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韓國瑜下一步？許淑華驚曝最新計畫：將啟動「感恩之旅」

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▲▼ 許淑華曝韓國瑜下一步。（圖／中評社）

圖文／中評社

前高雄市長韓國瑜遭罷免解職後的去向，韓家好友、國民黨立委許淑華向中評社透露，韓非常掛念許昆源議長的身後事，預計會在高雄待到許出殯之後，再返回雲林沉澱休息，並將安排感恩之旅，感謝曾在選舉及高雄市政幫忙的友人，但不會短期內進行，會等到政治熱度冷卻後再展開，以免遭外界過度解讀。

韓國瑜解除高雄市長職務後，何去何從？許淑華表示，就她了解，韓短期內無意從事政治活動，目前唯一打算，就是回雲林老家好好休息一段時間，至於返鄉的時間點，會落在許昆源議長6月27日出殯之後。

許淑華說，韓對於許議長亡故非常掛心，並將為許送行視為其在高雄的最後任務，韓會將任務完成後，安排返回雲林，回到雲林後，會以陪伴家人為優先，短期內不再從事政治活動。

許淑華指出，畢竟韓國瑜從台北農產運銷公司、市長一路到2020大選，馬不停蹄，沒機會喘息，如今罷免案塵埃落定，剛好是可以冷靜沉潛的時機，尤其韓已很明確表達，短期內不接受任何職務聘任，顯然其暫時無意在政治事務著墨。

回到雲林後，韓國瑜會找時機安排感恩之旅，許淑華表示，將親自拜會先前在競選以及高雄市政協助的人士，但不會立即進行，會等到韓本身的政治熱度冷卻之後才安排，以免遭有心人士刻意解讀成有政治意圖，模糊本意。

韓是否可能接受雲林縣長張麗善之邀，擔任縣政顧問？或是擔任國民黨中央黨職？

許淑華表示，據了解，暫時不會，韓已公開宣示不接受職位，因此包括縣政顧問、黨職婉拒的機率高，因為韓也深知現階段其動見觀瞻，任何舉措都會被放大檢視，對國民黨未必是好，所以短期內會降低政壇活動、減少能見度。但其對國民黨的發展仍然重視，也會站在黨員關心黨務立場，假如黨有需求，隨時願意全力以赴。

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