本周第二度！美國空軍「KC-135空中加油機」現身台灣東南方空域

▲美國空軍一架KC-135空中加油機今（18）日現身台灣東南空域。（圖／翻攝Twitter@SCS_PI）

記者吳美依／綜合報導

根據中國北京大學海洋戰略研究中心成立的平台「南海戰略態勢感知計畫」，美國空軍一架KC-135空中加油機今（18）日出現在台灣東南空域，在蘭嶼附近執行支援服務以後，飛回日本沖繩（Okinawa），是本周第二度現身台灣附近空域。

「南海戰略態勢感知計畫」在推特上發布照片，顯示美軍KC-135今日現身於台灣蘭嶼東南方的空域，「美國空軍的KC-135在台灣附近提供油箱支援以後，正在飛回沖繩的返程途中」。

根據圖片中揭露的資訊，編號「58-0095」的美軍KC-135於今晨8時46分左右從沖繩啟程，9時54分左右出現在蘭嶼東南方空域。

美軍兩架KC-135於16日也在台灣周邊空域飛行，編號「58-0095」上午8時24分出現在巴士海峽上空，編號「63-8021」自美國空軍駐日本沖繩嘉手納基地起飛，中午12時57分現蹤東海。

After providing tanker support near Taiwan, USAF KC-135 is flying back to Okinawa. pic.twitter.com/TzDljTX5FW — SCS Probing Initiative (@SCS_PI) June 18, 2020

►共軍殲10繞台同時 美KC-135也現身巴士海峽

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

►二手票券豐富你的生活



舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。