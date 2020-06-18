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「爸爸車上有胸罩！」4歲女兒天真爆料　人妻火大衝車庫一看…真相笑翻網

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▲▼內衣,紅色內衣。（圖／取自Pixabay）

▲外國網友分享，4歲女兒爆料在他的車上發現一件「胸罩」，真相卻令網友笑翻。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合報導

外國網友ManSitChoAzzDown在推特上分享一則搞笑故事。他的4歲女兒有一天突然爆料「在爸爸的車上看見一件胸罩」，老婆一聽立刻投來殺氣騰騰的質問眼神。網友困惑又恐慌，帶著妻女前往車庫一探究竟，才發現原來孩子指的是一個N95口罩，「驚險過程」笑翻網友。

網友ManSitChoAzzDown表示，4歲的女兒有一天詢問妻子，「媽咪，妳的胸罩為什麼在爹地的車裡？」然而，太太已經好幾周沒有進入車內，聽了此話，馬上投來殺氣騰騰的斜眼目光。他自知沒有做虧心事，但仍嚇得驚慌失措，趕緊反駁，「什麼？我的車裡才沒有胸罩」。沒想到，女兒又天真地說道，「有呀，是有著帶子，像杯子的東西」。

一家三口為了釐清真相，一起走到車庫一探究竟，在前排駕駛座與副駕駛座中間發現一個N95口罩，這才終於還給爸爸一個清白。網友分享這次驚險故事，開玩笑地說，「4歲的女兒今天想要陷害我呢！」

這一篇2018年的推文最近再度在網路上掀起話題，至今已經累積16萬讚數與6萬多次轉推。許多網友紛紛笑翻留言，「你的女兒要讓你知道，她可是會告發你的」，「好的事情是，你知道她對誰忠誠。壞的事情是，不是對你忠誠」，也有人開玩笑提議爸爸可以展開「報復」，「你得在冰淇淋店外繞個30分鐘，不要停下來」。

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