幕後／蔡英文提名黃健庭炸鍋關鍵曝光　還原要角共商過程

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

在過去的48小時裡，總統蔡英文提名國民黨籍前台東縣長黃健庭為監察院副院長一事，掀起軒然大波。回顧這次大反彈，內情人士還原要角共商的過程，是以「跨黨派」為目標，但關鍵在於，社會對監委人選的標準與期待更高，同時加上外界對國民黨的高度不信任所致。

黃健庭被提名為監察院副院長，藍綠都炸鍋大反彈，民進黨從國會立委到黨中央副秘書長林飛帆都表態反對，而國民黨也祭出停權處分。這逼著府方高層連夜進行溝通，但仍無力平息外界怒火，只好緊急研商可能的對策。

黃健庭也在20日下午，透過臉書表示，婉拒蔡英文的提名，在聲明中也明確指出，「我今天平白忍受了許多不實的指控，當初力挺我的人沒有站出來維護我的清白，反而放任他的同志羞辱我」。此外，他還說，「我在意我的名聲，遠勝過任何位置。以我當擋箭牌，來轉移焦點的有心人士，可以到此為止了。」

其實，如果還原監察院長、副院長的提名過程，再對照黃健庭在臉書上的此番談話，就看得出他的心緒。首先，在提名過程方面，內情人士表示，決策上當然是黨內各方先進，一起討論的結果；言下之意，就是在黨內要角共商中，皆一致認同，監察院本質與行政部門不同，應該要「跨黨派」，所以人選上必須在這個價值與理由上來討論。

因此，據傳黨內深受蔡英文信任的高層，建議黃健庭的選項，但事實上，在討論過程中，都有將國民黨類似世代的人選都放上檯面討論，但最後發現從形象、操守、意識形態上，黃健庭確實相對溫和、不極端。

內情人士說，黃健庭在國民黨內當然是首選，從藍營自己都證實，他是國民黨極力栽培的人物，且在考量高雄市長補選時，他也是首要討論的選項。

可是為何會掀起這麼大的反彈，最後讓黃健庭選擇自行婉拒？內情人士指出，從黃健庭的臉書聲明可以看出端倪，儘管在影音內容中抱怨了當初力挺他的人沒有站出來，還放任同志羞辱他，但貼文卻不提這件事，反而再次指責了「有心人」要轉移焦點；而誰是「有心人」？其實一篇透過幕僚轉述江啟臣對黃健庭感想的報導中，就直白點出黨內批黃健庭「沒出息」，甚至是對他的謾罵，這答案也就呼之欲出了。

正因為如此，內情人士指出，當初是民進黨主動以「跨黨派」理念接觸黃健庭，但黨副秘書長林飛帆、民進黨立委卻群起攻之；同時，又有國民黨內幕僚轉述，稱江啟臣慨嘆「氣死」，是真心換絕情等情事。所以，最終在藍綠夾擊下，讓黃健庭心灰意冷，也同時粉碎了監察院「跨黨派」的價值理念。

總體而言，內情人士分析，監察院提名的爭議，有2個關鍵原因：首先，是社會對於監察委員人選標準，是遠超過監察院組織法規定的黨派中立；其次，是各界對於國民黨的高度不信任，如果跨黨派沒有高標準人選，最終選擇寧可沒有。

▼黃健庭。（圖／記者屠惠剛攝）



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