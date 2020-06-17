　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

搶2.6億彩虹經濟　北市將開放外國同志領紀念證書

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台北市政府搶進彩虹商機，希望爭取國外同性伴侶來台觀光及旅遊。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市政府搶進彩虹商機，希望爭取國外同性伴侶來台觀光及旅遊。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣為亞洲首個同婚合法化的國家，台灣同志網站台灣酷蓋統計，台灣每年彩虹商機上看2億6千萬；此外，也因為友善同志環境，台灣近年來也成為鄰近國家同志觀光、度蜜月首選。台北市議會17日舉辦「擁抱彩虹經濟 台北市準備好了嗎？」座談會，議員要求市府在疫情緩解邊境開放前，儘早規畫推展彩虹經濟，藉此爭取更多國際觀光客。

對於議員要求，民政局科長吳重信指出，目前正研議架設外國同志伴侶來台專門網站，國外伴侶來台前、後可上網登記，核對身分後將贈送「同性伴侶紀念證書」，以此作為國際宣傳，預計9月可上路。文化局長蔡宗雄則說，文化局2017年就有針對同志藝術議題做規劃，今年文化政策要求各場館納入共融城市、多元性別，未來能夠和相關團體多討論合作，展現對多性別的尊重。

北市觀傳局長劉奕霆說，去年觀傳局做彩虹LOGO設計，並在西門町設置彩虹地景，台灣同志大遊行的期間也設置彩虹路燈旗、西門町跨街布旗、市府LINE宣傳等；此外，過去市府前廣場是同志大遊行起點，今年進一步規劃在府前廣場設置第二座彩虹地景，預計今年9月完成。

台北市議員李建昌17日邀集許淑華、林亮君、苗博雅、黃郁芬、簡舒培等多名議員，以及台灣酷蓋、彩虹平權大平台等，於台北市議會辦理座談會。台灣酷蓋執行長蘇珊呼籲，台灣和其他國家相比有自由民主、同婚法律等優勢，北市府在疫情過後可打造彩虹經濟產業、規劃亞洲同志旅遊等，「能讓各國同志一下飛機就感到被接納」。

議員許淑華建議，台北101是台灣最好的地標，可和101討論，是否能夠增設地景；她也舉例，自己的選區松山、信義區有彩虹橋，規劃完善也有照明設施，市府可加強宣傳。議員黃郁芬認為，地方上對設置彩虹地景可能會有不同意見，但有些地方是採歡迎的態度，觀傳局應積極推行。

議員苗博雅表示，台北市有不少多元性別友善店家，北市府應規劃、整理網站提供給民眾參考。議員林穎孟指出，市府針對多元性別友善店家有無正式認證？例如有某大品牌自稱多元性別友善店家，但感受不出來哪裡友善，希望有個機制考評。議員簡舒培建議，公車、捷運的公益廣告可和彩虹產業做配合宣傳。

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

▲過期票券換東森幣▼ 。（圖／ETtoday新聞雲）

過期票券讓你發大財　三步驟兌換1.5倍東森幣

ET快訊
涉挑30歲以下處女當性奴…教主少龍屈認「硬不起來」求交保　法
最爽打工！他激推「超涼職缺」做到畢業　過來人認證：賺了快20
北韓曝最新爆炸影片！連播3角度「兩韓聯辦膨脹秒塌」..33秒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

獨／高雄市長補選國民黨將派奇兵　歷史哥：謝謝肯定「但我有更重要的事」

獨／罷免陳致中起跑　最新連署書份數曝光！發起人曝罷免他理由

宏國總統伉儷染新冠肺炎　蔡英文、吳釗燮祝早日康復

陳吉仲一通電話讓賴清德振奮　「台灣豬可以出國比賽了」

「陳時中非常想選台北市長！」鍾小平：民進黨打他耳光

獨／遲來的正義！苗栗張藥房原址重建剩6坪　遺孀：家就是家，大小沒關係　

搶2.6億彩虹經濟　北市將開放外國同志領紀念證書

「國瑜人員」還在市府群組？　鄭照新嗆基進黨「腦子有洞」：帳號隨公務機繳回

蔡壁如喊話國民黨「自信一點」：陳其邁當高雄市長不一定做得好

陳其邁出戰高雄市長補選　祝老朋友韓國瑜生日快樂

一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好

狠話秒兌現！北韓轟掉兩韓聯辦　金與正展現領導力上位只差一步

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

勇兔開深V挑逗楊銘威　舔唇「直接炒飯吧!」...鍾欣凌看傻

陳芊芊韓爍現代相遇惹！　太虎了❤️❤️她立刻衝進他懷裡

吳映潔《玩很大》失控制裁NPC　玩遊戲輸...她一句話打臉黃鴻升XD

在翡翠谷水簾瀑布拍出超仙美照　花蓮新景點蒐羅！日本神社也有

解送途中「嫌犯藥癮發作哀號」　高雄警加速行駛釀飛天警車插曲

北京市5天106人確診新冠肺炎！　逐戶「敲門行動」...進入緊急狀態

獨／「在不瘋狂」游否希認愛「網紅團員」　想「先有後婚」5年內成家：我過氣了！

獨／高雄市長補選國民黨將派奇兵　歷史哥：謝謝肯定「但我有更重要的事」

獨／罷免陳致中起跑　最新連署書份數曝光！發起人曝罷免他理由

宏國總統伉儷染新冠肺炎　蔡英文、吳釗燮祝早日康復

陳吉仲一通電話讓賴清德振奮　「台灣豬可以出國比賽了」

「陳時中非常想選台北市長！」鍾小平：民進黨打他耳光

獨／遲來的正義！苗栗張藥房原址重建剩6坪　遺孀：家就是家，大小沒關係　

搶2.6億彩虹經濟　北市將開放外國同志領紀念證書

「國瑜人員」還在市府群組？　鄭照新嗆基進黨「腦子有洞」：帳號隨公務機繳回

蔡壁如喊話國民黨「自信一點」：陳其邁當高雄市長不一定做得好

陳其邁出戰高雄市長補選　祝老朋友韓國瑜生日快樂

友銓取得美而快100%股權　董座廖承豪：營收可望大幅成長1倍

宜蘭確診蝦瘟！2池驗出染「十足目虹彩病毒 」　限制70萬尾蝦隻移動

罷免破窗的「韓蟬效應」

警界之恥！蘭嶼前分駐所長走私1500公斤毒品　2審重判7年6個月

大腸桿菌萃取「蝦紅素」通過安全審查　最快年底可上路

洗去一身熱氣疲憊！夏季「忘憂抗煩躁」香氛沐浴推薦

NOVA情報誌／「單眼」好攝客　錄拍玩雙修！

「反骨」琳妲公開私密除毛...對鏡頭微笑抬腿　徐凱希全看光羞爆

上百億遺產飛了！新光吳火獅私生女認祖案更二審仍敗訴

做SPA變「抹茶雪花冰」！　鬆獅犬舌頭偷舔超享受：太好吃了嘛

請廚佛吃鮑魚！米其林三星 - 阿一鮑魚端陽鮑粽饗宴開箱 | 東森嚴選孫沛 feat. FRED吃上癮

政治熱門新聞

韓國瑜身價暴增1795萬　單日爽賺170萬

花蓮慈濟徵人「時薪160、月薪25k」挨轟...院方回應了

快訊／民進黨宣布徵召陳其邁：力挺高雄！大步邁進

30年主僕情生變　柯文哲蔡壁如關係降溫

「北漂返鄉」跳票！勞工局：一年半僅14人

被爆與柯文哲鬧不合　蔡壁如憶20年緣分

國軍再爆女士官遭性侵　六軍團：「勿枉勿縱」全案調查中

「罷王」曝4連署地點：10萬市民光榮中壢　王浩宇PO圖了

「藍想保住高雄議長寶座不是穩的」　黃暐瀚曝關鍵數字

快訊／蘇貞昌批陳其邁辭呈6/19生效　16字祝福「珍重加油」

罷免黃捷連署已1.9萬份　新推三倍清「捷」袋！

陳其邁拚補選後...沈榮津接副閣揆！王美花傳接經濟部長

蕭美琴接駐美代表　美國同意了！

國民黨下週三派奇兵戰陳其邁　檯面上3女1男全出局

更多熱門

相關新聞

柯文哲聲量低　竟拿「救命錢」買廣告做宣傳

柯文哲聲量低　竟拿「救命錢」買廣告做宣傳

台北市長柯文哲2015年以8天時間拆完忠孝橋引道，自豪「這個會上Discovery」，但被議員揭穿是花了500多萬打廣告。台北市工務委員會16日審查決算，抓包柯市府竟動用1580萬，請國家地理頻道拍廣告宣傳「台北大縱走」；由於廣告非具急迫性，但竟動用800萬有「救命錢」之稱的二備金，只為替柯文哲做國際宣傳。

毛孩單獨留車內　北市開罰飼主2000元

毛孩單獨留車內　北市開罰飼主2000元

高雄補選藍白不提人　放陳其邁「同額競選」

高雄補選藍白不提人　放陳其邁「同額競選」

YouBike2.0來了！北市10月起建置

YouBike2.0來了！北市10月起建置

　蔡壁如：柯文哲絕對信任我「不是問題」

　蔡壁如：柯文哲絕對信任我「不是問題」

關鍵字：

台北市同婚挺同同志同婚專法李建昌許淑華觀傳局文化局

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

燒臘店美艷闆娘當小三「淋油炸屍」！正宮遭肢解塗醬

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

人妻摩鐵破門抓姦！驚見老公穿網襪短裙「激戰20人」

內湖路邊「6000萬神獸超跑」現蹤！墨鏡車主身份曝

外送到汐止大樓！管理員看地址驚喊：這家都死了

峮峮死會！直擊小鬼「潛入香閨秘戀」

家家大姐掀家醜　譙紀曉君「喝醉奔母喪、不甩癌父」

身分證中1碼金典酒店Buffet享5折

「冷氣2個月沒關」電費786　網驚：非變頻

22歲馬尾妹遭當性奴12小時　台北男強拉搭捷運囚家中

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

誆買太空梭去少龍的星球！「仙女班」200處女慘淪性奴

即／死傷增加　印度：20官兵喪命

更多

最夯影音

更多
一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好

一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好
狠話秒兌現！北韓轟掉兩韓聯辦　金與正展現領導力上位只差一步

狠話秒兌現！北韓轟掉兩韓聯辦　金與正展現領導力上位只差一步

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

勇兔開深V挑逗楊銘威　舔唇「直接炒飯吧!」...鍾欣凌看傻

勇兔開深V挑逗楊銘威　舔唇「直接炒飯吧!」...鍾欣凌看傻

陳芊芊韓爍現代相遇惹！　太虎了❤️❤️她立刻衝進他懷裡

陳芊芊韓爍現代相遇惹！　太虎了❤️❤️她立刻衝進他懷裡

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面