　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

洪秀柱出席餐敘：我來提醒江啟臣「2件事」　否則國民黨遲早被掃入歷史

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼國民黨祕書長李乾龍宴請國民黨歷任黨主席，前主席洪秀柱到場。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨祕書長李乾龍宴請國民黨歷任黨主席，前主席洪秀柱到場。（圖／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／台北報導

前國民黨主席洪秀柱23日晚間出席秘書長李乾龍與江啟臣餐敘，針對國民黨改革委員會提出之兩岸新論述，洪秀柱於會前受訪表示，今天會出席是為了替黨主席江啟臣加油，同時提醒他，碰到兩岸議題一定要非常小心，要多聽大家的意見。此外，國民黨不應該走向民粹，如果無視憲法存在、無視於國民黨中心思想與價值，遲早被掃入歷史。

洪秀柱表示，她今天原本另有行程，今天之所以會答應出席，是理解現在要在國民黨「當家」是非常辛苦的事情，江啟臣做得非常艱辛，除了給他加油打氣，同時來提醒他「碰到兩岸議題、政策都要非常小心」，必須多聽聽大家的意見，不要把國民黨的路走偏了！這對國民黨將造成嚴重傷害。

洪秀柱進一步說明，所謂「走偏」就是指「不要以為符合主流意見、接地氣」，卻接了錯誤的道路，不應該人家說什麼就跟著說什麼，國民黨有自己的立場跟說法，也許在目前感覺上非主流，那是因為長期以來放棄的話語權、長期以來沒有堅守自己原有的立場、中心思想與核心價值。

洪秀柱強調，尊重憲法，尊重歷史真相、過程，同時尊重兩岸之間的承諾，國民黨的路才走得下去，如果憲法存在、無視中心思想、無視於國民黨應有的方向與路線，國民黨遲早被掃入歷史。

洪秀柱表示，國民黨對於捍衛中華民國的憲法有著無可迴避的責任，一個政黨若一味考量選票，不顧政黨理念與中心思想，終將會被掃入歷史

洪秀柱表示，「九二共識」不但是歷史事實，更是中華民國的憲法精神，然而這個專有名詞並不是不能檢討，也不是不能更改，宣傳方式與口號都可以調整、與時俱進，但當民進黨以錯誤資訊誤導人民，使人民誤以為「九二共識」意即「一國兩制」時，黨有責任告訴人民真正的意涵，讓支持者及國民黨參政黨員們能夠更理解我們的兩岸主張。

▲▼國民黨祕書長李乾龍宴請國民黨歷任黨主席，前主席洪秀柱到場。（圖／記者湯興漢攝）

其他人也看了這些...

連戰：認同九二共識不等於接受一國兩制
國民黨兩岸新論述　蕭旭岑：勿將優勢價值丟掉
傳馬、吳不滿九二共識成歷史描述拒赴江啟臣餐敘　朱立倫：還要凝聚共識

更多熱門新聞...

國民黨新兩岸論述走「小綠」路線？ 國台辦回應了
國民黨改走「李登輝路線」挽回中間選民？　黃士修：華獨是手段不是目的
國民黨兩岸新論述挨批「小綠、30年來最差勁」　江啟臣動怒：我們是正藍

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
14歲國中生打群架淪「抓耙仔」　遭7人毆打「板手爆頭」亡！
愛河驚見「2截小腿」裹塑膠袋！　「連2天詭異巧合」讓葬儀社超
三峽大壩陷潰堤危機！翡翠水庫「最大位移數據曝光」　專家揭現況
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「全力支持李眉蓁」　朱立倫、江啟臣達成共識：逆風也要高飛

洪秀柱出席餐敘：我來提醒江啟臣「2件事」　否則國民黨遲早被掃入歷史

快訊／徵召後首現身　李眉蓁喊願意承擔：盼再次產生高雄政治奇蹟！

「韓國瑜2.0」徵召李眉蓁！楊秋興「出乎意料」...曝賣菜郎女兒勝算

國民黨推李眉蓁參選高雄　黃國昌籲：別再上演帶職參選的舊戲碼

游錫堃一段話讓邱顯智「回到大學時代」...閱讀《蘭陽之子游錫堃》時的悸動

藍營徵召李眉蓁迎戰！無緣爭取補選...正港「韓家軍」說話了

大巨蛋最快7月議約　權利金談完再發使用執照

三倍振興券要怎麼用？　賴清德：已捐助單親兒童照護基金會

快訊／許崑源遺孀曾被徵詢挑戰陳其邁　2原因讓國民黨改推李眉蓁

敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒

不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

吉娜出外旅行「郎朗叮囑要練琴」　下秒唱KTV...聽話彈空氣鋼琴XD

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

3鴨仔蛋人工孵化！爸唱衰養不活　下秒埋頭吸鴨：好想帶去上班♥

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

吉娜「偶像劇情節」與郎朗首次約會　害羞被親...跌倒在老公懷裡＞／／＜

正式退黨！陳菊任監察院長宣布　「即刻起我退出所有政黨活動」

《DD52》首組讓楊丞琳「直接棄選」　求救潘瑋柏：你幫我選！！

「全力支持李眉蓁」　朱立倫、江啟臣達成共識：逆風也要高飛

洪秀柱出席餐敘：我來提醒江啟臣「2件事」　否則國民黨遲早被掃入歷史

快訊／徵召後首現身　李眉蓁喊願意承擔：盼再次產生高雄政治奇蹟！

「韓國瑜2.0」徵召李眉蓁！楊秋興「出乎意料」...曝賣菜郎女兒勝算

國民黨推李眉蓁參選高雄　黃國昌籲：別再上演帶職參選的舊戲碼

游錫堃一段話讓邱顯智「回到大學時代」...閱讀《蘭陽之子游錫堃》時的悸動

藍營徵召李眉蓁迎戰！無緣爭取補選...正港「韓家軍」說話了

大巨蛋最快7月議約　權利金談完再發使用執照

三倍振興券要怎麼用？　賴清德：已捐助單親兒童照護基金會

快訊／許崑源遺孀曾被徵詢挑戰陳其邁　2原因讓國民黨改推李眉蓁

中職／陳晨威好快！8萬多球迷看傻眼　手傷休兵笑稱「剩腿了」

愛河首宗分屍！險當垃圾燒掉　「連2天詭異巧合」讓專業也超毛

二手市場買到「刑案車」...專家曝超驚人真相：這台燒炭過

全台國稅局金融遺產一次查　民眾每年省超過1.6億元

蔡英文臉書同步直播！總統府「端午限定戶外音樂會」免費看

「全力支持李眉蓁」　朱立倫、江啟臣達成共識：逆風也要高飛

排球界「電眼雙帥」搶穿ASICS新鞋　自爆連日妞都為他學中文

日職／陽岱鋼熄火被換代打　巨人開季4連勝

14歲國中生打群架被擄慘淪「抓耙仔 」　開堂私刑7打1...「板手爆頭」亡

不斷更新／羅力連2局送雙殺化解危機　3局富邦1比0樂天

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

政治熱門新聞

50年前美國把釣魚台交給日本　謝長廷：當年只有2紙聲明

「私菸案」記大過　蔡英文警衛室主任陳敏華晉任少將

國民黨擬徵召高雄三連霸女議員

擺攤霸捷連署遭驅！總部撇停罷傳聞：這3地繼續

快訊／國民黨正式徵召李眉蓁參選高雄

陳菊掌監察院　柯建銘：全台找不到第二人

罷捷連署指控遭驅離　雙方爆激烈口角

獨／國民黨「數位諸葛亮」3件事惹怒江啟臣　上任72天遭降職

王世堅酸北市府：大巨蛋停工5年竟像「變魔術」一樣快完工

快訊／陳菊任監察院長：即刻起退黨

陳其邁對手出爐 國民黨徵召李眉蓁

江啟臣勸進「換肝神醫」陳肇隆參戰

李婉鈺搭辣台派入黨潮　民進黨無法拒絕的原因曝光

快訊／國民黨最快下午宣布徵召李眉蓁　「年輕議員都支持她」

更多熱門

相關新聞

「韓國瑜2.0」徵召李眉蓁　楊秋興曝勝算

「韓國瑜2.0」徵召李眉蓁　楊秋興曝勝算

高雄市長補選國民黨究竟要徵召誰？現在答案終於揭曉為現任高雄市議員李眉蓁，他的父親李榮宗也是高雄市果菜公會理事長，這個布局也讓人質疑是否要仿造韓國瑜賣菜郎的女版，也就是「賣菜郎的女兒」，前高雄縣長楊秋興也說這個人選讓他也很意外，不過是否能夠勝選對手，楊秋興笑了笑，表示「答案就在笑聲中」。

李眉蓁參選高雄　黃國昌籲國民黨：別再上演帶職參選的舊戲碼

李眉蓁參選高雄　黃國昌籲國民黨：別再上演帶職參選的舊戲碼

綠議員批國民黨模糊定義：陳菊本人沒有糾舉或彈劾問題

綠議員批國民黨模糊定義：陳菊本人沒有糾舉或彈劾問題

林為洲：李眉蓁會打場不一樣的仗

林為洲：李眉蓁會打場不一樣的仗

杜紫宸：下個月恐會再跌10%

杜紫宸：下個月恐會再跌10%

關鍵字：

江啟臣國民黨洪秀柱

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

竹縣某國小總務主任「踩空天花板」　墜4F亡

指揮交通遭磚頭毆打　桃園義交被開罰

只有三天！麥當勞「熱門餐點」買1送1　薯餅免費吃

剛獲師鐸獎！國小主任墜4F亡…臉書曾喊：我驕傲

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

李榮浩網購衣服送楊丞琳！

快訊／愛河驚見「人體屍塊」！

不顧嫩男友阻止　蕭亞軒直播1舉動網全傻眼！

學校補助「無力繳交」代辦費　單親媽傻眼

旁人嗆要生就要教　女星2歲女兒神回

BLACKPINK Jennie眼妝被指抄襲

蕭瀟14年後變超辣「掉出北半球」

13歲兒「被蟲咬傷破皮」敗血症病危！岳庭痛哭求帶他回台

騎士持磚狂砸　義交滿臉血跌坐路邊

棄身價6千萬夫！人妻「BMW社團」外遇醫師車友

更多

最夯影音

更多
敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒

敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒
不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

吉娜出外旅行「郎朗叮囑要練琴」　下秒唱KTV...聽話彈空氣鋼琴XD

吉娜出外旅行「郎朗叮囑要練琴」　下秒唱KTV...聽話彈空氣鋼琴XD

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面