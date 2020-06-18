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韓粉13投票所「第一視角監票」影片狂傳　中選會怒了：移送法辦！

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▲網傳韓粉監票影片。（圖／中選會提供）

▲網傳韓粉監票影片。（圖／中選會提供）

記者蔣婕妤／台北報導

罷韓投票落幕，韓國瑜成了我國史上首位遭到罷免的直轄市長，許多韓粉對於這個結果無法接受，近日網路上狂傳韓法在13個投開票所「第一視角監票」的影片，內容甚至移花接木栽贓民眾重複投票。對此，中選會18日透過新聞稿怒斥監視又錄影他人投票是違法行為，「一定移送法辦！」

近日網傳「罷韓投票韓粉監票第一視角」影片，流竄各網路社群媒體，內容竟稱有個名為「罷韓紀錄」、「疑似投票部隊」的隨身碟內或資料夾，內含多個由高畫質攝影機或不同手機錄製的監票畫面（監視且錄影他人投票），拍攝地點含高雄市立新興高中、高雄高商、高雄女中、前金國小、博愛國小、大榮高中、九如國小、新興國小、愛群國小、復興國小、青山國小、市立圖書館三民分館、五甲關帝廟等處投票所。

相關畫面刻意選定在校門口拍攝外，也有進入校園內秘錄他人行使投票權的情形，更捏造有名身著黑衣黑帽的男子，在進入擁有投票權的投票所後，又搭乘計程車前往另個投票所投票的畫面。對於惡意傳播的違法行為，中選會18日痛批，「監視又錄影他人投票是違法行為，一定移送法辦！」

中選會強調，影片中在投票時間內錄影並不符合公職人員選舉罷免法的規定，開票允許公開錄影，才符合該法規定，且對於竟然有人以監視錄影他人投票惡意傳播於各社群媒體間，「這是違法行為，除了遺憾竟然有人惡意不法監票，也一定會移送法辦、究責到底。」

中選會強調，民主選舉的真諦本該珍惜自己手中的一票，但也應尊重他人手中的那一票，未料該影片竟有監視又錄影他人投票的情形，不僅違反社會秩序維護法，也違反刑法或公職選罷法等相關規定，應該負起刑事責任。

中選會也再次鄭重，投開票所工作人員是依法招募產生，且二分之一以上須為公教人員，同時在投開所負責監票的監察員也是由罷免案正反雙方依法所推派，並在投票、開票時，依法監票外；同時，投票結束後，開票時民眾也可以進行公開的攝錄影，整個過程辦理均公開透明，請民眾勿再聽信及轉傳惡意不法捏造的做票謠言，以免吃上官司。

中選會表示，影片除影射有人重複投票外，更一再影射高雄市選委會做票、中選會做票等，前經該會及高雄市選委會多次澄清外，主辦此次選務的高雄市選委會係依法公正辦理選務，而兼辦選務的同仁亦以高雄市政府及各區公所的公教人員為主，也請網友不要再懷疑高雄市選委會及高雄市政府公正執法的決心及作為，更不要藉此再惡意打擊兼辦選務奉公守法的全體選務同仁。

中選會及高雄市選委會皆出面提醒民眾，這些惡意傳播、明顯錯誤百出的影片或選務假訊息等，除傷害選務機關的信譽並打擊奉公守法的高雄市公教選務夥伴外，也意圖製造社會對立的氛圍，刻意傷害台灣得來不易的民主果實。

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