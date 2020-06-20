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影射中選會「換票」挨告侮辱公署　30人赴刑事局聲援「男網友」

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▲▼李姓網友因影射中選會換票挨告，卻在20日找來30人到刑事局陳情。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲李姓網友因影射中選會換票挨告，卻在20日找來30人到刑事局陳情。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

刑事局日前接獲報案，有網友在YouTube社群媒體上傳影片，遭認定違法社會秩序維護法送辦，但法院裁定不罰，因內容涉及影射作票，被中選會告發侮辱公署，刑事局依法通知該名網友到案，但網友卻找來30人到刑事局陳情。

據了解，李姓網友在大選結束後，上傳《蔡英文做票，必須下台》影片，內容提及蔡英文做票400萬張以上的真相之不實訊息，甚至還在影片下方說，「民進黨慣用詐騙語做票來勝選!2020，臨時更換投票箱為紙箱，於紙箱中動手腳，大舉做票400萬張以上」。

警方在獲悉後傳訊李姓男子到案，最後依照社會秩序維護法第63條第1項第5款「散布謠言，足以影響公共之安寧者」，於109年4月15日移送台灣台北地方法院台北簡易庭，但在5月裁定不罰。

警方得知簡易庭裁定不罰後，又根據影像內容發現，影片中影射中央選舉委員會於辦理選務工作時涉嫌「換票、偷票」，顯有涉及侮辱公署罪，刑事局依據刑法第140條公然侮辱公署部分移送台北地檢署。

但警方在20日傳訊李姓網友到案時，網友卻號召30人到刑事局門口陳情抗議，轄區信義分局獲報後到場處理，陳情民眾最後在10時許陸續解散，所幸並沒有脫序行為發生。

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