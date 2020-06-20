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蔡英文慰勤步兵　指揮部大門冷凍車翻覆影曝！6警車秒包圍…國安特勤繃緊神經

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▲一部冷凍車翻覆，造成鳳山警方相當緊張，因為總統蔡英文在步兵指揮部慰勤 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲一部冷凍車翻覆，造成鳳山警方相當緊張，因為總統蔡英文在步兵指揮部慰勤 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市鳳山陸軍步兵訓練指揮部前面道路發生一起翻車意外，一部冷凍車在轉彎時重心不穩而翻車，雖然沒有人員受傷，不過警方卻是高度緊張，不到1秒就有警察出現，因為總統蔡英文正在指揮部裡頭進行端午節慰勉。

這一起車禍就發生在20日10時多左右，一輛載送冷凍食品小貨車沿凱旋路左轉至鳳頂路，因爲重心不穩導致車體翻覆，一名員警就在車禍發生地點進行交通管制，所以一發現狀況立即回報，鳳山分局派遣機動事故處理組於現場加強人車管制及交通疏導。

▲一部冷凍車翻覆，造成鳳山警方相當緊張，因為總統蔡英文在步兵指揮部慰勤 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲一部冷凍車翻覆，造成鳳山警方相當緊張，因為總統蔡英文在步兵指揮部慰勤 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲一部冷凍車翻覆，造成鳳山警方相當緊張，因為總統蔡英文在步兵指揮部慰勤 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲一部冷凍車翻覆，造成鳳山警方相當緊張，因為總統蔡英文在步兵指揮部慰勤 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

而37歲的麥姓司機在翻車之後自行從駕駛座開門下車，向警方表示自小港載運冷凍魷魚欲返回屏東公司，因重心不穩導致車體翻覆，麥男自行檢視身上無受傷，不需救護車協助送醫，員警依規定對其酒測值為0，全案依車禍程序處理。

不過這起車禍發生地點就在陸軍步兵訓練指揮部大門口，而且總統蔡英文當時也在指揮部裡頭，再經過10分鐘之後，總統車隊是要從車禍發生的路口進入，而且貨車翻覆後一時間無法立刻排除，多名警員在現場警戒，總統車隊順利在上午10時52分依計畫進入步訓部，沒有受到車禍影響。

▲一部冷凍車翻覆，造成鳳山警方相當緊張，因為總統蔡英文在步兵指揮部慰勤 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲一部冷凍車翻覆，最後出動吊車排除 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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