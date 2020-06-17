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國民黨下週三派奇兵戰陳其邁　檯面上3女1男全出局

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▲▼吳怡玎、李雅靜、陳美雅、黃紹庭。（組合圖／記者湯興漢、吳奕靖、林敬旻、洪正達攝）

▲吳怡玎、李雅靜、陳美雅、黃紹庭。（組合圖／記者湯興漢、吳奕靖、林敬旻、洪正達攝）

記者羅婉庭、徐政璿／台北報導

民進黨17日正式徵召前行政院副院長陳其邁參選高雄市長補選，國民黨人士透露，目前曝光的包括高雄市議員李雅靜、陳美雅、黃紹庭和不分區立委吳怡玎都不在黨中央考慮的範圍內，預計24日高雄行動中常會前公布人選。

高雄市長補選將在8月15日舉行，中選會於6月20日至24日受理候選人登記。國民黨17日中常會將通過「高雄市長補選徵召辦法」，目前規劃由高雄市黨部彙整名單，提報到黨中央，再由黨中央審核小組討論後徵召。

據了解，目前被點名的吳怡玎、李雅靜、陳美雅、黃紹庭，都不在黨中央的名單範圍；至於有人推薦中山大學政治系教授廖達琪，但她本人意願極低。國民黨人士表示，人選要到下週才會出爐，但一定會在24日高雄行動中常會之前。

地方人士表示，黨中央雖說會派出「有勝算的」年輕人，但如今藍營在高雄的情勢在短時間內想挽回民心，實屬不易，希望黨中央慎選年輕、在地耕耘的專業青年，不要再讓藍營候選人披上「落跑」形象，絕對要審選候選人。 

▲▼高雄市議員李雅靜宣布參加高雄市長補選後，陸續拜訪黨內前輩。（圖／地方中心翻攝）

▲高雄市議員李雅靜宣布參加高雄市長補選後，陸續拜訪黨內前輩。（圖／地方中心翻攝）

朱立倫力挺李雅靜　吳怡玎狂遭綠營側翼攻擊

李雅靜16日北上請益新北市前市長朱立倫、台北市前市長郝龍斌、秘書長李乾龍以及智庫副執行長李哲華，吸取意見作為政見擬定的基礎、規劃市政藍圖的參考依據。若最後確定由李雅靜出線，朱立倫答應會南下助選，給予必要的協助。

李雅靜坦言自己不熟悉組織戰，國民黨內了解組織策略的李哲華提供她不少具體意見，包括必須拜會的地方人士、從哪些地方著手等，也答應為她牽線大老。

對於政見方向，李雅靜表示，高雄一定要延續雙語教育、產業提的步伐，韓市府執政過去一年來，外來投資客也提升非常多，市民都感受得到公共設施的改善，高雄未來也必須以經濟發展為市政主軸，未來才有更多的可能性。

李雅靜長年耕耘鳳山區，至於如何其他地區的支持？李雅靜回應，這週會密集拜會政壇、市政前輩，無論是選戰策略、市政議題都會陸續請益，對象包含三位前副市長，吸取他們的長才，收集更多建議，讓市政延續下去。

李雅靜指出，雖然陳其邁已經遞辭呈開始跑選舉，但是論年紀、論長期深耕，她都佔有優勢，自己多年來都在高雄努力，從來沒有離開過，高雄有難時陳其邁選擇袖手旁觀，李雅靜也強調自己來自平凡家庭，「不像陳其邁有富爸爸」。

李雅靜說，民進黨的姿態總是高高在上，高度環疑民進黨根本不了解高雄市民要什麼，否則不會讓高雄白白空轉20年，自己多年來耕耘基層、一步一腳印，對於地方熟悉度、經濟發展策略暸若指掌，絕對不輸陳其邁。李雅靜拜會後，朱立倫表示「讚賞她的勇氣，願意為地方努力都是好事。」

前黃俊英競選幹部曾尹儷也表態願意參選，她坦言，自己是看到李雅靜宣布後被激勵，認為大家應該勇敢站出來，畢竟這是中生代必須要承擔的，她也多次喊話黨中央，除了政二代、富二代之外，要看得到基層的想望和期待，希望國民黨能大破大立，更徹底貼近民意，才有翻身機會。

不斷被討論的還有不分區立委吳怡玎，她是1979年生於高雄，高雄女中畢業，台大工商管理學系學士、英國南安普敦大學碩士、英國倫敦帝國學院統計博士畢業，曾任高盛集團副總裁。父親是國民黨前立委吳光訓，母親是國民黨中常委吳陳瓊秋。

吳怡玎表態願意參選後，身家財產立刻被翻出來批評，綠營網軍「只是堵藍」粉專也展開攻擊。根據監察院的財產申報，吳怡玎除了繼承父業，旗下還擁有上市櫃公司股票市價2億元，個人投資資產也高達2700多萬。吳怡玎則感慨表示，對手真的是高規格的攻擊他。

國民黨秘書長徵詢作業至今，地方人士陸續推薦屬意人選，其中當地頗受歡迎的議員蔡金晏參選意願低，但對保留對議長補選態度，表示審慎評估中，42歲的他擁有水利工程專業，其父為高雄市議會前副議長蔡松雄。

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