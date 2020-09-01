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紐時記者爆：川普去年11月「無預警就醫」！彭斯一度準備接任總統

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▲▼川普和潘斯（Mike Pence）於美東時間周一（24日）接受共和黨提名搭檔競選2020，地點在北卡羅萊納州夏洛特（Charlotte）。（圖／路透）

▲美國《紐約時報》記者在新書中透露，總統川普（左）去年緊急就醫，副總統彭斯（右）一度準備接任。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國《紐約時報》記者史密特（Michael Schmidt）出版新書爆料，總統川普2019年11月16日曾無預警前往馬里蘭州的沃爾特里德醫院（Walter Reed Hospital）看診，可能需要接受麻醉手術，而副總統彭斯（Mike Pence）當時已處於待命狀態，預備暫時接手職位。

史密特在新書《川普對上美國：阻止總統的內部鬥爭》（Donald Trump v. the United States: Inside the Struggle to Stop a President）中提及上述內容，但僅說他「得知」此事，並未交代消息來源。白宮當時表示，川普預計「2020年將會非常忙碌」，因此到醫院接受「快速檢驗」，作為年度健康檢查的一部分。

▲美國總統川普,副總統彭斯。（圖／路透）

▲川普與彭斯今年11月也將代表共和黨競選，力拚連任。（圖／路透）

川普的醫師康利（Sean Conley）在備忘錄中也把這次看診形容為一起「例行公事」，只是因為「安排上的不確定性」才選擇保密，「儘管有一些臆測，但總統沒有經歷任何胸口疼痛的症狀，也未接受任何緊急或急性的評估或治療。具體來說，他沒有接受任何專門的心臟或精神評估」。

此消息一出，引發外界臆測。一名知情人士向CNN透露，川普那次看診並未按照總統醫療檢查的常規程序，沃爾特里德醫院的醫護人員事前也沒有收到全體職員通知，提醒將有「貴賓訪問」，種種跡象意味著這是一次「非例行」的行程，甚至可能在最後一刻才安排。

但是，川普表示，該次看診是「非常例行的身體檢查」，當天上午還在推特上發文，談及自己的身體健康狀態，「一切都很好！」

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