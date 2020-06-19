　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全文／蔡英文參與「哥本哈根民主高峰會」　大談台灣防疫、自由民主

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者袁茵／台北報導

總統蔡英文於丹麥時間19日下午（台北時間19日晚間）於「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit）視訊會議發表演說，除了分享台灣防疫經驗之外，還提及未來將繼續發展台灣民主，也會深化與世界上其他民主國家的關係。

蔡英文應「民主聯盟」（Alliance of Democracies, AoD）邀請，於「哥本哈根民主高峰會」視訊會議發表演說。蔡英文除了分享台灣防疫經驗，並指出新冠肺炎疫情引發全球供應鏈、經濟策略的重新布局時，全球所有理念相近民主國家應更加密切合作，洽簽台歐盟投資協定，就是絕佳的合作起點，且應該善用經濟力量鞏固強化民主。

▲▼蔡英文於「哥本哈根民主高峰會」發表演說。（圖／翻攝自蔡英文Youtube）

▲蔡英文於「哥本哈根民主高峰會」發表演說。（圖／翻攝自蔡英文Youtube，下同）

蔡英文也提到，她擔任總統第二任內，將繼續發展台灣民主，也會深化與世界上其他民主國家的關係。

【蔡英文錄影演說全文】

今天很榮幸以視訊方式參加第三屆哥本哈根民主高峰會，感謝民主聯盟在這個全球民主的重要轉折時刻，讓我有機會在此發表談話。

我也要謝謝創辦人拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）先生一直以來對台灣的支持，台灣對這份情誼十分珍惜。
今年年初，全世界都在關注台灣選舉，在總選舉人數中，有將近四分之三的人出來投票，台灣人民一起，選擇以民主做為我們的公約數，我很榮幸獲得選民託付，連任總統。

但就在大選過後，世界陷入了COVID-19疫情的危機，幸運的是，台灣比大多數國家做了更充分的準備。

我們從2003年的SARS疫情汲取了重要的經驗，不再掉以輕心，措不及防，從我們的經驗顯示，只要方法得宜，疫情是可以防控的，不用去犧牲我們最重要的民主原則。

▲▼蔡英文於「哥本哈根民主高峰會」發表演說。（圖／翻攝自蔡英文Youtube）

相反的，民主反而是台灣對抗疫情的重要資產，每個人都參與了防疫工程，台灣政府與人民共同攜手，合力防堵疫情。

到目前為止，我們結合了政府的行動、人民的勤勉，以及無數無名英雄的晝夜辛勞，才能夠平安度過此次疫情風暴。

不過，令人遺憾的是，世界衛生組織竟以政治凌駕健康，未邀請台灣在今年世界衛生大會中分享我們的抗疫經驗。

雖然如此，我們依然隨時準備好協助任何需要幫助的國家。在此次疫情危機中，台灣整合了所有可動用的資源來防堵疫情擴散。

我們迅速擴產個人防護裝備，結合入出境及公衛資料庫全面追查接觸者，推廣使用口罩及保持社交距離，對民眾宣導最佳防疫做法。

這些措施幫助了我們控制疫情，也讓我們有餘力來幫助別人。

今年1月底時，台灣口罩日產能還不到200萬片，但到了5月底，已提升至2,000萬片。在新冠病毒肆虐全球之際，我們捐贈必要醫療物資予80幾個國家，包括超過5,200萬片的口罩。

對台灣來說，幫助他人從來都沒有條件交換的問題，純粹基於朋友的需要，適時伸出援手。

我們相信，就鞏固民主而言，我們也應該自助助人。我們必須先詳細檢視自身民主體制，思考該如何進一步強化。

民主是我們所有國民的共同承諾，社會上的每一份子都有責任去捍衛它。當我們在國內打造、翻新及延續民主的同時，我們也等於是在支持全世界的民主發展。

同樣的，倘若我們放任反民主力量及獨裁勢力在國外擴張，我們也形同漠視了自身的民主價值。

尤其此刻，我們的心與香港人民同在。台灣與國際社會一同呼籲北京當局信守承諾，尊重港人的基本自由。

他人捍衛自由，我們不能袖手旁觀。還有幾週香港才屆回歸中國23週年，香港情勢卻持續惡化，台灣會繼續提供香港人民必要的人道協助。

台灣處於全球民主社群的前線，威權勢力經常以各種手段恫嚇、孤立、誤導我們的人民。然而，今年1月的選舉結果證明，這些攻擊只會更加強化我們捍衛民主的決心。

世界上一些最成功的民主國家都是歷盡艱辛才誕生。台灣不會把得來不易的民主視為理所當然，希望所有民主國家也都能將這教訓謹記在心。

自由，不是由天而降的，需要所有人每天都為它付出並加以捍衛的。

未來復甦之路相當艱辛，民主體制會受到更多的衝擊。因此國際社會需要尋找新的平衡─不是選擇夥伴而已，更要衡平考量價值觀與經濟利益。

就在COVID-19疫情引發全球供應鏈及經濟策略的重新布局時，我看到全球所有理念相近民主國家更加密切合作的可能性。

歐美企業將尋求更值得信賴的夥伴，對此我要說，民主台灣尊重法治、人權、智慧財產權，擁有優秀人才，強勁且值得信賴的高科技產業，歡迎各位來台灣投資。

讓我們一起打造嶄新、多元且強韌的供應鏈。

洽簽台歐盟投資協定，就是絕佳的合作起點，我們可以將彼此的規範與標準契合，讓企業蓬勃發展並保護交易人和投資人。

值此民主政體面對接踵而來的價值觀挑戰之際，還有什麼更佳方式能展現民主國家間的樂意彼此扶持呢？我們應該善用經濟力量來鞏固強化我們的民主。

各位女士、先生，希望疫情過後，大家能造訪台灣，你們將會看到一個充滿活力、自由開放，又相互尊重的民主政體，世界上的一股良善力量。

民主就是我們的DNA，我們之所以成為台灣人，也正是因為民主；倘若要我們放棄自由，等於就是要我們放棄我們國家的根基。

我擔任總統第二任內，將繼續發展台灣民主，也會深化與世界上其他民主國家的關係。

我堅信，有幸生活在民主國家的人們應奮力不懈，直到全世界每個人都可以享有與生俱來的自由權。

最後，祝福民主峰會成果豐碩，期盼未來能與各位更加緊密合作。

「哥本哈根民主高峰會」主辦單位「民主聯盟」是丹麥前總理、前北約秘書長Anders Fogh Rasmussen於2017年成立的非政府組織，該聯盟於2018年召開首屆「哥本哈根民主高峰會」，藉鏈結全球民主社群成員，推動全球民主化運動的目標。透過各國政要、學者專家及民運人士的參與，該峰會近年已成為強化民主論述的重要國際論壇。

包括美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo）、澳大利亞前總理Malcolm Turnbull、歐盟執委會副主席Vera Jourová、美前國務卿柯瑞(John Kerry)及歐布萊特（Madeleine Albright)等各國政要，也以錄影或視訊方式與會。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
「冷氣吹不涼」開15分鐘爆炸！機器燒成焦黑殘骸　消防局曝關鍵
正在超商領錢「整條街大停電」！　提款卡、鈔票全卡ATM…曾寶
吃滷肉飯愛上老闆女兒…他把人強拉上車「想告白」　下場超悲慘
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「靈魂歌手」陳其邁21日再戰《紅豆》　「唱功大增」邀吳怡農辦粉絲見面會

監院副院長提名「國民黨不可能祝福」　柯建銘：考驗黃健庭的政治智慧

全文／蔡英文參與「哥本哈根民主高峰會」　大談台灣防疫、自由民主

人氣大爆發！客廳會改到廟埕　陳其邁憂心大家不投票：再沒選上我實在…

批提名黃健庭「荒謬」、政壇大笑話　綠委王美惠：會投下反對票！

連勝文怒批不分區立委不做事　黃國昌贊同：國民黨連「監督能力」都有問題

明天就要退伍…21歲義務役男清晨陳屍營內　早點名未到「躺床一覺不醒」

快訊／黨代表大會前夕發現大量人頭黨員　時代力量暫停入黨申請審核

「國民黨大韓黑」參選高市長補選　曾嗆韓國瑜遲到「正常人都看不下去」

蘇貞昌以公職當黨職選舉籌碼？政院駁斥：完全憑空捏造

《慾罷不能》玩咖情侶檔宣佈分手　 Francesca心痛：我被Harry玩弄了

中印激戰6hrs63死士兵墜峽谷亡　莫迪默哀2分鐘！雙方強硬拒退讓

改掉平時壞習慣、勤做核心運動 簡單4步驟輕鬆矯正「梨形身材」

75歲阿嬤坐特斯拉等孫載去兜風　他開自駕「車子倒退開走」嬤嚇瘋

《命中注定》虐心「雨中車禍流產」　梁潔崩潰爆哭罵邢昭林：你這個騙子！

台南議員質詢「學貓發情叫聲」！ 官員笑翻...市長淡定答：錄音引誘

分手斷捨離...前任照片留不留？ 他被綠卻捨不得刪：太意猶未盡

唐禹哲低調認熱戀小13歲混血妹　鬆口隨時閃婚：我現在很衝動

吉娜11歲就把大12歲郎朗當偶像　「迷妹臉」回憶與老公初次見面

打掃必看！東西捨不得丟怎辦？ 她曝：認清需求「斷捨離≠浪費」

「靈魂歌手」陳其邁21日再戰《紅豆》　「唱功大增」邀吳怡農辦粉絲見面會

監院副院長提名「國民黨不可能祝福」　柯建銘：考驗黃健庭的政治智慧

全文／蔡英文參與「哥本哈根民主高峰會」　大談台灣防疫、自由民主

人氣大爆發！客廳會改到廟埕　陳其邁憂心大家不投票：再沒選上我實在…

批提名黃健庭「荒謬」、政壇大笑話　綠委王美惠：會投下反對票！

連勝文怒批不分區立委不做事　黃國昌贊同：國民黨連「監督能力」都有問題

明天就要退伍…21歲義務役男清晨陳屍營內　早點名未到「躺床一覺不醒」

快訊／黨代表大會前夕發現大量人頭黨員　時代力量暫停入黨申請審核

「國民黨大韓黑」參選高市長補選　曾嗆韓國瑜遲到「正常人都看不下去」

蘇貞昌以公職當黨職選舉籌碼？政院駁斥：完全憑空捏造

第一次見面就上床　蔣卓嘉熊抱「新生代女神」開撩：這招很強！

不斷更新／陳傑憲、蘇智傑雙帥帶起攻勢　7局富邦5比4統一

「靈魂歌手」陳其邁21日再戰《紅豆》　「唱功大增」邀吳怡農辦粉絲見面會

桃園父母疑虐殺7月大女嬰　「塑膠袋裝屍」埋藏新屋沙灘

禹智潤新歌遭疑「歌詞是在狙擊安智煐」！　親上火線闢謠：歌在去年就寫了

質疑彰銀新當選常務董事「非專業自然人」違法　台新金總座林維俊：遺憾！

中職／陳晨威生涯首次雙響　笑稱運氣好：把球打強

寶雅「熱賣面膜TOP5」公開，跟著買不踩雷！

南港僅拿下一席泰豐輪胎董事　泰豐再公告出招反制

中職／猿象戰3442人　平日進場人數再創新高

政治熱門新聞

誰能跟陳其邁一博？　杜紫宸點名「她」出戰：選票上看80萬

罷免黃捷「最新連署數字」曝　韓粉激盼光復鳳山

連勝文砲轟國民黨不分區立委　只想滿足個人野心「不做事就回家養魚去」

快訊／總統府取消監察院人事記者會

明天就要退伍…21歲義務役男清晨陳屍營內　早點名未到「躺床一覺不醒」

黃健庭被提名監院副院長　國民黨：違反黨紀處分

韓粉「一柱擎天姐」表態要補選市長

快訊／黃健庭接任監察院副院長　國民黨火速停權處分

提名監委超越黨派！總統府回應了

吳宗憲準女婿照片曝光　29歲就當CEO

黃健庭：不能得到國民黨祝福「那我寧可退出」

共機連4天擾台！殲10再闖我西南空域

快訊／藍綠齊轟！黃健庭「接受」監察院副院長

「國民黨大韓黑」參選高市長補選

更多熱門

相關新聞

中國一帶一路理念　譚德塞：與世衛相符

中國一帶一路理念　譚德塞：與世衛相符

世界衛生組織秘書長譚德塞18日出席一場視訊會議，由中國國務委員兼外交部長王毅主持，主要針對加強「一帶一路」國際合作進行討論，共同攜手抗疫。他在會議上指出，世衛願與中方和其他夥伴一起推動一帶一路的建設，將有利於加速實現全民健康覆蓋。

醫院探病限制全面放寬「不限病房科別、住院日數」

醫院探病限制全面放寬「不限病房科別、住院日數」

港台人道援助辦公室成立 國台辦這樣回應

港台人道援助辦公室成立 國台辦這樣回應

新竹市首家口罩工廠　每月產能260萬片

新竹市首家口罩工廠　每月產能260萬片

國際獅子會300-D2區豪撒千萬送火鳳凰5部救災車

國際獅子會300-D2區豪撒千萬送火鳳凰5部救災車

關鍵字：

蔡英文新冠肺炎疫情哥本哈根民主高峰會香港

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

高醫18歲男大生「化骨水」殺人！他冒白煙倒地慘死

《慾罷不能》法蘭控被玩弄！哈利出面喊冤

吳宗憲「昨天才知道女兒要嫁人」：很大驚嚇！

昇恆昌借錢發薪水　7月關閉機場一半門市

影／產女裝袋成嬰屍！女大生回教室考試…同學見腿上血跡嚇傻

流浪漢失憶被送警局…開瑪莎拉蒂背景曝光

影／冷氣師傅曝1天工錢「等於高階主管月薪」

真人版春麗！正妹中醫懷孕了「脫光辣曬6月孕肚」

小龍蝦「2大敗筆」在台灣紅不起來！

柴犬養5年怪怪的　路人一句話點醒

毒蛇受困黏鼠板！他害怕卻暖救援

偷吃小17歲男同事…人妻躲公司樓梯間使壞！愛的足跡遍全台

金門婦車禍遭撞急救中　路人問「警察呢？」

滿月屁汪→滿臉白毛！她真情告白逼哭網

少龍擁237處女+8000萬！律師：唸什麼台大法律

更多

最夯影音

更多
《慾罷不能》玩咖情侶檔宣佈分手　 Francesca心痛：我被Harry玩弄了

《慾罷不能》玩咖情侶檔宣佈分手　 Francesca心痛：我被Harry玩弄了
中印激戰6hrs63死士兵墜峽谷亡　莫迪默哀2分鐘！雙方強硬拒退讓

中印激戰6hrs63死士兵墜峽谷亡　莫迪默哀2分鐘！雙方強硬拒退讓

改掉平時壞習慣、勤做核心運動 簡單4步驟輕鬆矯正「梨形身材」

改掉平時壞習慣、勤做核心運動 簡單4步驟輕鬆矯正「梨形身材」

75歲阿嬤坐特斯拉等孫載去兜風　他開自駕「車子倒退開走」嬤嚇瘋

75歲阿嬤坐特斯拉等孫載去兜風　他開自駕「車子倒退開走」嬤嚇瘋

《命中注定》虐心「雨中車禍流產」　梁潔崩潰爆哭罵邢昭林：你這個騙子！

《命中注定》虐心「雨中車禍流產」　梁潔崩潰爆哭罵邢昭林：你這個騙子！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面