫下探15度到16度。

鄭傑仁表示，今天台北101附近天氣以多雲到陰天為主，也可能飄雨，東邊移入水氣預測模式仍有分歧。

由於今天清晨大台北地區出現局部降雨，氣象署預報員曾昭誠表示，今上午9時到11時期間，信義區降雨機率預測仍為80%，有降雨可能。

鄭傑仁分析，今天上午環境偏東風，台北101附近稍有風勢，平地陣風約2級到3級左右，風力影響不大，但台北101建築較高，高度越高風力可能會增強一些，在背風側、也就是靠近市府路的台北101西側攀爬，風力影響比較小。