林宸佑泰達幣「砸百萬收買軍人」　情蒐飛彈機密

圖文／鏡週刊

中天新聞記者兼主播「馬德」林宸佑因違反《國安法》、貪汙等罪遭收押禁見。本刊調查，林宸佑涉利誘軍人拍攝手持五星旗影片與刺探軍機，檢方查扣他的手機發現，這一年多來他利用地下匯兌及泰達幣等虛擬貨幣，收取中共大筆資金，懷疑已行賄基層士官兵上百萬元，甚至接觸軍中操作最新式防空飛彈的士官，取得重要操作手冊及參數，案情急遽升高。林的帳戶金流及微信群組、接觸對象都已被鎖定，恐衍生案外案，全案勢必擴大延燒。

任職中天新聞台、綽號「馬德」的政治組記者兼主播林宸佑，遭控收受中共資金，利誘軍人自拍效忠中國影片及機密資料，經橋頭地檢署多日偵辦，1月17日指揮調查局高雄市調處及高雄憲兵隊兵分多路搜索約談，訊後以違反《國安法》及《貪汙治罪條例》將林及5名現、退役軍人聲押禁見獲准，引起各界譁然。

滲透資金 達上百萬

本刊調查，調查局國家安全維護處與洗錢防制處聯手清查林宸佑的資金狀況，已初步掌握金流，發現林相當大膽，涉嫌行賄現役軍人的款項都由他的帳戶匯出，金額恐達上百萬元，且還有大量的泰達幣，研判與中共挹注的滲透資金有關，部分款項被用來買通軍職人員，其餘則是他的報酬。

▲林宸佑遭查出百萬金流與泰達幣，專案小組研判與中國挹注有關。（示意圖，翻攝Tether臉書）

林宸佑在法院裁押過程，面對檢調攤出的大筆金流無法做出合理交代，加上與涉案官兵的證詞多所矛盾，法官審理後火速將一干人等全數裁押，顯見國安問題相當嚴重。

最恐怖的是，檢調追查發現，林宸佑集團情蒐的目標，竟然包含飛彈部署機密。他收買的軍人包括國軍火箭飛彈連志願役士官，試圖刺探新型飛彈參數及操作手冊等機密。

▲林宸佑集團涉洩漏國軍最新採購的火箭系統機密，檢調全力追查漏網之魚和幕後藏鏡人。（圖片來源MGM-140 ATACMS 34）

由於涉案的士官出身陸軍去年7月才成立的飛彈部隊，專門操作向美軍最新購買的新型火箭與戰術飛彈，中共去年底圍台軍演就鎖定該款火箭系統進行操演，一旦遭洩露，影響至關重大，也因為事涉軍事機敏資料，相關人員均三緘其口。

立場鮮明 專酸綠營

據了解，林宸佑匪諜集團刺探的該款火箭，首批已運抵台灣並部署完成，射程達300公里，涵蓋共軍在福州、廈門、泉州的海、陸、空基地，只要共軍敢輕舉妄動，勢必遭我方強大的火箭打擊戰力迎頭痛擊。

▲總統賴清德去年赴左營軍區訪視，相關資訊也遭外洩。（翻攝總統府flickr）

知情人士說，美軍的新式多管火箭系統從停車、展開發射架到發射完畢，只需2名士官操作，幾分鐘內就能完成，且當火箭發射後，可馬上再裝填，達到連發效果，而搭載火箭的車輛也可迅速撤離發射現場，敵方雷達即使偵測到發射位置並立刻回擊，我方早已離開原陣地，不只能大幅提高戰場生存率，此種「打完就跑」的戰術，也比台灣雄風等巡弋飛彈需要大卡車拖曳的機動性更強，體型也較小，甚至可躲藏在高架橋等掩體下方，不易被共軍偵查反制。

由於林宸佑集團刺探的軍機相當敏感，早已引起檢調單位注意，當他聽到檢方打算向院方聲請羈押後，態度立刻180度大轉變，平日的伶牙俐齒全都不見，顯得十分客氣、低調，關鍵就在他帳戶裡的上百萬元金流與薪資所得不符。加上被問到為何匯款給多位士官兵時，幾乎都答稱「不知道」「忘記了」或稱「幫忙人家」，證詞前後矛盾、破綻百出。

▲林宸佑（右）主跑立院與手提大桶乖乖的藍委徐巧芯（左）同框合照，2人露出燦爛笑容，顯見交情不錯。（翻攝林宸佑臉書）

問題是當天一併遭約談的9位現、退役士官兵，訊問時多稱與林宸佑不熟，也沒跟他借錢應急，與林的供詞大相逕庭；況且既然雙方不熟，林如何知道要匯錢給哪位士官兵？帳號與數千元到數萬元不等的匯款金額又是聽誰指示？種種跡證都顯示，該共諜組織分工縝密，有人負責吸收軍人，有人負責提供資金，同時也不排除有更大咖的藏鏡人隱身幕後統籌指揮，並且與中共統戰部有關。

本刊調查，林宸佑的收入除了電視台薪資外，每週六、日晚上固定主持直播節目《馬德有事嗎》，因立場鮮明，與一般評論時事作法不同，包括大罷免期間大酸綠營，讓他吸引到固定立場的鐵粉，臉書粉專「馬德愛破音 中天林宸佑」追蹤人數達3.1萬人，且經常有人抖內，並以合作邀約為名，直接在臉書公布聯繫的電子信箱。

▲林宸佑每週固定開直播政論節目「馬德有事嗎」，被視為挺藍記者。（翻攝馬德有事嗎YT）

但林宸佑帳戶裡的金流明顯與收入不成比例，專案小組不排除中共循此平台與他搭上線，再透過支付寶、微信或其他地下匯兌管道，將人民幣轉入台灣讓林換成新台幣行賄士官兵，藉此換取國軍飛彈部署及漢光演習等機敏資訊。

此外，林宸佑還疑似收錢辦事，以接獲爆料為名，質疑民意代表關切國營事業招考作業，在直播中秀出有民代用印的公文，再於公開場合堵麥採訪，以及大罷免期間某些議題操作似有違常理等。究竟他是基於公益報導此案？抑或如同臉書所揭露的合作方案？有無其他人士涉入？隨著檢調單位深入偵辦，也可能浮出檯面。

聯合偵辦 大有斬獲

本刊掌握，檢調是在16日趁林宸佑結束台東渡假返回台北，一早上班前動手逮人，不但搜索他的租屋處，還扣得手機及電腦，連他名下的泰達幣也一併查扣。由於林當天有班，晚上7點還有《亞洲》及《夜線》等3個網路節目，中天發現他未到班，原因竟是被檢調帶走，公司高層即協助他找律師，消息也因此不脛而走。

▲林宸佑遭質疑是紅媒，直播開嗆網友「來抓我啊」竟一語成讖。（翻攝馬德有事嗎YT）

本刊調查，林宸佑匪諜案起於調查局桃園市調處掌握，林涉嫌以金錢收買現役軍人，去年多次向台北地院聲請搜索票遭駁，情節宛如北院強制處分庭五度駁回民眾黨主席黃國昌案的搜索票，法官認為，調查局掌握的證據仍不夠充足因此不給票，讓桃園市調處碰了一鼻子灰。

但桃園市調處不死心，認為林宸佑等人的金流已清查完備，加上軍方有多人洩密收賄，不是觸犯《國安法》就是貪汙罪，經過研議後決定另起爐灶，以其他同案被告在高雄住居所為管轄，聯合高雄市調處偵辦，並向橋頭地院聲請搜索票，結果一次就過關，搜索果然大有斬獲，且有人認罪，也凸顯法官核票與國家安全等議題的認知恐有所衝突。

▲林宸佑手機被扣，且遭檢調破解，案情將擴大延燒。（翻攝林宸佑臉書）

由於橋頭院檢轄區共有5個敏感的陸、海、空軍事基地，包括高雄旗山陸軍八軍團指揮部、左營海軍基地及海軍陸戰隊九九旅、岡山空軍基地和旗山空軍防空暨飛彈指揮部，5名主官都是中將或少將出任，統御數萬名軍人，可見軍事地位之重要。

五大管道 拉攏官兵

近年橋頭地區爆發多起軍人遭中共滲透案例，至今已有約20人先後遭收押，例如今年一月初橋檢以《國安法》起訴海軍陸戰隊中士陳瑞勇，發現他經濟狀況不佳，向地下錢莊及朋友四處借錢，為了生活竟自拍手持五星旗的投誠影片，並承認「台灣是中國的，表達效忠中國」，且接受暱稱「吉祥」的中國籍不明人士匯來的20萬元。

▲海軍陸戰隊中士陳瑞勇手持五星旗自拍效忠中國影片，並向中共領取20萬元，遭檢方以違反《國安法》起訴。（翻攝陳瑞勇臉書）

離譜的是，陳嫌還將兩棲突擊車的性能、保養紀錄簿、漢光演習內容與無人機回報格式等，以手機拍照傳給「吉祥」，就連總統賴清德到左營軍區視察，也傳訊息給「吉祥」，並獲得一萬元報酬，所幸罪行曝光並遭偵辦，林宸佑也被鎖定與該集團有關。

本刊調查，中共滲透台灣的手法五花八門，根據國安局「共諜案滲透手法分析」報告指出，2024年因共諜案起訴人數為64人，與2021年的16人相比暴增4倍；此外，近5年高達159人因共諜案遭起訴，其中95人為現役或退役軍人，占總數6成，顯見中共鎖定國軍滲透的目標非常明確。

▲陳瑞勇涉嫌將海陸兩棲突襲車機密資料外洩。（軍聞社）

國安局也發現，中共利用黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體、民間社團等五大管道，透過退役軍人拉攏現役士官兵，並透過政黨幕僚、徵信社或旅行社等業者，以網路、金錢利誘、債務脅迫等手法進行滲透，過去中國積極以黃埔軍校名義邀約退役將領赴中，目前已不再鎖定高階將領情蒐關鍵軍事機密，反而接觸較不具敏銳判斷力的基層士官兵、政黨助理或民間人士，目的不只要取得機敏資料，更是分化社會的心理戰，在關鍵時刻發揮擾亂民心的作用。

帳戶收錢 高調仗勢

本刊調查，林宸佑從台視入行即展現野心，爭取跑政治線，後被分配到國會，主要負責國民黨，態度積極且求表現，樂於與同業、前輩互動，盼對方協助牽線，讓他參與政治人物的餐敘。

跳槽至中天後，林宸佑的採訪風格更加鮮明，經常在社群曬出採訪藍委的開心合照，但面對綠委卻慣常以挑釁激怒、釣魚方式提問，還將採訪片段分享到個人粉專社群，也因為多次爭議都引起高流量，在2023年與綠委賴品妤發生推擠事件後，獲得電視台高層欽點，在下午時段主持直播節目「馬德有事嗎」，知情人士指出，「他到底是在採訪還是挑釁？」林在台內竄紅的採訪手法，早就引起媒體同業私下議論。

「敢用自己帳戶收錢匯錢，不難看出林宸佑的高調、靠勢。」知情人士表示，只要逐步攻破林的金流與微信通聯群組，很有可能溯源接觸他的統戰管道，讓這起國安案件持續向上發展。隨著逐一拆解他收買官兵的運作模式，也將揭露中共對台統戰的真實面目。



更多鏡週刊報導

封面故事／行賄中國官員證據曝光 太子集團詐騙全球揭密

封面故事／中油三接案爭議翻轉 皇昌工信競標四接白熱化

封面故事／李麗娟被約談恐列貪汙被告 黃國昌涉收賄防火牆遭突破