已有2孫！67歲推拿師「誆治背痛又抗癌」猥褻女病患　判決結果出爐

▲67歲推拿師王達基猥褻女病患，誆稱按摩全身可以治療背痛與癌症，最後遭判處22個月有期徒刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合報導

新加坡67歲推拿師王達基（音譯）聲稱自創「區域穴位療法」，替女性病患按摩時，卻誆稱按摩全身可以治療背痛與癌症，趁機猥褻，遭一狀告上法院。儘管辯護律師表示，被告是初犯，而且已有兩名孫子，希望法官輕判，但王達基今（18）日仍被裁定22個月有期徒刑及罰款。

《聯合早報》報導，32歲受害女性已經被背痛問題困擾10年，在新加坡、馬來西亞到處尋求醫治或推拿。她於2016年經介紹找上王達基，未料在7月至11月的數次治療過程中，被拉下衣服，觸摸胸部與私處等其他身體部位，因此氣憤報警。

王達基3月開庭時否認指控。但是，法官指出，被告沒有安排女性工作人員陪同，違反中醫從業人員的職業道德規則，宣稱按摩全身可以治療背痛，也令人匪夷所思，而且證詞缺乏真實性與可信度，因此裁定罪名成立。

檢方今日開庭時指出，被告不但侵犯受害者，未持執照經營推拿事業，還宣稱按摩可以抗癌，實屬欺騙與違背信任的行為，應該要被判處監禁。王達基的辯護律師表示，被告沒有任何前科或案底，還有兩名孫子，希望法官輕判。但是，王達基最後仍被判處22個月有期徒刑以及罰款。

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