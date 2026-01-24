　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

林宸佑泰達幣「砸百萬收買軍人」　情蒐飛彈機密

中天主播林宸佑咄咄逼人採訪手段惹議，因涉行賄國軍蒐集機密遭收押禁見。（翻攝林宸佑臉書）

圖文／鏡週刊

中天新聞記者兼主播「馬德」林宸佑因違反《國安法》、貪汙等罪遭收押禁見。本刊調查，林宸佑涉利誘軍人拍攝手持五星旗影片與刺探軍機，檢方查扣他的手機發現，這一年多來他利用地下匯兌及泰達幣等虛擬貨幣，收取中共大筆資金，懷疑已行賄基層士官兵上百萬元，甚至接觸軍中操作最新式防空飛彈的士官，取得重要操作手冊及參數，案情急遽升高。林的帳戶金流及微信群組、接觸對象都已被鎖定，恐衍生案外案，全案勢必擴大延燒。

任職中天新聞台、綽號「馬德」的政治組記者兼主播林宸佑，遭控收受中共資金，利誘軍人自拍效忠中國影片及機密資料，經橋頭地檢署多日偵辦，1月17日指揮調查局高雄市調處及高雄憲兵隊兵分多路搜索約談，訊後以違反《國安法》及《貪汙治罪條例》將林及5名現、退役軍人聲押禁見獲准，引起各界譁然。

滲透資金　達上百萬

本刊調查，調查局國家安全維護處與洗錢防制處聯手清查林宸佑的資金狀況，已初步掌握金流，發現林相當大膽，涉嫌行賄現役軍人的款項都由他的帳戶匯出，金額恐達上百萬元，且還有大量的泰達幣，研判與中共挹注的滲透資金有關，部分款項被用來買通軍職人員，其餘則是他的報酬。林宸佑遭查出百萬金流與泰達幣，專案小組研判與中國挹注有關。（示意圖，翻攝Tether臉書）

▲林宸佑遭查出百萬金流與泰達幣，專案小組研判與中國挹注有關。（示意圖，翻攝Tether臉書）

林宸佑在法院裁押過程，面對檢調攤出的大筆金流無法做出合理交代，加上與涉案官兵的證詞多所矛盾，法官審理後火速將一干人等全數裁押，顯見國安問題相當嚴重。

最恐怖的是，檢調追查發現，林宸佑集團情蒐的目標，竟然包含飛彈部署機密。他收買的軍人包括國軍火箭飛彈連志願役士官，試圖刺探新型飛彈參數及操作手冊等機密。

林宸佑集團涉洩漏國軍最新採購的火箭系統機密，檢調全力追查漏網之魚和幕後藏鏡人。（圖片來源MGM-140 ATACMS 34）

▲林宸佑集團涉洩漏國軍最新採購的火箭系統機密，檢調全力追查漏網之魚和幕後藏鏡人。（圖片來源MGM-140 ATACMS 34）

由於涉案的士官出身陸軍去年7月才成立的飛彈部隊，專門操作向美軍最新購買的新型火箭與戰術飛彈，中共去年底圍台軍演就鎖定該款火箭系統進行操演，一旦遭洩露，影響至關重大，也因為事涉軍事機敏資料，相關人員均三緘其口。

立場鮮明　專酸綠營

據了解，林宸佑匪諜集團刺探的該款火箭，首批已運抵台灣並部署完成，射程達300公里，涵蓋共軍在福州、廈門、泉州的海、陸、空基地，只要共軍敢輕舉妄動，勢必遭我方強大的火箭打擊戰力迎頭痛擊。

總統賴清德去年赴左營軍區訪視，相關資訊也遭外洩。（翻攝總統府flickr）

▲總統賴清德去年赴左營軍區訪視，相關資訊也遭外洩。（翻攝總統府flickr）

知情人士說，美軍的新式多管火箭系統從停車、展開發射架到發射完畢，只需2名士官操作，幾分鐘內就能完成，且當火箭發射後，可馬上再裝填，達到連發效果，而搭載火箭的車輛也可迅速撤離發射現場，敵方雷達即使偵測到發射位置並立刻回擊，我方早已離開原陣地，不只能大幅提高戰場生存率，此種「打完就跑」的戰術，也比台灣雄風等巡弋飛彈需要大卡車拖曳的機動性更強，體型也較小，甚至可躲藏在高架橋等掩體下方，不易被共軍偵查反制。

由於林宸佑集團刺探的軍機相當敏感，早已引起檢調單位注意，當他聽到檢方打算向院方聲請羈押後，態度立刻180度大轉變，平日的伶牙俐齒全都不見，顯得十分客氣、低調，關鍵就在他帳戶裡的上百萬元金流與薪資所得不符。加上被問到為何匯款給多位士官兵時，幾乎都答稱「不知道」「忘記了」或稱「幫忙人家」，證詞前後矛盾、破綻百出。

林宸佑（右）主跑立院與手提大桶乖乖的藍委徐巧芯（左）同框合照，2人露出燦爛笑容，顯見交情不錯。（翻攝林宸佑臉書）

▲林宸佑（右）主跑立院與手提大桶乖乖的藍委徐巧芯（左）同框合照，2人露出燦爛笑容，顯見交情不錯。（翻攝林宸佑臉書）

問題是當天一併遭約談的9位現、退役士官兵，訊問時多稱與林宸佑不熟，也沒跟他借錢應急，與林的供詞大相逕庭；況且既然雙方不熟，林如何知道要匯錢給哪位士官兵？帳號與數千元到數萬元不等的匯款金額又是聽誰指示？種種跡證都顯示，該共諜組織分工縝密，有人負責吸收軍人，有人負責提供資金，同時也不排除有更大咖的藏鏡人隱身幕後統籌指揮，並且與中共統戰部有關。

本刊調查，林宸佑的收入除了電視台薪資外，每週六、日晚上固定主持直播節目《馬德有事嗎》，因立場鮮明，與一般評論時事作法不同，包括大罷免期間大酸綠營，讓他吸引到固定立場的鐵粉，臉書粉專「馬德愛破音 中天林宸佑」追蹤人數達3.1萬人，且經常有人抖內，並以合作邀約為名，直接在臉書公布聯繫的電子信箱。

林宸佑每週固定開直播政論節目「馬德有事嗎」，被視為挺藍記者。（翻攝馬德有事嗎YT）

▲林宸佑每週固定開直播政論節目「馬德有事嗎」，被視為挺藍記者。（翻攝馬德有事嗎YT）

但林宸佑帳戶裡的金流明顯與收入不成比例，專案小組不排除中共循此平台與他搭上線，再透過支付寶、微信或其他地下匯兌管道，將人民幣轉入台灣讓林換成新台幣行賄士官兵，藉此換取國軍飛彈部署及漢光演習等機敏資訊。

此外，林宸佑還疑似收錢辦事，以接獲爆料為名，質疑民意代表關切國營事業招考作業，在直播中秀出有民代用印的公文，再於公開場合堵麥採訪，以及大罷免期間某些議題操作似有違常理等。究竟他是基於公益報導此案？抑或如同臉書所揭露的合作方案？有無其他人士涉入？隨著檢調單位深入偵辦，也可能浮出檯面。

聯合偵辦　大有斬獲

本刊掌握，檢調是在16日趁林宸佑結束台東渡假返回台北，一早上班前動手逮人，不但搜索他的租屋處，還扣得手機及電腦，連他名下的泰達幣也一併查扣。由於林當天有班，晚上7點還有《亞洲》及《夜線》等3個網路節目，中天發現他未到班，原因竟是被檢調帶走，公司高層即協助他找律師，消息也因此不脛而走。

林宸佑遭質疑是紅媒，直播開嗆網友「來抓我啊」竟一語成讖。（翻攝馬德有事嗎YT）

▲林宸佑遭質疑是紅媒，直播開嗆網友「來抓我啊」竟一語成讖。（翻攝馬德有事嗎YT）

本刊調查，林宸佑匪諜案起於調查局桃園市調處掌握，林涉嫌以金錢收買現役軍人，去年多次向台北地院聲請搜索票遭駁，情節宛如北院強制處分庭五度駁回民眾黨主席黃國昌案的搜索票，法官認為，調查局掌握的證據仍不夠充足因此不給票，讓桃園市調處碰了一鼻子灰。

但桃園市調處不死心，認為林宸佑等人的金流已清查完備，加上軍方有多人洩密收賄，不是觸犯《國安法》就是貪汙罪，經過研議後決定另起爐灶，以其他同案被告在高雄住居所為管轄，聯合高雄市調處偵辦，並向橋頭地院聲請搜索票，結果一次就過關，搜索果然大有斬獲，且有人認罪，也凸顯法官核票與國家安全等議題的認知恐有所衝突。

林宸佑手機被扣，且遭檢調破解，案情將擴大延燒。（翻攝林宸佑臉書）

▲林宸佑手機被扣，且遭檢調破解，案情將擴大延燒。（翻攝林宸佑臉書）

由於橋頭院檢轄區共有5個敏感的陸、海、空軍事基地，包括高雄旗山陸軍八軍團指揮部、左營海軍基地及海軍陸戰隊九九旅、岡山空軍基地和旗山空軍防空暨飛彈指揮部，5名主官都是中將或少將出任，統御數萬名軍人，可見軍事地位之重要。

五大管道　拉攏官兵

近年橋頭地區爆發多起軍人遭中共滲透案例，至今已有約20人先後遭收押，例如今年一月初橋檢以《國安法》起訴海軍陸戰隊中士陳瑞勇，發現他經濟狀況不佳，向地下錢莊及朋友四處借錢，為了生活竟自拍手持五星旗的投誠影片，並承認「台灣是中國的，表達效忠中國」，且接受暱稱「吉祥」的中國籍不明人士匯來的20萬元。

海軍陸戰隊中士陳瑞勇手持五星旗自拍效忠中國影片，並向中共領取20萬元，遭檢方以違反《國安法》起訴。（翻攝陳瑞勇臉書）

▲海軍陸戰隊中士陳瑞勇手持五星旗自拍效忠中國影片，並向中共領取20萬元，遭檢方以違反《國安法》起訴。（翻攝陳瑞勇臉書）

離譜的是，陳嫌還將兩棲突擊車的性能、保養紀錄簿、漢光演習內容與無人機回報格式等，以手機拍照傳給「吉祥」，就連總統賴清德到左營軍區視察，也傳訊息給「吉祥」，並獲得一萬元報酬，所幸罪行曝光並遭偵辦，林宸佑也被鎖定與該集團有關。

本刊調查，中共滲透台灣的手法五花八門，根據國安局「共諜案滲透手法分析」報告指出，2024年因共諜案起訴人數為64人，與2021年的16人相比暴增4倍；此外，近5年高達159人因共諜案遭起訴，其中95人為現役或退役軍人，占總數6成，顯見中共鎖定國軍滲透的目標非常明確。

陳瑞勇涉嫌將海陸兩棲突襲車機密資料外洩。（軍聞社）

▲陳瑞勇涉嫌將海陸兩棲突襲車機密資料外洩。（軍聞社）

國安局也發現，中共利用黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體、民間社團等五大管道，透過退役軍人拉攏現役士官兵，並透過政黨幕僚、徵信社或旅行社等業者，以網路、金錢利誘、債務脅迫等手法進行滲透，過去中國積極以黃埔軍校名義邀約退役將領赴中，目前已不再鎖定高階將領情蒐關鍵軍事機密，反而接觸較不具敏銳判斷力的基層士官兵、政黨助理或民間人士，目的不只要取得機敏資料，更是分化社會的心理戰，在關鍵時刻發揮擾亂民心的作用。

帳戶收錢　高調仗勢

本刊調查，林宸佑從台視入行即展現野心，爭取跑政治線，後被分配到國會，主要負責國民黨，態度積極且求表現，樂於與同業、前輩互動，盼對方協助牽線，讓他參與政治人物的餐敘。

跳槽至中天後，林宸佑的採訪風格更加鮮明，經常在社群曬出採訪藍委的開心合照，但面對綠委卻慣常以挑釁激怒、釣魚方式提問，還將採訪片段分享到個人粉專社群，也因為多次爭議都引起高流量，在2023年與綠委賴品妤發生推擠事件後，獲得電視台高層欽點，在下午時段主持直播節目「馬德有事嗎」，知情人士指出，「他到底是在採訪還是挑釁？」林在台內竄紅的採訪手法，早就引起媒體同業私下議論。

「敢用自己帳戶收錢匯錢，不難看出林宸佑的高調、靠勢。」知情人士表示，只要逐步攻破林的金流與微信通聯群組，很有可能溯源接觸他的統戰管道，讓這起國安案件持續向上發展。隨著逐一拆解他收買官兵的運作模式，也將揭露中共對台統戰的真實面目。


更多鏡週刊報導
封面故事／行賄中國官員證據曝光　太子集團詐騙全球揭密
封面故事／中油三接案爭議翻轉　皇昌工信競標四接白熱化
封面故事／李麗娟被約談恐列貪汙被告　黃國昌涉收賄防火牆遭突破

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 1 7623 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
霍諾德攀「台北101」延期！　國父紀念館小編提醒：別看錯側
快訊／霍諾德攀台北101延期改明天！　Netflix宣布了
霍諾德徒手攀101「最近觀賞點」曝光　周邊交管看這裡
霍諾德9:00開爬101「信義區偏東2級風」　氣象署：降雨機
三星「2奈米良率」看不到台積電車尾燈！　美銀行：英特爾已成威

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

命理師警告有劫難！喪偶男婚頭沖喜　妻討千萬房產撕破臉

林宸佑泰達幣「砸百萬收買軍人」　情蒐飛彈機密

高雄阿公猥褻孫女　還硬扯「沒剝奪你處女膜」

快訊／三立採訪車撞銀行「駕駛曝光」　移送北檢50萬交保限制出境

台東16歲少年晚間墜橋！民眾目睹嚇壞報案

色龜師父拐女信徒獻身！完事嘲諷「跟妳修X很無聊」：難怪老公偷吃

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒「嘴裡多一根」崩潰：阿公這樣我會怕

黑幫台灣詐團藏宿霧別墅「聘傭人」伺候　17人被遣返全羈押禁見

快訊／桃園回收車追撞釀7傷！78歲婦倒垃圾遭「夾殺」送醫不治

桃園回收車駕駛「突昏迷」追撞2人無呼吸心跳　7傷名單曝

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

周媛46秒原版影片曝光

銀行內撞擊畫面曝

墳場試槍、場勘路線、假衛星電話控局！揭黑幫行兇前的縝密布局｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●下｜《我在案發現場》

劉冠廷初一拜拜「成吉祥物」　遇粉絲要合照...認成張軒睿XD

三立採訪車失控直衝彰銀大廳　驚悚撞擊瞬間畫面曝光

命理師警告有劫難！喪偶男婚頭沖喜　妻討千萬房產撕破臉

林宸佑泰達幣「砸百萬收買軍人」　情蒐飛彈機密

高雄阿公猥褻孫女　還硬扯「沒剝奪你處女膜」

快訊／三立採訪車撞銀行「駕駛曝光」　移送北檢50萬交保限制出境

台東16歲少年晚間墜橋！民眾目睹嚇壞報案

色龜師父拐女信徒獻身！完事嘲諷「跟妳修X很無聊」：難怪老公偷吃

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒「嘴裡多一根」崩潰：阿公這樣我會怕

黑幫台灣詐團藏宿霧別墅「聘傭人」伺候　17人被遣返全羈押禁見

快訊／桃園回收車追撞釀7傷！78歲婦倒垃圾遭「夾殺」送醫不治

桃園回收車駕駛「突昏迷」追撞2人無呼吸心跳　7傷名單曝

白襪補強不停歇　2年約網羅強力後援多明格斯

霍諾德攀「台北101」延期！　國父紀念館小編提醒：別看錯側

快訊／霍諾德攀台北101延期改明天！　Netflix宣布了

攀岩傳奇婚後變了？霍諾德竟與妻開「地獄梗」玩笑　親曝當爸心聲

朴娜勑暫停演藝活動轉當學生　友人曝現況：這段時間很艱難

「霸王寒流」10週年！　氣象署坦言：沒有這個正式名詞

仲裁談崩就會被賣？　史庫柏案「差太大」反而讓交易更難發生

1月24日星座運勢／射手投資大豐收　雙魚儲蓄飆升

命理師警告有劫難！喪偶男婚頭沖喜　妻討千萬房產撕破臉

AV女優公開家鄉流言纏身！　川越鈴子遭譏「愛上牛郎欠債」才拍片

【技術不夠會崩潰】超窄通道畫雙白線就算了 棒棒糖還插天花板？

社會熱門新聞

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒嘴裡多一根

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

色龜師父拐女信徒獻身！完事諷：跟妳X很無聊

工程師撿屍遭判刑妹子自曝「今年第3筆」

採訪車撞銀行「駕駛曝光」　50萬交保

即／桃園回收車追撞釀7傷　78歲婦人身亡

即／三立採訪車衝銀行釀10傷　將依過失傷害送辦

台東晚間墜橋！16歲少年緊急送醫

外籍男超速6次挨罰2萬5　「送達程序違法」全撤銷

阿公猥褻孫女　還辯：沒剝奪你處女膜

即／三立採訪車撞進彰化銀行！「10人輕重傷」送醫搶救中

醫美夫妻竊電挖比特幣　2員工判賠台電3348萬

33泰女藏艋舺賣肉　6人激戰當場被抄急抓內褲

男遭撞飛！女團購主狂壓CPR救不回

更多熱門

相關新聞

啦啦隊女神柳柳身邊出現「BMW男」　香閨獨處4小時

啦啦隊女神柳柳身邊出現「BMW男」　香閨獨處4小時

職棒味全龍啦啦隊「小龍女」的成員柳柳（柳昕妤）去年才被看好人氣暴漲，沒想到卻被爆曖昧已婚有三個小孩的富二代，讓她趕緊發出聲明否認到底並且喊告。事件落幕不到半年，本刊日前拍到網路經營粉絲有成的柳柳，線下出現一名BMW男負責親暱接送，並且在她家獨處了4小時之久。同時，近來柳柳已被移除小龍女的幕後祕辛，也在圈內傳得沸沸揚揚。

小資族滿手高股息ETF？以息養股、逐季轉換有解

小資族滿手高股息ETF？以息養股、逐季轉換有解

高股息ETF族陷集體焦慮　達人曝「無痛轉換」策略

高股息ETF族陷集體焦慮　達人曝「無痛轉換」策略

林宸佑非公務員　卻遭辦「貪污罪」！律師解釋

林宸佑非公務員　卻遭辦「貪污罪」！律師解釋

80萬粉網紅陳屍森林　曾接神祕求救電話

80萬粉網紅陳屍森林　曾接神祕求救電話

關鍵字：

鏡週刊林宸佑

讀者迴響

熱門新聞

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒嘴裡多一根

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

低溫、大雨雙特報齊發！4縣市恐跌破10度

色龜師父拐女信徒獻身！完事諷：跟妳X很無聊

工程師撿屍遭判刑妹子自曝「今年第3筆」

採訪車撞銀行「駕駛曝光」　50萬交保

即／桃園回收車追撞釀7傷　78歲婦人身亡

苗栗母女聽尾牙中獎神曲　隔天刮中100萬

快訊／霍諾德攀台北101延期改明天！

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

絕不買早去晚回！一票人大推「1時間來回班機」

攻頂101怎下來？霍諾德：搭電梯

霍諾德凌晨發限動！　自曝「爬台北101」亮點

大樂透貳獎開出2注　獎落北市、新北

蹭「霍諾德爬101」翻車！　攀岩品牌：太離譜了

更多

最夯影音

更多
第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保
洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面