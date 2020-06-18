基進黨指韓國瑜機要在市府群組　孫大千：下次被罷免就你們立委

▲韓國瑜率市府一級主管拍畢業照。（圖／記者洪正達攝）

記者黃巈禾／台北報導

前高雄市長韓國瑜6日被罷免，12日正式生效，但台灣基進高雄黨部指出，韓國瑜機要還不退出新聞局媒體聯絡群組。前高雄市新聞局長鄭照新澄清，帳號隨公務機繳回，「不明就裡亂槍打鳥！」前國民黨孫大千也批評，台灣基進顛倒是非。

孫大千18日在臉書表示，有什麼樣的立委，就有什麼樣的政黨，有不學無術，胡言亂語的立委，當然就有顛倒是非，頭腦不清的政黨。

孫大千指出，要做一個有骨氣，有擔當的政黨，就不要總是靠著消費韓國瑜來刷存在感。要做一個有未來，有內涵的政黨，就不要總是放任自己的立委出糗丟臉，不知所云。

孫大千還說，如果整天眼中只有韓國瑜，而不願意花時間好好調教一下自己人，那麼下一次被罷免的恐怕就是自己的立委了。

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