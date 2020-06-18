獨／陳其邁競選總部人事曝光！19日清晨5點掃市場「競選全面起跑」

記者蔣婕妤／台北報導

陳其邁向行政院長蘇貞昌請辭副閣揆一職、預計19日生效，17日接受民進黨徵召要回家鄉高雄投入市長補選戰。陳其邁競選總部初步人事規畫已經出爐，將由許立明擔任主任委員、趙天麟出任總幹事，發言人則目前確定由廖泰翔、高閔琳、林智鴻出任。據悉，陳其邁的首場競選活動選在19日一早五點掃市場，展現其「緊緊緊」氣勢也象徵對市民的重視。





▲民進黨徵召陳其邁投入高雄市長補選。（圖／記者林敬旻攝）

陳其邁競選總部人事，據了解可望由曾擔任高雄市代理市長的許立明出任主任委員，民進黨高雄市黨部主委趙天麟擔任總幹事，發言人部分目前有三位，分別是民進黨中央黨部網路社群中心主任廖泰翔、高雄市議員高閔琳、林智鴻。

「農夫農婦」們關心的吳怡農，以及時代力量高雄市議員黃捷。據悉，目前相關輔選角色仍在討論階段，尚未定案。不過，農夫農婦們也不用擔心，據透露，吳怡農「一定會有」其輔選角色。

綠營人士表示，這次陳其邁的競選總部人事布局有派系平衡的意味。而完整的競總初步架構，近日將會透過記者會正式對外宣布。

在競選行程部分，由於陳其邁向蘇貞昌請辭的生效日為19日，也就是說，18日將是陳其邁「副閣揆」的畢業日。綠營人士透露，陳其邁的辦公室已經打包的差不多了，18日的行政院會將是他最後一次以副院長身分出席，「做什麼像什麼」是陳其邁一路走來的堅持，也因此當天他也會以副院長身分工作到最後一刻才下班。

陳其邁這次投入高雄市長補選戰，首場競選活動將在19日清晨五點就開跑，他將分別在清晨5點及8點連續掃兩個市場，向早起的市民朋友打招呼，接著下午也將舉辦小型客廳會活動，深入基層傾聽民意。

對比韓國瑜，陳其邁超拚路線，週五將連趕兩個市場。綠營人士說，陳其邁這次的競選活動一大清早開跑，除了是他一貫「緊緊緊」風格的展現，也是代表他有決心參選、全力投入選戰的象徵。

陳其邁17日在接受黨徵召的記者會中一度哽咽，透露自己身為高雄子弟對家鄉的重視。他提到，這些日子一直掛念故鄉，「我相信高雄值得更好，也應該更好。」他向市民承諾，自己會用補選的時間向市民報告政見，走遍山上海邊傾聽民意，要打造高滿意度的執政、擦亮綠色執政品質保證的招牌，「再一次向高雄市民表示，我準備好了，要跟高雄一起打拼。」

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