快訊／徵召後首現身　李眉蓁喊願意承擔：盼再次產生高雄政治奇蹟！

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選登記24日截止，民進黨已確定由行政院前副院長陳其邁參選，而國民黨23日17時由秘書長李乾龍正式宣布，將徵召高雄市第三選區（左營、楠梓）議員李眉蓁（41歲）參與補選，李眉蓁表示，在國民黨最危機、最艱困的時刻，願意承擔起責任，再產生一個高雄的政治奇蹟。



▲李眉蓁宣布投入市長補選 。（圖／記者洪正達攝）

國民黨23日17時由秘書長李乾龍正式宣布，將徵召高雄市第三選區（左營、楠梓）議員李眉蓁（41歲）參選。李乾龍表示，李乾龍解釋，徵選小組鎖定一位高雄在地，認同高雄的地方人士，黨中央做過民調，李眉蓁在中間選民、年輕選民的爆發力高，這是主要選擇她參選的原因。

▲李眉蓁宣布投入市長補選 。（圖／記者洪正達攝）

而李眉蓁本人也在6點半於高雄市黨部召開記者會說明，不少位黨籍議員也陪同在旁，李眉蓁表示：「已經接到中央黨部的正式通知，那很高興，身為國民黨在40年以來，第一次提名在地的候選人，那在國民黨最危機、最艱困的時刻，我願意承擔起國民黨的責任，那我也會打一場，不一樣光明的選戰，讓高雄被撕裂的傷口再度縫合，讓高雄再度團結起來，讓國民黨再度崛起。」

她提到：「高雄市是非常年輕、非常有創意的城市，我相信這個城市充滿著奇蹟，國民黨願意給年輕人機會，應該有史以來，我是國民黨提名最年輕的候選人，那我會一起跟先進、同志們一起打拼，守護住高雄，我相信現在一個半月之後，現在要跟時間賽跑，我的知名度比較低，但是我相信我們一起努力，會再產生一個高雄的政治奇蹟，我覺得高雄是非常給年輕人機會的城市，我相信高雄人願意給民進黨二十年的執政。我也相信，高雄人願意給國民黨年輕、新世代亮點的機會，讓我們做做看，要拜託大家，新人新希望，也希望高雄人給我一個機會。」

李眉蓁透露，自己是約五點公佈之前，才接到電話，上午有與秘書長主委等人聯繫過，她說：「有聊，但也是沒有確定，他們要我再等等，所以我就有一點心理準備，就等中央指示。」

李眉蓁為國立中山大學大陸研究所碩士，2010年以國民黨籍當選為縣市合併後的第1屆高雄市議員，當時是高雄市議會最年輕的議員，獲得好評，2014年和2018年成功連任議員，對高雄相當熟悉，被視為高雄藍營青壯派，目前還擔任國民黨高雄市青工總會長，她的父親是前市議員、現任高雄果菜公司總經理李榮宗。

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