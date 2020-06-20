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「關注中印衝突」　蔡英文視察步訓部談區域和平...還雙手握槍視導戰鬥演練

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▲蔡英文20日視察陸軍步兵訓練指揮部。（圖／翻攝總統府Flickr，下同）

▲蔡英文20日視察陸軍步兵訓練指揮部。（圖／翻攝總統府Flickr，下同）

文／中央社

總統蔡英文今天說，密切關注中印邊境衝突與朝鮮半島緊張局勢發展，台灣作為國際社會一員，會盡全力維護印太區域和平穩定。

蔡總統表示，和平仰賴堅實國防，要捍衛國家主權，確保區域和平穩定，國軍就是最重要力量。

中國與印度軍隊15日在加萬谷爆發流血衝突，北韓16日則炸毀位於開城的兩韓聯絡辦公室。

25日端午節將屆，蔡總統上午由國防部長嚴德發等陪同，視導位於高雄市鳳山區的陸軍步兵訓練指揮部戰鬥訓練並聽取訓練簡報，也前往部隊餐廳頒發加菜金，與現場210名官兵共進午餐。

蔡總統表示，國軍訓練有素，大家很放心，她代表國民感謝所有國軍付出和堅守崗位，讓國民安心度過端午連假。

蔡總統說，漢光演習7月登場，希望所有國軍官兵在演習中秉持「料敵從寬、禦敵從嚴」態度，徹底發揮平日訓練。中華民國國軍是止戰而不懼戰、備戰而不求戰，且能保衛國家的鋼鐵勁旅，透過實兵演練提升戰鬥力，致力打造更堅強國軍。

▲▼蔡英文20日視察陸軍步兵訓練指揮部（步校）。（圖／翻攝總統府Flickr）

此外，蔡總統也視導「近接戰鬥演練」；步訓部表示，這是藉空氣軟槍（BB槍）結合多功能電子靶訓練系統，在彈性靈活、提升時效及活化訓練等前提下，結合射擊與運動、接戰程序及狀況處置，作為實彈射擊前置訓練項目，強化近接戰鬥能力及達成創新訓練目標。

步訓部說，戰略奏效來自強大戰術能力，戰術成功端賴扎實戰技，隨武器裝備與科技進步，戰爭方式從野地作戰演進到城鎮作戰，戰場空間也強調速度、強勢作為與出其不意近接戰鬥。

步訓部表示，「軍以戰為主，戰以勝為先」，步兵戰力為防衛作戰關鍵戰力之一，希望透過演練展現平日訓練成果及步兵優良傳統，守護美麗家園。

▲▼蔡英文20日視察陸軍步兵訓練指揮部（步校）。（圖／翻攝總統府Flickr）

▲▼蔡英文20日視察陸軍步兵訓練指揮部（步校）。（圖／翻攝總統府Flickr）

 ▲▼蔡英文20日視察陸軍步兵訓練指揮部（步校）。（圖／翻攝總統府Flickr）

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關鍵字：

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