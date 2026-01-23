絕不買早去晚回！一票人大推「1時間來回班機」：舒服又好玩

▲原PO直呼，紅眼班機根本是「行屍走肉行程」。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「有人跟我一樣嗎？」一名網友坦言，過了30歲後再也不買「早去晚回」班機，凌晨出發只會變行屍走肉。貼文掀起網友共鳴，直言午去午回才能享受放鬆的步調，「不追求便宜，只追求舒適旅遊」、「特別喜歡下午的飛機，睡飽了再起床，慢慢去機場」。

一名網友在Threads感嘆，過了30歲之後，已經不再追求那種「早去晚回」的超值班機，不管票價多便宜都不買，寧願多花一點錢，讓自己從容抵達機場，因為凌晨出發、早上落地的行程，「飛到當地通常都是行屍走肉，要衝回飯店睡覺的等級」。

寧可少玩一天！網嘆：紅眼班機根本酷刑



文章曝光後，網友紛紛點頭贊同，「+1，早上的飛機，尤其自由行非常累，到當地要坐電車推行李，現在寧可睡飽再去坐飛機」、「+1，不追求便宜，只追求舒適旅遊」、「完全謝絕紅眼班機，一定要睡飽飽精神好再去搭飛機，不然還沒踏出國門就累了，沒意思」、「過了30歲以後，絕對不看紅眼班機的價錢，我不知道就不會覺得價錢落差」。

一票網友大推午去午回才能好好玩，「我現在特別喜歡下午的飛機，睡飽了再起床，慢慢去機場，下飛機去吃個晚餐結束，雖然有人說這樣就浪費一天，但真的很愜意呀」、「午去午回，旅行是來放鬆不是比CP值，睡飽再出發，舒服」、「現在去日韓都選下午2點左右的班機，回來選晚上8點或9點抵達台灣的班機，整個感覺舒服許多」、「這次訂了下午去、午回的機票，回到家還可以休息一下，隔天再從容上班（松山出發絕對首選）」。