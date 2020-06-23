快訊／陳其邁對手出爐　國民黨17：30宣布徵召李眉蓁補選高雄市長

▲國民黨高雄市議員李眉蓁（右）。（圖／翻攝李眉蓁臉書）

記者徐政璿／台北報導

高雄市長補選登記24日截止，民進黨已確定由行政院前副院長陳其邁參選，但對國民黨而言是相當艱辛的一役。國民黨23日確定將徵召現任議員李眉蓁（41歲）參選，預計17時30分由新聞稿宣布，或由秘書長李乾龍親自說明。李眉蓁是三連霸的高雄市第三選區（左營、楠梓）議員，符合「年輕、在地」等條件。

李眉蓁為國立中山大學大陸研究所碩士，2010年以國民黨籍當選為縣市合併後的第1屆高雄市議員，當時是高雄市議會最年輕的議員，獲得好評，2014年和2018年成功連任議員，對高雄相當熟悉，被視為高雄藍營青壯派，目前還擔任國民黨高雄市青工總會長。

國民黨秘書長李乾龍23日在立法院受訪表示，李眉蓁是徵詢人選之一，「我們廣泛徵詢很多人，也有不是國民黨人士，現在範圍一直縮小，剩下2到3位，12點以前一定跟大家報告，李眉蓁也是徵詢人選之一。」

其他人也看了這些...

►陳其邁接受徵召「這一刻」哽咽了...誓言爬回高雄打拚

►「高雄人給我們補考的機會」 蔡英文告訴陳其邁要做這幾件事

►陳其邁辭呈內容曝光 2大理由請蘇貞昌讓他「回家一戰」

相關熱門新聞...

► 國民黨下週三派奇兵戰陳其邁 檯面上3女1男全出局

►國民黨徵詢「政治素人」補選高雄？ 侯友宜：黨會做出智慧選擇

►高雄市補選變數多 民眾黨：最後一刻也可以去登記



►振興一下我們的美麗