　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／黃健庭不認同被灌「跳船」：當監院副院長是幫國民黨加分才對

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文提名國民黨前台東縣長黃健庭任監察院副院長，引發綠營反彈，而國民黨則認為黃健庭未獲黨中央核准，自行接受提名形同「跳船」，火速祭出停權處分。對此，黃健庭表示「跳船」這詞對他不公平，擔任副院長是幫國民黨加分才對。

▲黃健庭。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲黃健庭。（資料照／記者屠惠剛攝）

黃健庭表示，他在媒體及一些國民黨的人上看到都是用「跳船」這詞看待他，他覺得不對、不公平，什麼叫跳船？他是到中華民國監察院做事，沒加入民進黨，也不會因為這個職務去服務特定政黨與人。

黃健庭強調，他是國民黨的黨員，用這分身分進監察院為國家社會服務，國民黨不應該看到他的黨員在不管什麼樣位子上，去為國家社會做事得到肯定，「這樣子是幫國民黨加分才對呀」，而且監察院沒有涉及政黨政治責任問題，所以假如是去行政院服務，就是責任政治問題，他就不會去，「監察院不一樣，我就是這樣的想法而已，沒想到會被誤解成這種程度」。

對於與總統蔡英文見面幾次才談妥提名？黃健庭坦言，僅見過一次彼此談過後就確定了，這不過是10來天前的事情，「那一天我真的感受到總統的誠意」，而總統不僅對他很多期待，也說希望提名順利，能夠讓監察院是一個朝野合作的地方，且得到各政黨肯定支持。

黃健庭還表示，假如造成困擾，總統府取消提名，他可以體諒，尤其他已經講過，國民黨都不能支持他，還能怪誰呢？可能自己也在國民黨溝通上不夠，就是現在政治氛圍太不適合了，他只能尊重祝福，真的祈求上帝看故台灣。

其他人也看了這些...

民進黨立委齊轟黃健庭人事案　「總統府很難說服支持者」
林為洲：黃健庭任監院副院長「很酬庸」　國民黨團不可能同意
蔡英文提名黃健庭？林飛帆：「我不贊成」希望高層三思

更多熱門新聞...

黃健庭接任監察院副院長　遭國民黨停權處分
邱顯智：黃健庭曾遭糾正又涉案在身　怎能行使職權糾舉他人
「蔡英文這幾個月最漂亮的安排」　葉毓蘭：何不讓黃健庭當行政院長

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
陸軍中士偷帶女友回營…半夜呻吟　保險套被發現下場慘了
仙姑素娥下車！　梁舒涵確定請辭《女力》　不續玩「靈魂交換」
三倍券今正式上線！夜市、百貨、信用卡「加碼懶人包」　最多賺6
「43-28＝15」不給分！　媽一看心累！正確算法曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳學聖批「罷王」連署站疑遭施壓關門：這是真的民主正義嗎？

陸軍中士偷帶女友回營...半夜呻吟　保險套丟寢室被逮下場慘了

三倍券官網上路！王美花掛保證「只許成功」：做100萬人次壓力測試

影／黃健庭不認同被灌「跳船」：當監院副院長是幫國民黨加分才對

副閣揆首日先懺悔！沈榮津自爆：陳其邁不睡覺...常半夜2點打電話給我

黃健庭「二度出走、官司爭議」遭3黨圍攻　侯友宜：尊重他的選擇

監察院提名黃健庭　陳其邁不正面回應…只說：優先解決市民關心的事

黃健庭任命案惹議　柯文哲：監察院只有民進黨可以當？

振興加碼還沒完！柯文哲預告下一波針對高中職加碼

黃健庭：若立院否決監院副院長提名「太太會很開心」

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

天文奇景「日環食」周日現台灣！　全台各縣市地圖、時間點一次看懂

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

荷動畫神模擬「各國怎麼打仗的」 美國派無人機、北韓一顆核彈搞定

葉問臘腸短手連擊「活木樁」！柴淡定咬玩具...反差萌翻網友

歡樂大合照秒變「車禍既視感」大師神手P圖網笑翻：超有才！

拜起來！台南「4間月老廟」總整理 單戀、曖昧、穩交各種狀態都適合

陳學聖批「罷王」連署站疑遭施壓關門：這是真的民主正義嗎？

陸軍中士偷帶女友回營...半夜呻吟　保險套丟寢室被逮下場慘了

三倍券官網上路！王美花掛保證「只許成功」：做100萬人次壓力測試

影／黃健庭不認同被灌「跳船」：當監院副院長是幫國民黨加分才對

副閣揆首日先懺悔！沈榮津自爆：陳其邁不睡覺...常半夜2點打電話給我

黃健庭「二度出走、官司爭議」遭3黨圍攻　侯友宜：尊重他的選擇

監察院提名黃健庭　陳其邁不正面回應…只說：優先解決市民關心的事

黃健庭任命案惹議　柯文哲：監察院只有民進黨可以當？

振興加碼還沒完！柯文哲預告下一波針對高中職加碼

黃健庭：若立院否決監院副院長提名「太太會很開心」

全美房租、房貸月虧損503億！　服務員人員夏天仍失業…房產將受災難性影響

日職／王柏融拚本季首安　連兩戰先發第5棒指定打擊

單親女星甩肉20公斤拼翻身…代言遭盜圖　被粉絲痛罵崩潰痛哭

黑絲襪女業務「鑽車最美風景」　短裙辣腿勾高跟！網友再暴動

婦人闖紅燈過馬路被撞飛　網論肇責「行人帝王條款當免死金牌？」

廖晉賦／陪審、參審何有併行之必要？

經濟部第三位女性首長今上任　王美花號召業者繼續加碼三倍券優惠

日職／巨人戰阪神　陽岱鋼先發第6棒拚本季首安

他帶家人海釣翻船　「憂爸媽屍體引鯊魚」忍痛放棄…與女友游3hrs求救！

桃園年輕夫妻涉殺嬰「藏冰箱3天」　小三幫忙埋屍沙灘淚崩：我就是喜歡他啊

慘摔畫面曝！2歐告公園追咬　女飼主2度遭猛扯「重擊地面」…奮力站起掩面逃命

政治熱門新聞

北市振興加碼1000元！　柯文哲：嗶3000領3000

黃健庭先斬後奏還討祝福　國民黨祭「最輕處分」卻要背罪名

「國民黨大韓黑」參選高市長補選

陸軍中士偷帶女友回營...半夜呻吟　下場慘了

快訊／黃健庭拋「得不到祝福寧可退出」　國民黨火速回應了

明天就要退伍…21歲義務役男清晨陳屍營內　早點名未到「躺床一覺不醒」

韓粉「一柱擎天姐」表態要補選市長

罷免黃捷「最新連署數字」曝　韓粉激盼光復鳳山

「罷捷」連署宣布破2萬份！下一步曝光

誰能跟陳其邁一博？　杜紫宸點名「她」出戰：選票上看80萬

陳其邁人氣爆發！憂心大家不投票：再沒選上我實在…

全文／蔡英文參與「哥本哈根民主高峰會」

羅智強：1450網軍黃健庭會查個水落石出？

苗博雅質疑黃健庭：這是小偷當警察局長

更多熱門

相關新聞

黃士修／反對徵召吳怡玎參加補選

黃士修／反對徵召吳怡玎參加補選

對高雄市長補選的建議。之前都講過，用寫的清楚些。一、國民黨不需要急著派人參加補選，因為派誰都不會讓高雄市民感受到誠意，而是應該重新落地經營高雄，正面決戰2022。二、國民黨堅持要派人也不是不行，但理由不能是自認泱泱大黨怎可不派人，請認清楚國民黨已經是一個中型的在野黨。

監院提名黃健庭壞高雄選情？陳其邁低調不談

監院提名黃健庭壞高雄選情？陳其邁低調不談

柯文哲：監察院只有民進黨可以當？

柯文哲：監察院只有民進黨可以當？

黃健庭：若立院否決監院副院長提名「太太也會很開心」

黃健庭：若立院否決監院副院長提名「太太也會很開心」

羅智強：1450網軍黃健庭會查個水落石出？

羅智強：1450網軍黃健庭會查個水落石出？

關鍵字：

黃健庭監察院蔡英文國民黨

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／華碩女員工跳樓　吊掛14樓外牆

冷氣開15分鐘爆炸　消防局曝關鍵

想給女友驚喜！金剛飛回台灣「一開家門看到陌生男」

貼心舉動遭排擠！女教練曝駕訓班潛規則

梧桐妹15歲生日！賈靜雯不遮了「罕見放正面照」

蔡桃貴不吃飯　二伯收笑臉下令罰站

陳喬恩「謝娜已經不是好朋友」！

遇陌生男持刀搶包　女駕駛逆向撞飛2路人

《慾罷不能》法蘭控被玩弄！哈利出面喊冤

流浪漢失憶被送警局…開瑪莎拉蒂背景曝光

蔡依林驚現東部「超狂穿搭」網全歪樓！

明日環食撞期馬雅預言末日！NASA回應了

8500萬夢幻限量法拉利台北現蹤！驚見天王級人物坐車上

嗆苗栗國自產口罩…議員開賣了一片2.5元

毒蛇受困黏鼠板！他害怕卻暖救援

更多

最夯影音

更多
伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥
巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

天文奇景「日環食」周日現台灣！　全台各縣市地圖、時間點一次看懂

天文奇景「日環食」周日現台灣！　全台各縣市地圖、時間點一次看懂

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面