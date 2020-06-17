國民黨徵詢「政治素人」補選高雄？　侯友宜：黨會做出智慧選擇

▲侯友宜受訪。（資／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

高雄補選在即，民進黨陳其邁已遞出辭呈南下做準備，國民黨內則傳出高雄補選可能轉向徵詢政治素人，即便沒有黨籍，也會邀請他盡快入黨。對此，新北市長侯友宜17日表示，黨會做出正確研判以及智慧的選擇。

侯友宜表示，每一個黨都有一定的研判機制，也會做出智慧的選擇，對於高雄補選人選，只要年輕、有創意、接地氣的在地青年，能夠跟基層站在一起，全心全意、有理想的為高雄市民做事，讓高雄市未來有希望，全黨都會同心齊力幫忙，希望能夠再度的繼續為高雄市民服務。

黨內人士則表示，比起素人或不分區立委，市議員對於高雄補選才是即戰力，畢竟在地方有一定的知名度，目前有意參選的議員也選過立委，就看基本盤可以激出多少，國民黨在高雄約在15-18%基本盤，若動員到一定程度，投票率衝到4成，雙方差距就不會太大。

該人士表示，對於這次補選的結果，大家心照不宣，因此能量較足的當地議員會傾向等2022選舉，即便不少地方人士推薦人選給秘書長李乾龍，徵詢後也都表示沒有意願。至於不分區立委吳怡玎，則是中常委江碩平多次推薦，但本人意願不高，卻也遭到網軍迅速、全面的攻擊。

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