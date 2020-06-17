搶2.6億彩虹經濟　北市將開放外國同志領紀念證書

▲台北市政府搶進彩虹商機，希望爭取國外同性伴侶來台觀光及旅遊。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣為亞洲首個同婚合法化的國家，台灣同志網站台灣酷蓋統計，台灣每年彩虹商機上看2億6千萬；此外，也因為友善同志環境，台灣近年來也成為鄰近國家同志觀光、度蜜月首選。台北市議會17日舉辦「擁抱彩虹經濟 台北市準備好了嗎？」座談會，議員要求市府在疫情緩解邊境開放前，儘早規畫推展彩虹經濟，藉此爭取更多國際觀光客。

對於議員要求，民政局科長吳重信指出，目前正研議架設外國同志伴侶來台專門網站，國外伴侶來台前、後可上網登記，核對身分後將贈送「同性伴侶紀念證書」，以此作為國際宣傳，預計9月可上路。文化局長蔡宗雄則說，文化局2017年就有針對同志藝術議題做規劃，今年文化政策要求各場館納入共融城市、多元性別，未來能夠和相關團體多討論合作，展現對多性別的尊重。

北市觀傳局長劉奕霆說，去年觀傳局做彩虹LOGO設計，並在西門町設置彩虹地景，台灣同志大遊行的期間也設置彩虹路燈旗、西門町跨街布旗、市府LINE宣傳等；此外，過去市府前廣場是同志大遊行起點，今年進一步規劃在府前廣場設置第二座彩虹地景，預計今年9月完成。

台北市議員李建昌17日邀集許淑華、林亮君、苗博雅、黃郁芬、簡舒培等多名議員，以及台灣酷蓋、彩虹平權大平台等，於台北市議會辦理座談會。台灣酷蓋執行長蘇珊呼籲，台灣和其他國家相比有自由民主、同婚法律等優勢，北市府在疫情過後可打造彩虹經濟產業、規劃亞洲同志旅遊等，「能讓各國同志一下飛機就感到被接納」。

議員許淑華建議，台北101是台灣最好的地標，可和101討論，是否能夠增設地景；她也舉例，自己的選區松山、信義區有彩虹橋，規劃完善也有照明設施，市府可加強宣傳。議員黃郁芬認為，地方上對設置彩虹地景可能會有不同意見，但有些地方是採歡迎的態度，觀傳局應積極推行。

議員苗博雅表示，台北市有不少多元性別友善店家，北市府應規劃、整理網站提供給民眾參考。議員林穎孟指出，市府針對多元性別友善店家有無正式認證？例如有某大品牌自稱多元性別友善店家，但感受不出來哪裡友善，希望有個機制考評。議員簡舒培建議，公車、捷運的公益廣告可和彩虹產業做配合宣傳。

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】