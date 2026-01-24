立春不講氣話「1招財運開紅盤」　3生肖穿紅衣最旺

記者黃翊婷／綜合報導

今年立春為2月4日，命理師柯柏成分享立春小禁忌以及開運方式，包含不講氣話、不做情緒性決定等等，另外，生肖屬羊、虎、狗的朋友多有貴人相助，可在立春當天下午5點至7點，穿著紅色衣物外出走走，或許就能招來好運。

▲立春是24節氣中的第1個節氣。（資料照／記者李毓康攝）

命理師柯柏成23日在臉書發文分享立春注意事項，詳細如下：

立春禁忌

柯柏成表示，立春後7日內的禁忌是不講氣話、不做情緒性決定，若有勉強答應的事情，可以委婉拒絕，對開春的運勢會有正面影響。

立春開運法

柯柏成提到，立春音同利存，可在立春當天存入1680元、88元、168元至帳戶中，家人、朋友之間也可以互相轉帳，讓財運開春就逢喜事開紅盤。另外，由於丙午年的生旺顏色為黃色，火生土的原因，民眾可以選擇企業識別色為黃色系的銀行存入。

另外，立春也是歲氣交接點，民眾可以透過「身體移動」方式去接新氣，避免舊氣滯留，立春當日或前3日、後3日，前往向東、向陽、乾淨之地，例如公園、廟前廣場、河濱，散步至少15分鐘以上。

4生肖躲春 3生肖多貴人

柯柏成指出，生肖屬馬、鼠、兔、牛的朋友，2026年犯太歲，立春時應完整躲春，凌晨3點至凌晨5點請盡量待在室內，不要做重大決定，也不要吵架。

生肖屬羊、虎、狗的朋友則多有貴人相助，課業或業務上都能獲得不錯的助力，立春當日可在下午5點至7點，穿著紅色衣物外出納氣至少15分鐘，或許就能招來好運。

● 民俗說法僅供參考，不代表《東森新媒體ETtoday》立場，切勿過度迷信。