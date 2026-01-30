　
    • 　
>
國際

川普揚言下週公布聯準會新主席　再批利率過高

▲▼美國總統川普（Donald Trump）近幾個月來多次私下探討是否提前撤換聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）、聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普今天透露，下週將公布新任聯邦準備理事會主席人選。他再度抨擊現任主席鮑爾（Jerome Powell）遲遲不降息，直言利率過高難以接受，也讓聯準會人事布局提前成為市場焦點。

美國總統川普在今天的內閣會議中表示，他已決定在下週對外宣布下一任聯準會主席。這項表態被外界解讀為對聯準會持續施壓的最新動作，也顯示白宮希望儘快為貨幣政策定調。

他同時再度點名批評現任聯準會主席鮑爾（Jerome Powell），形容對方未能迅速、大幅調降利率，甚至以激烈字眼形容其決策能力，重申自己對現行政策極度不滿。

川普放話換人　利率政策成核心爭議
鮑爾的聯準會主席任期預計在5月屆滿，川普暗示會在此之前公布接班名單。外界點名的潛在人選，包括前聯準會官員華許（Kevin Warsh）、現任聯準會理事華勒（Christopher Waller）、貝萊德集團（BlackRock）全球固定收益投資長里德（Rick Rieder），以及白宮首席經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）。

川普強調，新任聯準會主席必須「真的能把工作做好」。他再次批評利率水準「高得離譜」，認為美國理應擁有全球最低利率，直言現在至少還有再降2到3個百分點的空間。

聯準會按兵不動　白宮怒火再起
就在前一天，聯準會決議維持利率區間在3.50%至3.75%不變，理由是仍需觀察更多經濟數據。這項決定立刻引發川普不滿，他指控鮑爾在政策判斷上帶有政治立場。

稍早，美國總統川普也在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文稱，鮑爾毫無正當理由讓利率停留在高檔。聯準會則回應，美國經濟成長仍具韌性、就業情況穩定，主席鮑爾表示，未來是否降息，將完全取決於數據表現。

01/27 全台詐欺最新數據

尾牙「摩擦出火花」工程師激戰女同事　她慫恿：你跟老婆離婚吧
北台灣2月比「霸王寒流」還冷？　鄭明典說明了：並不少見
大谷翔平愛妻「晚宴黑色大衣」賣翻　全尺寸缺貨
國產汽車廠千金「帳號公開被酸」回應了！　心裡只剩一句話
7強投到位！旅外投手陸續放行　中華隊WBC投手戰力升級
把握今天！　明變天「濕冷13℃」週末雨不停
AI泡沫疑慮再起！美股分歧　台積電ADR跌0.80％
史無前例5000人海外直播派對！蔡其昌宣布東京台灣之夜3場地

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

