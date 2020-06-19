林為洲：黃健庭任監院副院長「很酬庸」　國民黨團不可能同意

▲前台東縣長黃健庭。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

總統府19日下午將公布新一屆監察委員與國家人權委員會委員名單，內定由前總統府秘書長陳菊將出任監察院長兼第一屆國家人權委員會主任委員，副院長則傳出將由國民黨籍的前台東縣長黃健庭出任。對此，國民黨立法院黨團總召林為洲19日受訪時表示，國民黨團下週會召開黨團會議，做出一致性的決定，「基本上應該不可能同意吧」。

總統府下午3時將公布新一屆監察委員與國家人權委員會委員名單，內定由陳菊將出任監察院長兼人權委員會主任委員，7位兼任國家人權委員會委員的監委被提名人包括資深婦權工作者紀惠容、前民進黨立委王榮璋、台少盟秘書長葉大華、總統府原轉會委員鴻義章等4位新任監委，以及3位現任監委王幼玲、高涌誠、田秋堇。

監察院副院長則傳出將由國民黨籍的黃健庭出任，知情人士表示，黃健庭的出線原因應是在於他卓越的地方治理成績，以及政治上的多元代表性，同時也是連續好幾屆五顆星縣長。

▲國民黨團召開「陳菊掌監院，自己弊案自己查」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



對此，林為洲19日受訪時表示，國民黨內很多人聽到黃健庭要出任監察院副院長時，「我們都很驚訝」，包括黨主席江啟臣也是事後才被告知，而按照國民黨章規定，沒有事先取得黨中央的同意而擔任他黨務官，需要送交考紀會處分，可能是停權或者開除黨籍，「看起來朝開除黨籍的方向是主流意見」。

林為洲說明，國民黨團將在下週二召開黨團會議，做出一致性的決定，「基本上應該不可能同意」，因為對民進黨的雙重標準制度的作為無法接受，「不管他是誰，我們大概投不下去」。林為洲批評，民進黨既然主張要廢除考試院與監察院，現在卻還想要提好提滿，國家還要花費8億去養民進黨當初口中「憲政盲腸」的監察院，國民黨團不可能同意。

林為洲也說，監察院副院長其實沒什麼功能，就是代替院長主持會議，若按照監察院的慣例，院長與副院長都不會主動調查案件分案，院長不在時才會由副院長主持會議，「老實講很酬庸」。

林為洲表示，黃健庭選擇加入民進黨陣營是個人選擇，從政的人不是在野就是執政，作為在野黨都比較辛苦，大家都喜歡當執政黨，因為比較舒適、有權利，國民黨在這個時刻非常辛苦地作為在野黨，「有同志選擇轉換角色變成執政黨，我們給他祝福，也覺得非常遺憾」。林為洲強調，國民黨作為刀強對面的雞蛋是很脆弱的，國民黨很多同志一樣會繼續選擇作為雞蛋面對高牆。

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