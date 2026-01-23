　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蕭美琴訪捷克險遇劫間諜犯被逮　許淑華：台捷共築自由防線

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

副總統蕭美琴2024年上任前出訪捷克期間，座車遭到中國人員尾隨，甚至傳出疑似策劃衝撞行為險釀車禍。捷克警方與安全情報局（BIS）表示，17日時逮捕一名涉嫌為中國情報機構工作的中國籍媒體從業人員。北市議員許淑華說，感謝捷克政府與人民在關鍵時刻站出來，讓台灣與這樣可靠的盟友並肩，一起為自由世界築起防線。

近日捷克政府宣布，逮捕一名長期以媒體記者身分掩護、實際涉嫌替中國情報機構蒐集政治資訊的中國公民楊一鳴（Yang Yiming）。他曾試圖掌握捷克與斯洛伐克政治人物的行程與訪台細節，這個案件讓中國滲透歐洲民主國家的議題，再次成為新聞焦點。

「這不僅是對台灣的挑釁，更是對全世界民主國家安全、主權的公然侵犯。」許淑華說，其實捷克政府本來有意修法，想廢除「為外國勢力活動」的相關法規，但捷克總理巴比斯（Andrej Babis）近期明確表示，考慮到中國滲透風險升高之際，國家安全不容忽視。因此「廢除該法律，不在優先議程上」。

許淑華指出，這是捷克政府正視中國威脅的表現，也代表他們相當重視蕭美琴副總統的案件。感謝捷克政府與人民在關鍵時刻站出來。讓台灣與這樣可靠的盟友並肩，一起為自由世界築起防線。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 1 7623 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
霍諾德徒手爬101「拿台灣形象豪賭？」賈永婕：我們值得被看見
嗨一整晚突倒地！50歲養生男「血管整個塞住」　醫揪1致命關鍵
三立採訪車撞爆彰銀　北市勞動局：調查出勤紀錄、安排勞檢訪談
快訊／三立採訪車衝銀行釀10傷　將依重傷害罪嫌送辦
快訊／龜山資源回收車追撞垃圾車　7民眾受傷1人命危

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蕭美琴訪捷克險遇劫間諜犯被逮　許淑華：台捷共築自由防線

三立採訪車撞爆彰銀　北市勞動局：調查出勤紀錄、安排勞檢訪談

谷立言「自由不是免費」！高金素梅轟軟土深掘：當台灣人都傻子？

亞洲新潮料理Golden與Afterglo餐酒館月底熄燈　另覓新址東山再起

谷立言指「自由非免費」　楊瓊瓔：不能成濫編預算藉口

TVBS民調／台中市長之爭！江啟臣46%何欣純31%　差距大幅縮小

張惇涵率中選會被提名人拜會爆火花　民眾黨批搞小動作破壞氣氛

傅崐萁問賴清德何時喝大和解咖啡？　張惇涵：溝通之門一直敞開

影／沈伯洋疑爆粗口轟藍委「他X智商低落」　粉專：一言不合人身攻擊

海基會進入蘇嘉全時代　羅文嘉：仍按兩岸兩會協議推動相關工作

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

勇消警告「衣服堆像山」成遺言！　同仁搶救悲喊：詹能傑起來

害死1家5口狠女全認罪「花掉八成的錢」　家屬律師盼重刑贖罪

基隆消防隊長殉職

蕭美琴訪捷克險遇劫間諜犯被逮　許淑華：台捷共築自由防線

三立採訪車撞爆彰銀　北市勞動局：調查出勤紀錄、安排勞檢訪談

谷立言「自由不是免費」！高金素梅轟軟土深掘：當台灣人都傻子？

亞洲新潮料理Golden與Afterglo餐酒館月底熄燈　另覓新址東山再起

谷立言指「自由非免費」　楊瓊瓔：不能成濫編預算藉口

TVBS民調／台中市長之爭！江啟臣46%何欣純31%　差距大幅縮小

張惇涵率中選會被提名人拜會爆火花　民眾黨批搞小動作破壞氣氛

傅崐萁問賴清德何時喝大和解咖啡？　張惇涵：溝通之門一直敞開

影／沈伯洋疑爆粗口轟藍委「他X智商低落」　粉專：一言不合人身攻擊

海基會進入蘇嘉全時代　羅文嘉：仍按兩岸兩會協議推動相關工作

一天只吃一餐！她「體脂飆57%」嚇壞　營養師曝地雷：越減越胖

霍諾德徒手爬101「拿台灣形象豪賭？」賈永婕：我們值得被看見

宗博兒童館《靈性回歸》特展登場　啟動孩子感官探索旅程

蕭美琴訪捷克險遇劫間諜犯被逮　許淑華：台捷共築自由防線

益航即將回歸航運類股　長期主管海運部門的莊仟萬2月將升任總經理

「豹達桃園」校園巡迴　雲豹一哥高錦瑋改當總教練與學童互動

宋慧喬黑白美照連發喊想念長髮　遇留髮陣痛期粉絲支持：這張臉就是奇蹟

青花菜烹調方式正確「營養高3倍」！專家曝最佳搭檔：效果加成

農曆年前整理手機必看　Google相簿5種回顧方法能一鍵完成

澳網最大冷門！18歲喬維奇扳倒保里妮　賽前獲喬科維奇親授關鍵建議

【求老爸心理陰影面積】原以為是親子溫馨時光 說好的洗車怎麼變洗爸爸XD

政治熱門新聞

劉寶傑：蔡英文開始有動作是給賴清德警告　賴對內、對外都搞不定

邱毅求助陸委會被回慢走不送？梁文傑回應了

新加坡星光部隊傳撤台　專家：在試探底線

搭捷運勿用行動電源　北捷推安全新規

賴瑞隆曬高雄日出照意外掀戰火

點楊瓊瓔不退藍營台中市長提名「2原因」　黃暐瀚：盧秀燕沒辦法喬

要求賴清德赴立法院國情報告1.25兆軍購　藍白挾人數優勢表決通過

高虹安曝影片解釋「新竹棒球場工程」

藍委收賴清德春聯嗆「青鳥誰愛誰拿去」　網灌爆：蠻沒品

澤倫斯基砲轟台灣電子零件流向俄　賴清德：加強管制

認了60歲以上「輸到慘不忍睹」　黃國昌：會多和壯世代長輩溝通

美麗島民調／李四川45.8%支持大勝蘇巧慧9.8百分點　三腳督也領先

TVBS民調／台中市長之爭！江啟臣46%何欣純31%　差距大幅縮小

運動幣500元灑60萬份！擴大發放至16歲以上國人　26日起開放抽籤

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

即／三立採訪車撞進彰化銀行！「10人輕重傷」送醫搶救中

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺！

15歲少女遭ISIS綁架！囚禁7年淪性奴

「暖暖包用完怎麼丟？」　環保局解答

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

2張千萬發票還沒人領！11張中大獎「等嘸郎」清單曝光　3／5到期

乳頭破皮「月經來就裂開」！她檢查正常　一切片醫頭發麻

男遭撞飛！女團購主狂壓CPR救不回

建中生「墾丁畢旅」吃冷菜！灌1星負評　業者喊冤

劉寶傑：蔡英文開始有動作是給賴清德警告　賴對內、對外都搞不定

曾是新北人購物天堂！他嘆人潮不再：輝煌已走遠

付錢還要道歉　台人獨有1習慣全場共鳴

超殺女對「無緣婆婆」貝嫂評價曝

更多

最夯影音

更多
詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝
詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面