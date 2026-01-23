蕭美琴訪捷克險遇劫間諜犯被逮　許淑華：台捷共築自由防線

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

副總統蕭美琴2024年上任前出訪捷克期間，座車遭到中國人員尾隨，甚至傳出疑似策劃衝撞行為險釀車禍。捷克警方與安全情報局（BIS）表示，17日時逮捕一名涉嫌為中國情報機構工作的中國籍媒體從業人員。北市議員許淑華說，感謝捷克政府與人民在關鍵時刻站出來，讓台灣與這樣可靠的盟友並肩，一起為自由世界築起防線。

近日捷克政府宣布，逮捕一名長期以媒體記者身分掩護、實際涉嫌替中國情報機構蒐集政治資訊的中國公民楊一鳴（Yang Yiming）。他曾試圖掌握捷克與斯洛伐克政治人物的行程與訪台細節，這個案件讓中國滲透歐洲民主國家的議題，再次成為新聞焦點。

「這不僅是對台灣的挑釁，更是對全世界民主國家安全、主權的公然侵犯。」許淑華說，其實捷克政府本來有意修法，想廢除「為外國勢力活動」的相關法規，但捷克總理巴比斯（Andrej Babis）近期明確表示，考慮到中國滲透風險升高之際，國家安全不容忽視。因此「廢除該法律，不在優先議程上」。

許淑華指出，這是捷克政府正視中國威脅的表現，也代表他們相當重視蕭美琴副總統的案件。感謝捷克政府與人民在關鍵時刻站出來。讓台灣與這樣可靠的盟友並肩，一起為自由世界築起防線。

