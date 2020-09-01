前AIT處長：對台「6項保證」只是作秀　華府不願跨北京紅線

▲AIT前處長包道格認為重申六項保證只是作秀。（圖／路透社）



記者張方瑀／編譯

美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）日前重申，美國將依循「六項保證」機密文件作為對台政策指導方針。外界認為此舉是進一步支持台灣，美國在台協會（AIT）前處長包道格卻指出，這有很大的程度只是在作秀，事實上白宮正在接近中國的紅線，但仍不願跨過。

根據《路透社》報導，包道格（Douglas Paal）認為，AIT在此刻解密文件，在很大的程度上只是在作秀，「我現在的猜測是，史達偉和美國政府想要看起強硬，所以他們正在接近中國的紅線，但仍然不願意越過。」

美國國務院前亞太助卿羅素（Daniel Russel）也表示，所謂的「六項保證」充其量只是「保守的很嚴密的秘密」，至於公布這些文件的決定，似乎是對於白宮內鷹派要求放棄「戰略模糊」（Policy of deliberate ambiguity）的妥協性回應。

「戰略模糊」是美國長期以來一項政策，即不明確承諾保衛台灣，但仍顯示出足夠的支持，以嚇阻來自北京當局的軍事威脅。

美國在台協會8月31日公布已故總統雷根（Ronald Reagan）於1982年提出的「六項保證」機密文件，內容關乎對台軍售問題，並強調此保證始終是美國對台及對中政策的根本要素。史達偉也重申，這些保證至今依然有效，期盼台灣成為美國更重要貿易夥伴。

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