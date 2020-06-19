民進黨立委齊轟總統府提名黃健庭　林淑芬開第一槍　黨內砲聲隆隆

▲前台東縣長黃健庭。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

總統府19日下午將公布新一屆監察委員與國家人權委員會委員名單，內定由前總統府秘書長陳菊將出任監察院長兼第一屆國家人權委員會主任委員，副院長則傳出將由國民黨籍的前台東縣長黃健庭出任。對此，多位民進黨立委皆表示反對，總統府若沒有向社會大眾說明清楚具體的理由，很多支持者會很難辯護，也會很難說服民進黨的支持者。

對於監察院副院長由黃健庭出任，知情人士表示，黃健庭的出線原因應是在於他卓越的地方治理成績，以及政治上的多元代表性，同時也是連續好幾屆五顆星縣長。

但18日消息一出後，隨即引發民進黨立委反彈，黨籍立委林淑芬立刻開第一槍在臉書PO文抨擊，直指不應該讓曾因貪汙被判刑後來更審無罪的人擔任副院長，「如果真的是這個人，他有資格當監察院副院長去監察所有的公務體系嗎？」

林淑芬說，不論是藍還是綠，監察院畢竟是要彈劾糾正公務機關和公務員的，假如副院長曾因貪汙被判刑後來更審無罪，接著又協助逃漏稅被判刑，甚至為了護航財團和美麗灣飯店，「踐踏原住民和海岸環境，踐踏法律罔顧程序，最後還被最高行政法院判決證明行政違法。如果真的是這個人，他有資格當監察院副院長去監察所有的公務體系嗎？不可思議。有這種會利用職務圖利他人、圖利財團的御史大夫？」

▲民進黨2014年曾發文批國民黨不撤換黃健庭參選台東縣長。（圖／翻攝自Facebook／民主進步黨）



另一方面，民進黨副秘書長林飛帆19日也透過臉書表示反對，他說昨晚傳出，監察院副院長人選可能由國民黨前台東縣長黃健庭出線，「如果這個消息屬實，我不贊成，也希望高層再三思。」

林飛帆指出，「就我所知，從民間學界到人權團體，許多朋友都期待國家人權委員會的建置能讓監院轉型帶來正面的曙光，而他們很積極參與討論，提供未來人權委員會工作上的建議。」

林飛帆批評，「然而，黃健庭前縣長，從他過去的爭議紀錄到人權政策價值的態度來看，我都不認為是那個合適的人選。雖然我並非立法委員對監察委員名單有同意權，但作為執政團隊的一員，我希望高層再三思，也相信高層願意聽取各種不同意見。」

對於黃健庭出線，民進黨立委洪申翰受訪時表示，黃健庭將出任監察院副院長的消息一出，民進黨內就出現了很多不同意見的聲音，黃健庭曾經捲入美麗灣度假村爭議，總統府確實應該需要向大家說明清楚，為何會做出這樣的考慮，原因及理由為何，相信也是社會大眾很想知道的事情，否則很多支持者會很難辯護。

民進黨立委高嘉瑜說，到現在還不清楚總統府提名黃健庭的具體理由，期待這項提名能夠有正當性說服支持者，否則對於這項人事案，外界有很多的雜音與爭議，與過去民進黨所要求與堅持的道德標準有很大的落差，現在的狀況是難以說服支持者。

民進黨立委莊瑞雄表示，自己對於黃健庭沒有什麼好與壞的印象，因為黃健庭長期待在台東，對他實在不太熟悉，「我只知道郭台銘要找他搭擋參選副總統」。

民進黨立法院黨團書記長鍾佳濱則說，目前沒有接到正式公布的人事案，因此無法對於臆測的人選進行評論，「如果到時候不是這個人，現在不管誇獎或批評都是白講」，所以還是不要對臆測的人選評論，以免對當事人造成困擾。

不過也有不具名的民進黨立委指出，對於監察院正副院長的道德標準與各方要求，還是要有一定的界線，他也直言，黃健庭人事案一定是政治上的考量，以追求藍綠之間的平衡，「但的確與大家的期待有蠻大的落差」。

該名立委表示，總統府如果是基於政治上的安排，非得要支持這位人選，那麼民眾也會質疑，政府過去對監察院的人事有相當高的道德標準，今天卻降低標準「正當性何在」，屆時如果沒有可以說服民眾的具體理由，大家就會感覺這就是一種政治上的利益交換。

此外，無黨籍立委林昶佐也批評，黃健庭過去針對婚姻平權曾說，「傳統家庭制度、價值、觀念將被拆解，未來會導致家庭徹底崩潰、瓦解」；在美麗灣開發案的立場，更是無視原住民族傳統活動領域，還規避環評、程序正義，一路護航財團，最後被法院撤銷開發案，實在看不出來黃健庭具備擔任監察院副院長的高度。

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