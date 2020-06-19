全文／蔡英文參與「哥本哈根民主高峰會」　大談台灣防疫、自由民主

記者袁茵／台北報導

總統蔡英文於丹麥時間19日下午（台北時間19日晚間）於「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit）視訊會議發表演說，除了分享台灣防疫經驗之外，還提及未來將繼續發展台灣民主，也會深化與世界上其他民主國家的關係。

蔡英文應「民主聯盟」（Alliance of Democracies, AoD）邀請，於「哥本哈根民主高峰會」視訊會議發表演說。蔡英文除了分享台灣防疫經驗，並指出新冠肺炎疫情引發全球供應鏈、經濟策略的重新布局時，全球所有理念相近民主國家應更加密切合作，洽簽台歐盟投資協定，就是絕佳的合作起點，且應該善用經濟力量鞏固強化民主。





▲蔡英文於「哥本哈根民主高峰會」發表演說。（圖／翻攝自蔡英文Youtube，下同）

蔡英文也提到，她擔任總統第二任內，將繼續發展台灣民主，也會深化與世界上其他民主國家的關係。

【蔡英文錄影演說全文】

今天很榮幸以視訊方式參加第三屆哥本哈根民主高峰會，感謝民主聯盟在這個全球民主的重要轉折時刻，讓我有機會在此發表談話。

我也要謝謝創辦人拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）先生一直以來對台灣的支持，台灣對這份情誼十分珍惜。

今年年初，全世界都在關注台灣選舉，在總選舉人數中，有將近四分之三的人出來投票，台灣人民一起，選擇以民主做為我們的公約數，我很榮幸獲得選民託付，連任總統。

但就在大選過後，世界陷入了COVID-19疫情的危機，幸運的是，台灣比大多數國家做了更充分的準備。

我們從2003年的SARS疫情汲取了重要的經驗，不再掉以輕心，措不及防，從我們的經驗顯示，只要方法得宜，疫情是可以防控的，不用去犧牲我們最重要的民主原則。

相反的，民主反而是台灣對抗疫情的重要資產，每個人都參與了防疫工程，台灣政府與人民共同攜手，合力防堵疫情。

到目前為止，我們結合了政府的行動、人民的勤勉，以及無數無名英雄的晝夜辛勞，才能夠平安度過此次疫情風暴。

不過，令人遺憾的是，世界衛生組織竟以政治凌駕健康，未邀請台灣在今年世界衛生大會中分享我們的抗疫經驗。

雖然如此，我們依然隨時準備好協助任何需要幫助的國家。在此次疫情危機中，台灣整合了所有可動用的資源來防堵疫情擴散。

我們迅速擴產個人防護裝備，結合入出境及公衛資料庫全面追查接觸者，推廣使用口罩及保持社交距離，對民眾宣導最佳防疫做法。

這些措施幫助了我們控制疫情，也讓我們有餘力來幫助別人。

今年1月底時，台灣口罩日產能還不到200萬片，但到了5月底，已提升至2,000萬片。在新冠病毒肆虐全球之際，我們捐贈必要醫療物資予80幾個國家，包括超過5,200萬片的口罩。

對台灣來說，幫助他人從來都沒有條件交換的問題，純粹基於朋友的需要，適時伸出援手。

我們相信，就鞏固民主而言，我們也應該自助助人。我們必須先詳細檢視自身民主體制，思考該如何進一步強化。

民主是我們所有國民的共同承諾，社會上的每一份子都有責任去捍衛它。當我們在國內打造、翻新及延續民主的同時，我們也等於是在支持全世界的民主發展。

同樣的，倘若我們放任反民主力量及獨裁勢力在國外擴張，我們也形同漠視了自身的民主價值。

尤其此刻，我們的心與香港人民同在。台灣與國際社會一同呼籲北京當局信守承諾，尊重港人的基本自由。

他人捍衛自由，我們不能袖手旁觀。還有幾週香港才屆回歸中國23週年，香港情勢卻持續惡化，台灣會繼續提供香港人民必要的人道協助。

台灣處於全球民主社群的前線，威權勢力經常以各種手段恫嚇、孤立、誤導我們的人民。然而，今年1月的選舉結果證明，這些攻擊只會更加強化我們捍衛民主的決心。

世界上一些最成功的民主國家都是歷盡艱辛才誕生。台灣不會把得來不易的民主視為理所當然，希望所有民主國家也都能將這教訓謹記在心。

自由，不是由天而降的，需要所有人每天都為它付出並加以捍衛的。

未來復甦之路相當艱辛，民主體制會受到更多的衝擊。因此國際社會需要尋找新的平衡─不是選擇夥伴而已，更要衡平考量價值觀與經濟利益。

就在COVID-19疫情引發全球供應鏈及經濟策略的重新布局時，我看到全球所有理念相近民主國家更加密切合作的可能性。

歐美企業將尋求更值得信賴的夥伴，對此我要說，民主台灣尊重法治、人權、智慧財產權，擁有優秀人才，強勁且值得信賴的高科技產業，歡迎各位來台灣投資。

讓我們一起打造嶄新、多元且強韌的供應鏈。

洽簽台歐盟投資協定，就是絕佳的合作起點，我們可以將彼此的規範與標準契合，讓企業蓬勃發展並保護交易人和投資人。

值此民主政體面對接踵而來的價值觀挑戰之際，還有什麼更佳方式能展現民主國家間的樂意彼此扶持呢？我們應該善用經濟力量來鞏固強化我們的民主。

各位女士、先生，希望疫情過後，大家能造訪台灣，你們將會看到一個充滿活力、自由開放，又相互尊重的民主政體，世界上的一股良善力量。

民主就是我們的DNA，我們之所以成為台灣人，也正是因為民主；倘若要我們放棄自由，等於就是要我們放棄我們國家的根基。

我擔任總統第二任內，將繼續發展台灣民主，也會深化與世界上其他民主國家的關係。

我堅信，有幸生活在民主國家的人們應奮力不懈，直到全世界每個人都可以享有與生俱來的自由權。

最後，祝福民主峰會成果豐碩，期盼未來能與各位更加緊密合作。

「哥本哈根民主高峰會」主辦單位「民主聯盟」是丹麥前總理、前北約秘書長Anders Fogh Rasmussen於2017年成立的非政府組織，該聯盟於2018年召開首屆「哥本哈根民主高峰會」，藉鏈結全球民主社群成員，推動全球民主化運動的目標。透過各國政要、學者專家及民運人士的參與，該峰會近年已成為強化民主論述的重要國際論壇。

包括美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo）、澳大利亞前總理Malcolm Turnbull、歐盟執委會副主席Vera Jourová、美前國務卿柯瑞(John Kerry)及歐布萊特（Madeleine Albright)等各國政要，也以錄影或視訊方式與會。