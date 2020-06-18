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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「不會有人黑陳其邁」　陳揮文：這就是今天藍綠的差別

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▲民進黨中常會徵召陳其邁投入高雄市長補選。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳其邁。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

前行政院副院長陳其邁17日請辭，正式投入高雄市長補選，而這天正好是前高雄市長韓國瑜的63歲生日。資深媒體人陳揮文17日深夜在直播時感嘆，韓國瑜每天被罵，但沒人敢黑陳其邁。

陳揮文感嘆，韓國瑜每天被罵、每天被黑，但沒人敢黑前行政院副院長陳其邁，「你看，我還幫陳其邁加油，不會有人黑陳其邁，也不敢有人黑他，這就是今天藍綠的差別」。

陳揮文提到，韓國瑜過去1年多的辛苦，如果是做事的辛苦，就笑一笑，但卻是每天在澄清，跟李佳芬跟李佳芬的爸爸，全家人這樣子被抹黑，包括對大女兒韓冰很羞辱的傳言，如果從事政治要這樣，不如不要，太累了，很像是十惡不赦的草包跟壞蛋一樣，各種辱罵，包括韓粉也被修理。

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