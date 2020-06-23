洪秀柱出席餐敘：我來提醒江啟臣「2件事」　否則國民黨遲早被掃入歷史





▲國民黨祕書長李乾龍宴請國民黨歷任黨主席，前主席洪秀柱到場。（圖／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／台北報導

前國民黨主席洪秀柱23日晚間出席秘書長李乾龍與江啟臣餐敘，針對國民黨改革委員會提出之兩岸新論述，洪秀柱於會前受訪表示，今天會出席是為了替黨主席江啟臣加油，同時提醒他，碰到兩岸議題一定要非常小心，要多聽大家的意見。此外，國民黨不應該走向民粹，如果無視憲法存在、無視於國民黨中心思想與價值，遲早被掃入歷史。

洪秀柱表示，她今天原本另有行程，今天之所以會答應出席，是理解現在要在國民黨「當家」是非常辛苦的事情，江啟臣做得非常艱辛，除了給他加油打氣，同時來提醒他「碰到兩岸議題、政策都要非常小心」，必須多聽聽大家的意見，不要把國民黨的路走偏了！這對國民黨將造成嚴重傷害。

洪秀柱進一步說明，所謂「走偏」就是指「不要以為符合主流意見、接地氣」，卻接了錯誤的道路，不應該人家說什麼就跟著說什麼，國民黨有自己的立場跟說法，也許在目前感覺上非主流，那是因為長期以來放棄的話語權、長期以來沒有堅守自己原有的立場、中心思想與核心價值。

洪秀柱強調，尊重憲法，尊重歷史真相、過程，同時尊重兩岸之間的承諾，國民黨的路才走得下去，如果憲法存在、無視中心思想、無視於國民黨應有的方向與路線，國民黨遲早被掃入歷史。

洪秀柱表示，國民黨對於捍衛中華民國的憲法有著無可迴避的責任，一個政黨若一味考量選票，不顧政黨理念與中心思想，終將會被掃入歷史

洪秀柱表示，「九二共識」不但是歷史事實，更是中華民國的憲法精神，然而這個專有名詞並不是不能檢討，也不是不能更改，宣傳方式與口號都可以調整、與時俱進，但當民進黨以錯誤資訊誤導人民，使人民誤以為「九二共識」意即「一國兩制」時，黨有責任告訴人民真正的意涵，讓支持者及國民黨參政黨員們能夠更理解我們的兩岸主張。

其他人也看了這些...

►連戰：認同九二共識不等於接受一國兩制

►國民黨兩岸新論述 蕭旭岑：勿將優勢價值丟掉

►傳馬、吳不滿九二共識成歷史描述拒赴江啟臣餐敘 朱立倫：還要凝聚共識

更多熱門新聞...

►國民黨新兩岸論述走「小綠」路線？ 國台辦回應了

►國民黨改走「李登輝路線」挽回中間選民？ 黃士修：華獨是手段不是目的

►國民黨兩岸新論述挨批「小綠、30年來最差勁」 江啟臣動怒：我們是正藍

►振興一下我們的美麗