影／砧板驗出病毒！挪威、中國官方確認「鮭魚」不是新冠病毒來源

記者吳美依／綜合外電報導

中國北京市13日通報「新發地市場」又爆發新冠肺炎疫情，並在切割鮭魚的砧板上發現病毒反應，引發各界關注。挪威漁業和水產養殖部部長英格布里格森（Odd Emil Ingebrigtsen）於17日表示，兩國官員開會之後已經達成共識，確認挪威鮭魚並非新冠病毒來源。

▲北京市13日又爆發新冠肺炎疫情，切割鮭魚的砧板上發現病毒反應，導致超市紛紛將鮭魚下架。挪威官方16日與中方開會確認，挪威鮭魚並非病毒源頭。（圖／記者任以芳攝）

綜合《紐約時報》、《美國之音》報導，英格布里格森17日透過視訊表示，兩國官員16日召開會議之後已經確定，北京海鮮市場砧板上發現的新冠病毒，並非來自挪威的鮭魚，「我們可以消除不確定性，取消對中國鮭魚出口的禁令」。

北京市16日晚間舉辦第120場新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會，疾控中心應急中心副主任施國慶也說，「目前還沒有證據來表明三文魚（鮭魚）是新冠病毒的宿主或者中間宿主。」

▲切割鮭魚的砧板上被發現病毒反應，引發軒然大波，但如今中、挪兩國都表示，沒有證據顯示魚類會被感染，挪威鮭魚並非病毒源頭。（圖／記者任以芳攝）

北京市「新發地市場」於13日爆出疫情，切割鮭魚的砧板上被發現病毒反應，導致北京停止進口歐洲鮭魚，各大超市也將鮭魚下架。儘管挪威食品安全管理單位表示，沒有證據顯示魚類可能會被感染，中方仍在周末期間取消訂單。

挪威水產養殖委員會特地為此發表聲明，希望消費者可以安心購買、食用，「很不幸地，部分媒體將鮭魚和疫情相提並論」，強調新冠病毒不會影響水產養殖產品的安全。

根據數據，中國每年都大量進口挪威鮭魚，2019年進口2萬3500噸，今年目前也已進口9600噸，但此數據與去年同期相比下降5％左右。

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