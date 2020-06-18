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將任陳其邁補選發言人？ 黃捷：只要能推動市政深化民主都不排斥

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▲高雄市議員黃捷 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄市議員黃捷 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

陳其邁向行政院長蘇貞昌請辭副閣揆一職、預計19日生效，17日接受民進黨徵召要回家鄉高雄投入市長補選戰。外界傳出新境界文教基金會副執行長吳怡農、時代力量議員黃捷將擔任補選發言人。對此，黃捷也坦言陳其邁曾與她討論，黃捷說：「對於發言人一職，如何合作雙方還在討論中，只要是對高雄市政有正面的推動、方向能夠深化民主，我都不會排斥。」

陳其邁競選總部人事，據了解，可望由曾擔任高雄市代理市長的許立明出任主任委員，民進黨高雄市黨部主委趙天麟擔任總幹事，發言人部分目前有三位，分別是民進黨中央黨部網路社群中心主任廖泰翔、高雄市議員高閔琳、林智鴻。另外，吳怡農以及時代力量高雄市議員黃捷也傳出受邀加入，將擔任發言人一職，時代力量高雄市議員黃捷18日坦言：「邁團隊和我有一些議題的交流和討論，陳其邁確實有打過電話給我，而我也很樂意提供一些市政的建議及地方民意心聲。」

他也提及有關時代力量黨主席已經很清楚表態，此次補選定調不會推派人選，也會支持陳其邁。黃捷說：「對於發言人一職，如何合作雙方還在討論中，但藍白合作逐漸成形中，我相信泛本土派團結更顯重要，只要是對高雄市政有正面的推動、方向能夠深化民主，我都不會排斥。」

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