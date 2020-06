本周第二度！美國空軍「KC-135空中加油機」現身台灣東南方空域

▲美國空軍一架KC-135空中加油機今(18)日現身台灣東南空域。(圖/翻攝Twitter@SCS_PI)

記者吳美依/綜合報導

根據中國北京大學海洋戰略研究中心成立的平台「南海戰略態勢感知計畫」,美國空軍一架KC-135空中加油機今(18)日出現在台灣東南空域,在蘭嶼附近執行支援服務以後,飛回日本沖繩(Okinawa),是本周第二度現身台灣附近空域。

「南海戰略態勢感知計畫」在推特上發布照片,顯示美軍KC-135今日現身於台灣蘭嶼東南方的空域,「美國空軍的KC-135在台灣附近提供油箱支援以後,正在飛回沖繩的返程途中」。

根據圖片中揭露的資訊,編號「58-0095」的美軍KC-135於今晨8時46分左右從沖繩啟程,9時54分左右出現在蘭嶼東南方空域。

美軍兩架KC-135於16日也在台灣周邊空域飛行,編號「58-0095」上午8時24分出現在巴士海峽上空,編號「63-8021」自美國空軍駐日本沖繩嘉手納基地起飛,中午12時57分現蹤東海。

After providing tanker support near Taiwan, USAF KC-135 is flying back to Okinawa. pic.twitter.com/TzDljTX5FW