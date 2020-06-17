「高雄人給我們補考的機會」　蔡英文告訴陳其邁要做這幾件事

▲民進黨主席蔡英文徵召陳其邁投入高雄市長補選。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨中常會17日確定徵召行政院副院長陳其邁出戰高雄市長補選。總統蔡英文表示，他腦中有一整個圖書館，對於高雄的願景等他放手去做；同時也叮嚀他，上次沒有做好的地方，要讓高雄人看見改變。

蔡英文表示，今天中常會幾近毫無懸念徵召陳其邁參加補選，說是徵召，更好說法是民進黨要派出陳其邁要參加這場補選，因為他是最強戰將，也是最適合候選人。

蔡英文說，他當過立委、政務官，也當過代理市長，他參選過市長，現在是政院副院長，他是最好的戰將，「過去10年他是我的戰友，他是政策控，我去助講時，他一直在碎念，橋頭科學園區。」

蔡英文說，我們都相信做任何事情，基本功不能偷懶，要幫他掛保證，他腦中有一整個圖書館，對於高雄的願景，等他放手去做，「2018年失利，不論對他或對我，都是很大衝擊，但失敗是最重要的導師，越痛的教訓，可以讓我們站起來的決心越堅強。」

蔡英文說，「選輸之後，他給了我一份很厚的檢討報告，我告訴他要讓民眾看到我們虛心地改變，他擔任副閣揆時，有人說他是敗選者聯盟，我說要忍下來，這是機會拿出表現，經過非洲豬瘟、新冠肺炎考驗，他的能力大家都有目共睹。」

蔡英文說，陳其邁心念的科學園區，他愛高雄的心沒有改變，他格局更高，視野更廣，歷練更完整，這次由他披掛上陣，是毫無懸念。

蔡英文也對陳其邁表示，上次沒有做好的地方，要讓高雄人看到改變，跑不夠勤的地方，要彎下腰盡力說明解釋，有對立要想辦法化解；前任市長的市政，有好的要繼續做，絕對不會黨同伐異。

蔡英文表示，要找回高雄光榮感，接下來兩年要當四年來做，「最後我要告訴所有同志跟戰友，高雄人曾經給我們教訓，今天給我們補考機會，我們就一定要贏，未來發展是高雄人的寄望，要超越派系考量，政黨考量，上下一心，要把這一仗打贏。」