打破24天境內+0！紐西蘭「錯放2染疫者」趴趴走650km　國防軍介入監督

▲紐西蘭上週才宣布成為第一批消除新冠病毒的國家之一，已經恢復正常生活，如今連續24天境內新增0確診的紀錄卻被打破。圖為基督城的民眾8日在街道上逛街。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社威靈頓17日綜合外電報導

紐西蘭的防疫隔離設施錯放兩名新型冠狀病毒感染者在境內長距離移動，總理阿爾登（Jacinda Ardern）今天表示，國防軍將監督隔離設施，並加強邊境管制規定。紐西蘭昨天打破連續24天境內零新增確診的紀錄，因為兩名從英國返回紐西蘭的女子接受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）採檢呈陽性反應。

《路透社》報導，這兩人於7日入境後接受強制隔離，但以探視她們的臨終親人為由，獲得特准提早離開。當時其中一人已出現症狀，卻未再接受採檢就離去。《法新社》提到，這兩人後來接受採檢證實感染新型冠狀病毒，但她們為了探視親人，已從奧克蘭到威靈頓長途跋涉650公里。

▲紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）指派國防軍副司令空軍准將韋柏（Digby Webb）監督所有檢疫所並管理隔離設施（圖／達志影像／美聯社）

阿爾登說，被感染的人原本絕不應獲准離開，「這顯示制度出現令人無法接受的錯誤」。「我們要求在這些設施內採檢兩次，而不是一次……這所設施沒照做，沒有任何藉口可以卸責。」

阿爾登指派國防軍副司令空軍准將韋柏（Digby Webb）監督所有檢疫所並管理隔離設施，包括允許隔離者離開設施的程序。阿爾登表示，韋柏可動用軍方後勤資源及運作專門知識，若有必要，也可獲得人力，以維持隔離設施運作。她在記者會中表示，「我不能容許我們先前所有的成果，被失序的作法揮霍掉。」

紐西蘭上週才大力宣傳自己是第一批消除新型冠狀病毒的國家之一，已恢復疫情發生前的正常生活，解除所有社會及經濟封鎖措施，只保留邊境管制。根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，紐西蘭累計1506例確診、22人病故。

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