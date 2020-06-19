快訊／黃健庭接任監察院副院長　遭國民黨停權處分

▲台東縣前縣長黃健庭。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨籍台東縣前縣長黃健庭接受監察院副院長提名，國民黨台東縣黨部上午召開考紀委員會議，結論是「依中央黨部指示來做後續處理」。對此，黨中央考紀會表示，黃健庭未經中央核准，自行接受總統蔡英文提名為監察院副院長，予以先行停止黨權處分，並請台東縣黨部儘速做出適當黨紀處分建議。

考紀會指出，黃健庭未經中央核准，自行接受蔡英文提名為監察院副院長。此舉已違反國民黨「黨員違反黨紀處分規程」第二條第一項第七款：未經同意，擅自接受非國民黨執政之政府延攬為政務官之規定。

考紀會依據國民黨「黨員違反黨紀處分規程」第十八條第二項及第三項規定，予以「先行停止黨權」之處分。同時請台東縣黨部盡速做出適當黨紀處分建議。

此外，黃健庭過去因為退輔會藥商回扣案、美麗灣度假村爭議都受到質疑。2004年他在任立法委員期間，向退輔會遊說藥品採購換取藥商回扣新台幣208萬元，涉犯《貪污治罪條例》職務收賄等罪。

檢方2008年起訴此案，纏訟至今12年，高院更一審維持一、二審見解，認定黃健庭不算收賄，2018年10月改依《商業會計法》與《税捐稽徵法》合併判刑5月，此案已經12年纏訟，上訴最高法院仍在審理中。

他在台東縣長任內，台東美麗灣渡假村開發案歷經建照、環評無效判決定讞，施工進度卻未訴訟減緩，違法建築體也沒有清除；台東縣政府於2012年6月2日重啟環評程序，引起民間團體高度憤慨，並在當日聚集大批民眾於台東縣政府前抗議。如今卻被提名監察院副院長，震撼政壇，立刻引發各界批評與質疑。