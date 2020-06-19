邱顯智：黃健庭曾遭糾正又涉案在身　怎能行使職權糾舉他人

▲前台東縣長黃健庭。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

總統府19日下午將公布新一屆監察委員與國家人權委員會委員名單，內定由前總統府秘書長陳菊將出任監察院長兼第一屆國家人權委員會主任委員，副院長則傳出將由國民黨籍的前台東縣長黃健庭出任。對此，時代力量立法院黨團總召邱顯智19日受訪時表示，黃健庭本身曾被糾正又涉案在身，怎麼能夠同時行使職權來糾舉他人，時代力量認為非常不適任。

總統府下午3時將公布新一屆監察委員與國家人權委員會委員名單，內定由陳菊將出任監察院長兼人權委員會主任委員，7位兼任國家人權委員會委員的監委被提名人包括資深婦權工作者紀惠容、前民進黨立委王榮璋、台少盟秘書長葉大華、總統府原轉會委員鴻義章等4位新任監委，以及3位現任監委王幼玲、高涌誠、田秋堇。

監察院副院長則傳出將由國民黨籍的黃健庭出任，知情人士表示，黃健庭的出線原因應是在於他卓越的地方治理成績，以及政治上的多元代表性，同時也是連續好幾屆五顆星縣長。

邱顯智受訪時表示，依照我國憲法規定，監察院負責糾舉、彈劾權，而此次監察委員提名的亮點，在於監察院將成立國家人權委員會，未來希望監察院能夠成為「人權院」，但黃健庭本身曾被糾正又涉案在身，又怎麼能夠同時行使職權來糾舉他人，時代力量認為非常不適任。

邱顯智指出，除了黃健庭外，還有消息指出，另一位被提名的國民黨籍前新北市副市長陳伸賢，也曾在水利署長任內，因后豐大橋斷裂案遭到監院彈劾，時力黨團對陳伸賢被提名為監委也堅決反對，認為這樣的人選沒有任何正當性。

邱顯智批評，總統若是提名黃健庭、陳伸賢這樣的人選，也彰顯了NGO 團體與學界所倡議，考試與監察兩院應該廢除之正當性。

時代力量立委王婉諭也說，黃健庭所涉案件還在訴訟中，像這種無法自我管理行為的人，未來若擔任監委職位、甚至是副院長職位非常不妥當，時代力量堅決反對這樣的人選。

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