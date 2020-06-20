影／黃健庭不認同被灌「跳船」：當監院副院長是幫國民黨加分才對

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文提名國民黨前台東縣長黃健庭任監察院副院長，引發綠營反彈，而國民黨則認為黃健庭未獲黨中央核准，自行接受提名形同「跳船」，火速祭出停權處分。對此，黃健庭表示「跳船」這詞對他不公平，擔任副院長是幫國民黨加分才對。

▲黃健庭。（資料照／記者屠惠剛攝）

黃健庭表示，他在媒體及一些國民黨的人上看到都是用「跳船」這詞看待他，他覺得不對、不公平，什麼叫跳船？他是到中華民國監察院做事，沒加入民進黨，也不會因為這個職務去服務特定政黨與人。

黃健庭強調，他是國民黨的黨員，用這分身分進監察院為國家社會服務，國民黨不應該看到他的黨員在不管什麼樣位子上，去為國家社會做事得到肯定，「這樣子是幫國民黨加分才對呀」，而且監察院沒有涉及政黨政治責任問題，所以假如是去行政院服務，就是責任政治問題，他就不會去，「監察院不一樣，我就是這樣的想法而已，沒想到會被誤解成這種程度」。

對於與總統蔡英文見面幾次才談妥提名？黃健庭坦言，僅見過一次彼此談過後就確定了，這不過是10來天前的事情，「那一天我真的感受到總統的誠意」，而總統不僅對他很多期待，也說希望提名順利，能夠讓監察院是一個朝野合作的地方，且得到各政黨肯定支持。

黃健庭還表示，假如造成困擾，總統府取消提名，他可以體諒，尤其他已經講過，國民黨都不能支持他，還能怪誰呢？可能自己也在國民黨溝通上不夠，就是現在政治氛圍太不適合了，他只能尊重祝福，真的祈求上帝看故台灣。

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