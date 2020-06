「爸爸車上有胸罩！」4歲女兒天真爆料　人妻火大衝車庫一看…真相笑翻網

▲外國網友分享,4歲女兒爆料在他的車上發現一件「胸罩」,真相卻令網友笑翻。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者吳美依/綜合報導

外國網友ManSitChoAzzDown在推特上分享一則搞笑故事。他的4歲女兒有一天突然爆料「在爸爸的車上看見一件胸罩」,老婆一聽立刻投來殺氣騰騰的質問眼神。網友困惑又恐慌,帶著妻女前往車庫一探究竟,才發現原來孩子指的是一個N95口罩,「驚險過程」笑翻網友。

網友ManSitChoAzzDown表示,4歲的女兒有一天詢問妻子,「媽咪,妳的胸罩為什麼在爹地的車裡?」然而,太太已經好幾周沒有進入車內,聽了此話,馬上投來殺氣騰騰的斜眼目光。他自知沒有做虧心事,但仍嚇得驚慌失措,趕緊反駁,「什麼?我的車裡才沒有胸罩」。沒想到,女兒又天真地說道,「有呀,是有著帶子,像杯子的東西」。

一家三口為了釐清真相,一起走到車庫一探究竟,在前排駕駛座與副駕駛座中間發現一個N95口罩,這才終於還給爸爸一個清白。網友分享這次驚險故事,開玩笑地說,「4歲的女兒今天想要陷害我呢!」

My 4-y/o daughter tried to jam me up today.



Kid: Mommy, why is your bra in daddy's car?

Me: What!?



The Mrs hit me wit a killer side eye. She ain't been in my car in weeks



Me: Ain't no bra in my car!!

Kid: Ya huh, cup thingie with straps



*we all go to garage & look in car* pic.twitter.com/3c4kItwnZO